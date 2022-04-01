Как выглядели бы наши любимые звезды, если бы решили подогнать себя под стандарты красоты
Многие считают, что идеальная внешность не должна иметь изъянов. Однако, если стереть все несовершенства с человеческого лица, получится скучный и безликий портрет. Знаменитости не только не стесняются своих отличительных черт, но и открыто демонстрируют их публике. Они являются примером того, как «недостатки» могут превратиться в достоинства.
Ради эксперимента мы в AdMe.ru «исправили» черты внешности наших любимых звезд, не соответствующие общепринятым стандартам красоты. В конце статьи вас ждет бонус: мы поколдовали над лицом актрисы, чья наружность почти полностью состоит из изюминок.
Линдси Лохан
Кира Найтли
Дамиано Давид
Дэниел Рэдклифф
Ванесса Паради
Венсан Кассель
Александра Даддарио
Эд Ширан
Сара Джессика Паркер
Элис Ив
Том Хиддлстон
Шарлотта Генсбур
Эмма Уотсон
Оуэн Уилсон
Гвендолин Кристи
Бонус: Росси де Пальма
А вы бы исправили что-то в своей внешности? Какими своими чертами вы гордитесь?
Фото на превью Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
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