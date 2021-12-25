15 фотосравнений, на которых кинозвезды разных эпох оказались одного возраста, а так и не подумаешь

Индустрия красоты давно шагнула вперед, расширив границы доступных услуг по уходу за собой. Современные женщины не упускают возможность воспользоваться всем спектром бьюти-процедур, чтобы выглядеть привлекательнее и моложе. Одним это играет на руку: в сравнении со своими сверстницами они выглядят разительно моложе. Другим же чрезмерная забота о себе накидывает пару-тройку лет.

Мы в AdMe.ru окунулись в ностальгию и решили сравнить фотографии популярных ретроактрис и современных голливудских красавиц, сделанные в одном возрасте. Так и не скажешь, что они ровесницы.

Грейс Келли и Марго Робби, 24 года

Вивьен Ли и Зендея, 25 лет

Брижит Бардо и Линдси Лохан, 25 лет

Рита Хейворт и Эмма Уотсон, 25 лет

Мишель Мерсье и Аня Тейлор-Джой, 25 лет

Мэрилин Монро и Скарлетт Йоханссон, 26 лет

Орнелла Мути и Эмма Стоун, 26 лет

Одри Хепберн и Дакота Джонсон, 28 лет

Джинджер Роджерс и Кристина Агилера, 32 года

Хеди Ламарр и Энн Хэтэуэй, 33 года

Софи Лорен и Анджелина Джоли, 35 лет

Джина Лоллобриджида и Натали Портман, 37 лет

Элизабет Тейлор и Дита фон Тиз, 37 лет

Джейн Фонда и Кейт Уинслет, 41 год

Марлен Дитрих и Сара Джессика Паркер, 44 года