Как выглядели бы звезды с нестандартной внешностью, если бы их лишили изюминки

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Сегодня пластическая хирургия развита настолько, что каждый легко может заказать себе губы как у Анджелины Джоли или нос как у Шарлиз Терон. Желание сделать идеальное лицо вполне понятно: как говорится, нет предела совершенству. Однако многие звезды, напротив, не спешат избавляться от своих особенностей внешности.

Мы в AdMe.ru решили немного поэкспериментировать и посмотреть, как изменится внешность звезд, если лишить их изюминки, и пришли к выводу, что природа делает акценты лучше, чем человек.

1. Кира Найтли

Одна из самых востребованных актрис обладает уникальной улыбкой, поскольку у нее неправильный прикус и немного неровные зубы. Мы решили исправить это, но поняли, что именно несовершенства делают Киру неповторимой. Теперь ясно, почему она отказалась от визита к ортодонту.

2. Адам Драйвер

В последнее время режиссеры практически рвут Адама Драйвера на части: он задействован во множестве проектов. Наверное, отчасти это связано с его нестандартной и запоминающейся внешностью: вытянутым лицом и довольно крупным носом. Правда, сделав нос актера идеальным, мы поняли, что красавцев в кино много, а Адам Драйвер один.

3. Натали Дормер

Оказывается, у звезды сериала «Игра престолов» врожденный паралич лицевого нерва, поэтому почти на всех фотографиях она улыбается одной стороной рта, а губы остаются немного сжатыми. Поправив этот недостаток, мы увидели, что разницы во внешности практически не появилось, а вот изюминки актриса явно лишилась.

4. Оуэн Уилсон

Запоминающаяся деталь внешности популярного комедийного актера — его нос, который явно выделяется на практически идеальном лице. Оказывается, в молодости Оуэн ломал перегородку, но никогда не стремился исправить этот изъян. Мы решили сделать это за него и пришли к выводу, что в новом образе Уилсон потерял свое «я».

5. Киллиан Мерфи

Киллиану Мерфи очень повезло с внешностью, но его главная визитная карточка — глаза цвета весеннего неба. Правда, некоторым зрителям его взгляд кажется слишком холодным. Однако если лишить актера его «фишки», лицо становится куда менее выразительным.

6. Сара Джессика Паркер

Хитрый прищуренный взгляд и выдающийся нос стали визитной карточкой Сары Джессики Паркер еще со времен сериала «Секс в большом городе». Немного поколдовав над внешностью актрисы, мы решили, что в оригинале все-таки куда больше шарма и обаяния. Хотя и с более тонким носом артистка выглядит прекрасно.

7. Сандра Буллок

Волевой широкий подбородок придает внешности Сандры Буллок немного маскулинности, недаром в кино она часто играет сильных женщин. Однако если подкорректировать эту деталь внешности, то окажется, что образ становится еще более строгим и сдержанным.

8. Майкл Питт

Что будет, если лишить красавца-блондина Майкла Питта его пухлых губ? В принципе, он останется так же хорош, но лицо будет казаться менее милым.

9. Ева Грин

Роскошная француженка Ева Грин покорила зрителей своим томным прищуренным взглядом с поволокой. Мы решили посмотреть, что будет, если сделать глаза актрисы более открытыми. Кажется, что очарования и тайны во взгляде стало меньше.

10. Эдди Редмэйн

Внешность англичанина Эдди Редмэйна немного не соответствует голливудским стандартам красоты. Поэтому мы решили убрать с его кожи веснушки и пришли к выводу, что так он растерял все свое мальчишеское обаяние.

11. Ким Кардашьян

Очень трудно представить Ким Кардашьян без ее выдающихся ягодиц. Однако мы попытались, и у нас получилась стандартная фигура девушки из инстаграма. Красиво, но очень непривычно.

12. Росси де Пальма

Любимая актриса режиссера Педро Альмодовара, жгучая испанка Росси де Пальма — яркий пример того, что харизма важнее красоты. С правильным носом она явно утратила часть своего обаяния.

13. Мэйси Уильямс

Юная Мэйси, кажется, решила потеснить Кару Делевинь, присвоив звание королевы бровей себе. Если честно, нам девушка нравится и с соболиными бровями, и с более тонкими.

14. Эшли Грэм

Многим всегда было интересно, как будет смотреться знаменитая модель plus-size Эшли Грэм, если похудеет. Кажется, она выглядит довольно органично в любом виде.

15. Хоакин Феникс

У Хоакина Феникса теперь новый образ — с бородой и усами, которые почти закрывают шрам от операции по исправлению «заячьей губы». Но мы решили посмотреть, что будет, если на лице актера не останется даже шрама. Как мы и предполагали, Феникс одинаково прекрасен в обоих случаях.

16. Руни Мара

Звезде фильма «Девушка с татуировкой дракона», очаровательной Руни Маре мы решили сделать более пухлые губы. Вывод один: у актрисы такой лучистый взгляд, что на губы не обращаешь никакого внимания.

17. Кейт Хадсон

Говорят, что в юности Кейт Хадсон стеснялась своих оттопыренных ушей и носила прически, которые скрывали эту особенность. Но с возрастом актриса полностью приняла свою внешность, и не зря: с такими ушами она смотрится более трогательно.

18. Эль Фэннинг

У Эль Фэннинг ангельское лицо, и особенно выделяется на нем маленький короткий нос. Мы решили его немного удлинить и поняли, что образ актрисы стал более серьезным и строгим.

Как вы считаете, лучше оставаться собой или пытаться доводить свою внешность до совершенства?