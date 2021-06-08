Как выглядели бы звезды с нестандартной внешностью после бьюти-процедур, на которых мир словно помешался

Каноны красоты меняются так же быстро, как и модные тенденции. К примеру, еще вчера было принято выщипывать брови до «ниточек», а сегодня социальные сети диктуют нам совершенно новые стандарты внешнего вида. Последние отчетливо отражаются на кумирах современности, демонстрирующих с экранов идеальные лица и голливудские улыбки. Но, к счастью, есть и те, кто не поддается модным веяниям. Наши героини, в отличие от многих, сделали ставку на натуральность и харизму. И несомненно, именно нетривиальная внешность помогла им обрести любовь зрителей по всему миру.