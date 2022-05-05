Как выглядели 20 знаменитых красоток в начале своей карьеры
Большинство из нас постоянно меняется: примеряет на себя то один стиль одежды, то другой, пробует разные прически и цвет волос, не говоря уже о том, что просто становится старше, и это, безусловно, отражается на внешности. Неудивительно, что на старых фотографиях мы частенько выглядим совершенно по-другому. Конечно, это касается и знаменитостей.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить, как выглядели звезды в начале своей карьеры, и
проследить за тем, как они изменились со временем.
Кортни Кокс в 1987 и 2022 годах
Хэлли Берри в 1989 и 2022 годах
Хелен Хант в 1989 и 2022 годах
Моника Беллуччи в 1990-х и 2021 годах
Джиллиан Андерсон в 1993 и 2022 годах
Фамке Янссен в 1995 и 2019 годах
Наоми Уоттс в 2002 и 2021 годах
Дженнифер Лав Хьюитт в 1997 и 2019 годах
Розамунд Пайк в 2002 и 2021 годах
Лора Дерн в 1986 и 2022 годах
Кэти Холмс в 1998 и 2022 годах
Мэгги Джилленхол в 2002 и 2022 годах
Келли Макдональд в 1999 и 2022 годах
Ферги Дюамель в 2003 и 2018 годах
Айла Фишер в 1997 и 2022 годах
Маим Бялик в 1994 и 2022 годах
Пенелопа Крус в 1993 и 2022 годах
Зои Дешанель в 2002 и 2021 годах
Сиенна Миллер в 2003 и 2022 годах
Зои Кравиц в 2006 и 2022 годах
Как вы думаете, кто из звезд изменился сильнее всего, а кто ни капельки?
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