Как выглядели бы 25 героев мультфильмов, если бы были неидеальными и любили поесть на ночь
Герои фильмов нередко нам кажутся красивее обычных людей. Это касается не только голливудских звезд, но и персонажей мультфильмов. Неудивительно, ведь их создают такими идеальными: с совершенной кожей, фигурами и прическами. Например, у Эльзы из «Холодного сердца» иллюстраторы прорисовали практически в 4 раза больше волосков, чем у настоящего человека.
AdMe.ru пофантазировал, как бы выглядели любимые анимационные персонажи, если бы не были безукоризненными.
Белоснежка
Золушка
Золушка.
Прекрасный принц.
Русалочка
Ариэль.
Принц Эрик.
Красавица и Чудовище
Белль.
Аладдин
Принцесса Жасмин.
Аладдин.
Мулан
Мулан.
Капитан Ли Шанг.
Принцесса и лягушка
Тиана.
Принц Навин.
Рапунцель: Запутанная история
Принцесса Рапунцель.
Вор Флин Райдер.
Как приручить дракона
Иккинг.
Астрид.
Холодное сердце
Эльза.
Анна.
Кристофф.
Принц Ханс.
Храбрая сердцем
Принцесса Мерида.
Райя и последний дракон
Райя.
Водный дракон Сису.
Душа
Джо Гарднер.
Моана
Моана, дочь вождя.
Как вы думаете, может быть, стоит персонажей мультфильмов рисовать неидеальными?