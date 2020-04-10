Как выглядели члены британской королевской семьи в юности (Некоторых просто не узнать)

36 5 16 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

21 апреля британской королеве Елизавете II исполнится 94 года, ее супруг, принц Филипп, будет отмечать в этом году 98-летие. Их детям Чарльзу, Анне, Эндрю и Эдварду в 2020-м исполнится, соответственно, 72, 70, 60 и 56 лет. Время неумолимо бежит, и мы решили посмотреть, как выглядели члены королевской семьи в юности.

AdMe.ru переворошил фотоархив главного семейства Великобритании, начиная от Елизаветы II и заканчивая Меган Маркл. Мы поняли, что каждый из них со временем только приобретал свой неповторимый шарм.

1. Принц Гарри, герцог Сассекский (35 лет)

С детства принц Гарри любил спорт. Так, левый снимок был сделан в 2006 году во время игры в поло. В 2019-м у него с Меган Маркл родился первенец Арчи, правое фото как раз сделано в ходе фотосессии с женой и сыном.

2. Меган Маркл, герцогиня Сассекская (38 лет)

В январе 2020 года в Великобритании состоялась премьера документального фильма, в котором рассказывалось о ранних годах жизни Меган Маркл. Там же были показаны ее детские и юношеские фото. Ну а на правом кадре герцогиня запечатлена во время своего тура с принцем Гарри по Австралии.

3. Принц Уильям, герцог Кембриджский (37 лет)

Фото юного принца Уильяма было сделано в 2000 году во время его пребывания в прибрежной деревне Тортель в Чили. На нижнем кадре он во время своего визита в армейский кинологический центр в Исламабаде, Пакистан.

4. Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская (38 лет)

Слева — 23-летняя Кейт Миддлтон прогуливается по Гаткомб-парку, справа — герцогиня на ковбойском родеофестивале в канадском Калгари.

5. Елизавета II, королева (93 года)

В 1944 году будущая королева примерила на себя форму рейнджера, тогда ей было 18 лет. В своем сегодняшнем почтенном возрасте она не утратила ясности ума и жизнелюбия.

6. Филипп, герцог Эдинбургский (98 лет)

Известно, что Филипп учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте, выпустился в звании мичмана и прошел Вторую мировую войну, получив звание старшего лейтенанта. Левое фото 26-летнего Филиппа было сделано в 1947 году. Правый снимок сделан в 2018-м. На нем запечатлен момент, когда 97-летний герцог ожидает выезда кареты с новобрачными — принцессой Евгенией и Джеком Бруксбэнком.

7. Принц Чарльз, наследник престола, старший сын Елизаветы II (71 год)

Верхний кадр принца Чарльза был сделан после торжественной процедуры инвеституры, в ходе которой Елизавета II официально объявила своего сына наследником престола. На нижнем снимке он позирует в ходе Сандрингемского цветочного фестиваля.

8. Камилла, герцогиня Корнуольская, супруга Чарльза (72 года)

В 1973 году Камилла вышла замуж за Эндрю Паркер-Боулза. Под его фамилией она жила вплоть до 2005 года, когда стала женой принца Чарльза. На другом снимке она на балу, организованном в поддержку животных.

9. Принц Эндрю, герцог Йоркский, второй сын Елизаветы II (60 лет)

Левая фотография третьего ребенка Елизаветы II и Филиппа была сделана в Букингемском дворце по случаю его 18-летия. Справа он на поминальной службе по солдатам, воевавшим в Афганистане.

10. Принцесса Беатриса, внучка Елизаветы II (31 год)

На левом снимке 16-летняя принцесса на премьере фильма «Авиатор» (2004 г.), на правом она на скачках на Аскотском ипподроме.

11. Принцесса Евгения, внучка Елизаветы II (30 лет)

На левом кадре запечатлена 14-летняя Евгения, которая вместе с сестрой присутствовала на премьерном показе «Авиатора», на правом она на тех же скачках.

12. Принц Эдвард, граф Уэссекский, третий сын Елизаветы II (56 лет)

Слева Эдвард зафиксирован в ходе беседы со студентами африканского учебного заведения ML Sultan (2000 г.), справа — он у собора Святого Павла во время поминальной службы по воинам, сражавшимся в Афганистане.

13. Софи, графиня Уэссекская, супруга принца Эдварда (55 лет)

Верхний кадр Софи был сделан во время ее визита в Шотландию в 1995 году, на нижнем она на Цветочном шоу в Челси.

14. Принцесса Анна, дочь Елизаветы II (69 лет)

19-летняя принцесса Анна запечатлена во время премьеры фильма «Битва за Британию» (1969). На втором снимке ей 68 лет, он сделан во время очередных Королевских скачек.

15. Принц Ричард, герцог Глостерский, двоюродный брат Елизаветы II (75 лет)

Ричард хотел стать архитектором, но планы перечеркнула гибель его старшего брата. Тогда он стал наследником герцогства и, в соответствии с этим, у него появились обязательства перед короной. В 1972 году принц Ричард женился на датчанке Биргитте ван Дерс (левое фото как раз было сделано во время свадьбы). На правом кадре 74-летний герцог участвует в церемонии, посвященной Дню благодарения, которая проходила в Вестминстерском аббатстве.

16. Принцесса Александра, принцесса Кентская, двоюродная сестра Елизаветы II (83 года)

Левый портрет Александры, единственной дочери короля Георга V и королевы Марии Текской, был сделан в 1963 году, когда она вышла замуж за достопочтенного Ангуса Джеймса Брюса Огилви и стала принцессой. На втором фото она запечатлена в качестве почетной гостьи на скачках на Аскотском ипподроме.

17. Принц Майкл Кентский, двоюродный брат Елизаветы II (77 лет)

Внук короля Георга V и королевы Марии не выполняет королевских обязанностей. Он занимается бизнесом и ведет активную благотворительную деятельность. В 1978-м принц женился на Марии Кристине Трубридж (принцесса Майкл Кентская), через год у них родился первенец Фредерик. На левом снимке молодой отец встречает супругу из роддома, на правом — он на Королевском конном шоу в Виндзоре.

18. Принцесса Майкл Кентская, супруга Майкла Кентского (75 лет)

Для Марии Кристины фон Рейбниц брак с принцем Майклом стал вторым. У супругов двое детей. Левое фото было сделано после оформления брака с Майклом, на правом принцесса прибыла на празднование по случаю 70-летия Чарльза.