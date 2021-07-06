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Как выглядели бы 25 героев мультфильмов, если бы были неидеальными и любили поесть на ночь

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Герои фильмов нередко нам кажутся красивее обычных людей. Это касается не только голливудских звезд, но и персонажей мультфильмов. Неудивительно, ведь их создают такими идеальными: с совершенной кожей, фигурами и прическами. Например, у Эльзы из «Холодного сердца» иллюстраторы прорисовали практически в 4 раза больше волосков, чем у настоящего человека.

AdMe.ru пофантазировал, как бы выглядели любимые анимационные персонажи, если бы не были безукоризненными.

Белоснежка

Золушка

Золушка.

Прекрасный принц.

Русалочка

Ариэль.

Принц Эрик.

Красавица и Чудовище

Белль.

Аладдин

Принцесса Жасмин.

Аладдин.

Мулан

Мулан.

Капитан Ли Шанг.

Принцесса и лягушка

Тиана.

Принц Навин.

Рапунцель: Запутанная история

Принцесса Рапунцель.

Вор Флин Райдер.

Как приручить дракона

Иккинг.

Астрид.

Холодное сердце

Эльза.

Анна.

Кристофф.

Принц Ханс.

Храбрая сердцем

Принцесса Мерида.

Райя и последний дракон

Райя.

Водный дракон Сису.

Душа

Джо Гарднер.

Моана

Моана, дочь вождя.

Как вы думаете, может быть, стоит персонажей мультфильмов рисовать неидеальными?

Фото на превью Tangled / The Walt Disney Company
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