Как выглядели 15 знаменитых див в детстве, на пике карьеры и сейчас. Некоторых из них сложно узнать
Популярность приходит молниеносно: с хитовой песней, оскароносной ролью или ярким появлением на публике. Сформировавшийся на пике славы образ знаменитости крепко заседает в памяти поклонников. Увидев их фотографии в детстве или сейчас, мы бы удивленно подняли бровь, ведь привыкли видеть звезд совершенно в другом образе.
Нам в AdMe.ru стало любопытно посмотреть на детские и актуальные фотографии знаменитых женщин и сравнить их с кадрами, когда они были на пике славы. Как оказалось, некоторых из них и не узнать.
Пэрис Хилтон
Деми Мур
Риз Уизерспун
Адель
Кейт Бекинсейл
Бейонсе
Дита фон Тиз
Кара Делевинь
Ким Кардашьян
Майли Сайрус
Пинк
Джессика Альба
Аманда Сейфрид
Элизабет Мосс
Ева Лонгория
Кого бы из нашей подборки вы с трудом узнали на детской фотографии?
Фото на превью parishilton / Instagram, EVERETT COLLECTION / East News, parishilton / Instagram
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