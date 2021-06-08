Как выглядели бы звезды с нестандартной внешностью после бьюти-процедур, на которых мир словно помешался
Каноны красоты меняются так же быстро, как и модные тенденции. К примеру, еще вчера было принято выщипывать брови до «ниточек», а сегодня социальные сети диктуют нам совершенно новые стандарты внешнего вида. Последние отчетливо отражаются на кумирах современности, демонстрирующих с экранов идеальные лица и голливудские улыбки. Но, к счастью, есть и те, кто не поддается модным веяниям. Наши героини, в отличие от многих, сделали ставку на натуральность и харизму. И несомненно, именно нетривиальная внешность помогла им обрести любовь зрителей по всему миру.
Мы в AdMe.ru решили слегка пофантазировать и представили, как бы выглядели известные актрисы с нестандартной внешностью, если бы они следовали современным бьюти-тенденциям.
Оливия Колман
Ванесса Паради
Росси де Пальма
Сара Джессика Паркер
Бетт Мидлер
Гвендолин Кристи
Анжелика Хьюстон
Элизабет Мосс
Гленн Клоуз
Тильда Суинтон
Лора Дерн
Сара Полсон
Хилари Суэнк
Барбра Стрейзанд
Ева Грин
Лиза Кудроу
Мелисса Маккарти
Ума Турман
Хлоя Севиньи
Джулия Робертс
Кому из актрис, по вашему мнению, перемены пошли на пользу?