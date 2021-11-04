Как выглядели бы 20+ признанных красавиц, если бы сегодня в тренде были тонкие губы

Считается, что большие и пухлые губы у женщин — неважно, натуральные они или нет, — являются более обворожительными, чем маленькие и тонкие. Ученые выяснили, что привлекательность губ больше связана с симметрией, чем с конкретным размером или формой. Тем не менее одни стремятся увеличить губы с помощью макияжа, другие пользуются услугами косметологов.

Мы в AdMe.ru провели эксперимент и уменьшили губы популярным красавицам нашего времени, чтобы доказать, что очарование не зависит от внешних деталей. А в бонусе вы увидите, как бы выглядели две наши звезды, если бы их губы были намного тоньше.

Хейли Болдуин

Кайли Дженнер

Линдси Лохан

Карди Би

Лана Дель Рей

Селена Гомес

Анджелина Джоли

Кендалл Дженнер

Адриана Лима

Кристина Агилера

Эмили Ратаковски

Памела Андерсон

Ариана Гранде

Белла Торн

Приянка Чопра

Гвен Стефани

Роузи Хантингтон-Уайтли

Меган Фокс

Кортни Лав

Рене Зеллвегер

Ирина Шейк

Бонус № 1: Светлана Лобода

Бонус № 2: Юлия Волкова