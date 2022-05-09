Как выглядели 19 именитых актеров, когда только начали пробивать себе дорогу к славе

За свою карьеру знаменитые актеры успевают измениться бесчисленное количество раз. И это касается трансформаций не только для ролей, но и просто для себя. Кто-то начинает отращивать бороду, кто-то — примерять новый стиль одежды или прическу. Поэтому нет ничего странного в том, что в начале своего творческого пути звезды частенько выглядят совершенно по-другому.