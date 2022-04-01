Как выглядели бы наши любимые звезды, если бы решили подогнать себя под стандарты красоты

Многие считают, что идеальная внешность не должна иметь изъянов. Однако, если стереть все несовершенства с человеческого лица, получится скучный и безликий портрет. Знаменитости не только не стесняются своих отличительных черт, но и открыто демонстрируют их публике. Они являются примером того, как «недостатки» могут превратиться в достоинства.