Как выглядели бы 25 героев мультфильмов, если бы были неидеальными и любили поесть на ночь

Герои фильмов нередко нам кажутся красивее обычных людей. Это касается не только голливудских звезд, но и персонажей мультфильмов. Неудивительно, ведь их создают такими идеальными: с совершенной кожей, фигурами и прическами. Например, у Эльзы из «Холодного сердца» иллюстраторы прорисовали практически в 4 раза больше волосков, чем у настоящего человека.