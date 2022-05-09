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Как выглядели 19 именитых актеров, когда только начали пробивать себе дорогу к славе

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За свою карьеру знаменитые актеры успевают измениться бесчисленное количество раз. И это касается трансформаций не только для ролей, но и просто для себя. Кто-то начинает отращивать бороду, кто-то — примерять новый стиль одежды или прическу. Поэтому нет ничего странного в том, что в начале своего творческого пути звезды частенько выглядят совершенно по-другому.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, как выглядели известные актеры, когда они только начинали мелькать на экране.

Генри Кавилл в 2002 и 2021 годах

Джеймс Макэвой в 2006 и 2022 годах

Эдди Редмэйн в 2004 и 2022 годах

Джона Хилл в 2008 и 2022 годах

Эндрю Гарфилд в 2007 и 2022 годах

Дэйн Дехаан в 2010 и 2020 годах

Киллиан Мерфи в 2005 и 2020 годах

Александр Скарсгард в 2005 и 2022 годах

Мартин Фримен в 2003 и 2020 годах

Карл Урбан в 2002 и 2021 годах

Вин Дизель в 1999 и 2022 годах

Адам Скотт в 2002 и 2020 годах

Оуэн Уилсон в 1996 и 2021 годах

Вуди Харрельсон в 1986 и 2022 годах

Джон Кьюсак в 1985 и 2022 годах

Антонио Бандерас в 1992 и 2021 годах

Колин Ферт в 1988 и 2022 годах

Венсан Кассель в 1993 и 2020 годах

Хавьер Бардем в 1997 и 2022 годах

Как вы думаете, кто из этих звездных мужчин изменился сильнее всего?

Фото на превью RUSSEIL christophe / Sygma / Getty Images, Invision / Invision / East News
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AdMe/Культура/Как выглядели 19 именитых актеров, когда только начали пробивать себе дорогу к славе
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