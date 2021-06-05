Как выглядели бы 20 известных актеров и актрис, если бы у них был другой цвет глаз

Цвет глаз влияет на восприятие нас окружающими гораздо сильнее, чем мы привыкли полагать. Так, в ходе исследований удалось выяснить, что большинство из нас считает голубоглазых людей добрыми и милыми, карий цвет ассоциируется с интеллектом и повышает уровень доверия к человеку, а обладатели зеленых глаз кажутся наиболее притягательными.

Мы в AdMe.ru решили провести небольшой эксперимент и посмотреть, как выглядели бы самые привлекательные люди мира с другим цветом глаз. Получилось весьма неожиданно.

Кира Найтли

Айшвария Рай

Энн Хэтэуэй

Орландо Блум

Джессика Альба

Милла Йовович

Эмма Стоун

Венсан Кассель

Нина Добрев

Мила Кунис

Анджелина Джоли

Колин Фаррелл

Кэтрин Зета-Джонс

Эмили Блант

Лив Тайлер

Джейк Джилленхол

Моника Беллуччи

Эмилия Кларк

Дженнифер Коннелли

Пенелопа Крус