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Как выглядели 20 знаменитых красоток в начале своей карьеры

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Большинство из нас постоянно меняется: примеряет на себя то один стиль одежды, то другой, пробует разные прически и цвет волос, не говоря уже о том, что просто становится старше, и это, безусловно, отражается на внешности. Неудивительно, что на старых фотографиях мы частенько выглядим совершенно по-другому. Конечно, это касается и знаменитостей.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, как выглядели звезды в начале своей карьеры, и
проследить за тем, как они изменились со временем.

Кортни Кокс в 1987 и 2022 годах

Хэлли Берри в 1989 и 2022 годах

Хелен Хант в 1989 и 2022 годах

Моника Беллуччи в 1990-х и 2021 годах

Джиллиан Андерсон в 1993 и 2022 годах

Фамке Янссен в 1995 и 2019 годах

Наоми Уоттс в 2002 и 2021 годах

Дженнифер Лав Хьюитт в 1997 и 2019 годах

Розамунд Пайк в 2002 и 2021 годах

Лора Дерн в 1986 и 2022 годах

Кэти Холмс в 1998 и 2022 годах

Мэгги Джилленхол в 2002 и 2022 годах

Келли Макдональд в 1999 и 2022 годах

Ферги Дюамель в 2003 и 2018 годах

Айла Фишер в 1997 и 2022 годах

Маим Бялик в 1994 и 2022 годах

Пенелопа Крус в 1993 и 2022 годах

Зои Дешанель в 2002 и 2021 годах

Сиенна Миллер в 2003 и 2022 годах

Зои Кравиц в 2006 и 2022 годах

Как вы думаете, кто из звезд изменился сильнее всего, а кто ни капельки?

Фото на превью Adam Scull / PHOTOlinkPHOTOlink / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News
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AdMe/Культура/Как выглядели 20 знаменитых красоток в начале своей карьеры
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