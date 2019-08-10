Как выглядели 19 звезд старого и нового поколения в одном возрасте

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Эксперты-аналитики прогнозируют, что к 2025 году размер рынка косметики и средств личной гигиены достигнет $ 716,6 млрд. Пожалуй, знаменитости, как никто другой, стараются следить за своим внешним видом, постоянно пользуясь услугами специалистов сферы красоты и пытаясь быть в тренде последних модных тенденций.

AdMe.ru на примере знаменитостей прошлого века и современности постарался проследить, как менялось представление о красоте и какие бьюти-приемы были популярны тогда и сейчас.

Бритни Спирс и Билли Айлиш, 17 лет

Анджелина Джоли и Дженнифер Лоуренс, 20 лет

Кэтрин Зета-Джонс и Эмили Ратаковски, 22 года

Мишель Пфайффер и Хлоя Грейс Морец, 22 года

Кортни Кокс и Меган Фокс, 23 года

Дрю Бэрримор и Сирша Ронан, 23 года

Джулия Робертс и Селена Гомес, 24 года

Кейт Уинслет и Марго Робби, 25 лет

Мадонна и Майли Сайрус, 26 лет

Виктория Бекхэм и Ариана Гранде, 26 лет

Мелани Гриффит и Эмбер Херд, 31 год

Брижит Бардо и Скарлетт Йоханссон, 31 год

Николь Кидман и Эмили Блант, 34 года

Бонни Тайлер и Аврил Лавин, 35 лет

Эмма Томпсон и Сиенна Миллер, 37 лет

Кёрсти Элли и Ферги, 39 лет

Гленн Клоуз и Малин Акерман, 40 лет

Кэти Бейтс и Маим Бялик, 43 года

Джоан Коллинз и Вайнона Райдер, 47 лет