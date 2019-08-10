Как выглядели 19 звезд старого и нового поколения в одном возрасте
Эксперты-аналитики прогнозируют, что к 2025 году размер рынка косметики и средств личной гигиены достигнет $ 716,6 млрд. Пожалуй, знаменитости, как никто другой, стараются следить за своим внешним видом, постоянно пользуясь услугами специалистов сферы красоты и пытаясь быть в тренде последних модных тенденций.
AdMe.ru на примере знаменитостей прошлого века и современности постарался проследить, как менялось представление о красоте и какие бьюти-приемы были популярны тогда и сейчас.
Бритни Спирс и Билли Айлиш, 17 лет
Анджелина Джоли и Дженнифер Лоуренс, 20 лет
Кэтрин Зета-Джонс и Эмили Ратаковски, 22 года
Мишель Пфайффер и Хлоя Грейс Морец, 22 года
Кортни Кокс и Меган Фокс, 23 года
Дрю Бэрримор и Сирша Ронан, 23 года
Джулия Робертс и Селена Гомес, 24 года
Кейт Уинслет и Марго Робби, 25 лет
Мадонна и Майли Сайрус, 26 лет
Виктория Бекхэм и Ариана Гранде, 26 лет
Мелани Гриффит и Эмбер Херд, 31 год
Брижит Бардо и Скарлетт Йоханссон, 31 год
Николь Кидман и Эмили Блант, 34 года
Бонни Тайлер и Аврил Лавин, 35 лет
Эмма Томпсон и Сиенна Миллер, 37 лет
Кёрсти Элли и Ферги, 39 лет
Гленн Клоуз и Малин Акерман, 40 лет
Кэти Бейтс и Маим Бялик, 43 года
Джоан Коллинз и Вайнона Райдер, 47 лет
Какие современные тенденции в бьюти-сфере вам больше импонируют? Что из прошлого вы бы хотели видеть снова в моде сейчас?
Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News, ADMEDIA / SIPA / East News