Как выглядели 15 знаменитых див в детстве, на пике карьеры и сейчас. Некоторых из них сложно узнать

Популярность приходит молниеносно: с хитовой песней, оскароносной ролью или ярким появлением на публике. Сформировавшийся на пике славы образ знаменитости крепко заседает в памяти поклонников. Увидев их фотографии в детстве или сейчас, мы бы удивленно подняли бровь, ведь привыкли видеть звезд совершенно в другом образе.

Нам в AdMe.ru стало любопытно посмотреть на детские и актуальные фотографии знаменитых женщин и сравнить их с кадрами, когда они были на пике славы. Как оказалось, некоторых из них и не узнать.

Пэрис Хилтон



Деми Мур

Риз Уизерспун

Адель

Кейт Бекинсейл



Бейонсе

Дита фон Тиз

Кара Делевинь

Ким Кардашьян

Майли Сайрус

Пинк

Джессика Альба

Аманда Сейфрид

Элизабет Мосс

Ева Лонгория