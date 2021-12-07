Как выглядели 18 звездных женщин в начале карьеры, сейчас и в своем инстаграме
Кажется, только вчера Сальма Хайек блистала в роли обворожительной вампирши в триллере «От заката до рассвета», а Джиллиан Андерсон в паре с Дэвидом Духовны распутывала таинственные преступления. Но с тех пор прошло более 25 лет. Нам стало любопытно, как они и другие известные женщины изменились за годы пребывания в зените славы.
Для этого мы в AdMe.ru сравнили снимки знаменитостей, сделанные в самом начале их творческого пути, в 2021 году, а также фотографии, которые сами звезды выложили в инстаграм. Ведь часто взгляд со стороны не совпадает с тем, как мы видим себя сами.
Шерон Стоун
Синди Кроуфорд
Ева Лонгория
Николь Кидман
Наоми Кэмпбелл
Пенелопа Крус
Марион Котийяр
Наоми Уоттс
Дрю Бэрримор
Кэтрин Зета-Джонс
Джессика Честейн
Диана Крюгер
Джиллиан Андерсон
Лора Дерн
Хелен Хант
Виктория Бекхэм
Алисия Сильверстоун
Сальма Хайек
Как вы считаете, какая из наших героинь изменилась меньше всего, а какая наиболее сильно?
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