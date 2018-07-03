20 фото знаменитостей, сделанные в те годы, когда их еще никто не знал

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Люди делятся на две категории: на тех, кто любит пересматривать свои детские фотографии, и тех, кто старательно прячет их от посторонних глаз. То же самое и у звезд. Сегодня речь пойдет о тех, кто не стесняется своих старых фото и смело выкладывает их в соцсети, а потом наслаждается сотнями тысяч лайков и комментариев. Конечно, ведь поклонникам всегда интересно, как выглядели их кумиры до того, как стали знаменитыми.