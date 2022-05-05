Как выглядели 20 знаменитых красоток в начале своей карьеры

Большинство из нас постоянно меняется: примеряет на себя то один стиль одежды, то другой, пробует разные прически и цвет волос, не говоря уже о том, что просто становится старше, и это, безусловно, отражается на внешности. Неудивительно, что на старых фотографиях мы частенько выглядим совершенно по-другому. Конечно, это касается и знаменитостей.