Как выглядели 18 звездных женщин в начале карьеры, сейчас и в своем инстаграме

Кажется, только вчера Сальма Хайек блистала в роли обворожительной вампирши в триллере «От заката до рассвета», а Джиллиан Андерсон в паре с Дэвидом Духовны распутывала таинственные преступления. Но с тех пор прошло более 25 лет. Нам стало любопытно, как они и другие известные женщины изменились за годы пребывания в зените славы.

Для этого мы в AdMe.ru сравнили снимки знаменитостей, сделанные в самом начале их творческого пути, в 2021 году, а также фотографии, которые сами звезды выложили в инстаграм. Ведь часто взгляд со стороны не совпадает с тем, как мы видим себя сами.

Шерон Стоун

Синди Кроуфорд

Ева Лонгория

Николь Кидман

Наоми Кэмпбелл

Пенелопа Крус

Марион Котийяр

Наоми Уоттс

Дрю Бэрримор

Кэтрин Зета-Джонс

Джессика Честейн

Диана Крюгер

Джиллиан Андерсон

Лора Дерн

Хелен Хант

Виктория Бекхэм

Алисия Сильверстоун

Сальма Хайек