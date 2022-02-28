Как выглядят создатели брендов, которые сегодня обожает весь мир

Попивая Coca-Cola, пользуясь косметикой L’Oréal или же надевая на ребенка подгузники Pampers, мы, скорее всего, даже не задумываемся о том, когда и кто придумал эти бренды. Например, Pepsi был создан аптекарем аж в 1893 году, а детское питание Gerber в 1920-х годах разработал человек, который хотел облегчить участь своей супруги и всех матерей в мире.

Мы в AdMe.ru решили разворошить архивы и узнать о создателях всемирно известных марок.

1. Coca-Cola

Любимый многими напиток был изобретен в конце XIX века аптекарем Джоном Пембертоном. Его создатель утверждал, что Coca-Cola может излечить от многих заболеваний, включая нервные расстройства, мигрень и несварение желудка.

2. Danone

Компания Danon была основана в Испании фармацевтом Исааком Карассо (1919 год). Он назвал ее в честь своего сына Даниэля. Под этой маркой Исаак выпускал йогурты. Позднее управление компанией взял на себя сам Даниэль. Сегодня продукция гиганта выпускается под марками Danone, Activia, Actimel, Danissimo, Evian и др.

3. M&M’s

Форрест Марс — старший сын Франка Марса, который создал компанию Mars, Inc. Его отцу принадлежит изобретение Snikers, а Форрест разработал батончики Mars (1932 год) и шоколадные драже M&M’s (1941 год).

4. Colgate — Palmolive

Компания была создана в 1806 году в США англичанином Уильямом Колгейтом. Изначально под брендом Colgate продавали мыло. Позднее ассортимент был расширен до средств гигиены для полости рта, которые сегодня включают в себя зубные пасты, щетки, нити и ополаскиватели. Сегодня полное название корпорации — «Colgate — Palmolive».

5. Pepsi

Pepsi был придуман аптекарем Калебом Брэдхемом в 1893 году. Тогда он продавался под названием «Напиток Брэда» и позиционировался как действенное средство от проблем с желудком. Спустя 5 лет его переименовали в Pepsi-Cola, а в 1923 компания объявила о банкротстве. Следующие владельцы трижды предлагали Coca-Cola купить этот бренд, но они отказывались, а зря. Ведь в 1930-х прибыль Pepsi удвоилась.

6. Parmalat

Истоки Parmalat уходят в 1961 год, когда 22-летний выпускник колледжа Калисто Танци открыл в итальянском городе Парма предприятие по пастеризации молока. Спустя 2 десятилетия компания заметно расширилась. Сегодня насчитывается 140 предприятий по производству продукции Parmalat, а трудятся на них порядка 16 000 сотрудников.

7. Galbani

Историю бренда Galbani принято отсчитывать с 1882 года, именно тогда Эджидио Гальбани открыл свое первое предприятие по производству молочной продукции. В 2006 году фирма была продана международному французскому молочному концерну Lactalis, который владеет Galbani и сегодня.

8. Gerber

Gerber был основан в 1927 году Даниэлем Франком Гербером. На эту идею его подтолкнула жена, которая постоянно делала дочери различные пюре, прикладывая к этому много усилий. Сегодня Gerber — одна из крупнейших компаний по производству детского питания. Ее продукция представлена в 80 странах.

9. Pampers

Создателем знаменитых на весь мир подгузников Pampers является Виктор Миллс. Ему не очень нравилось менять тканевые подгузники новорожденного внука, поэтому он решил изобрести одноразовые изделия. Ну а первые памперсы были выпущены в продажу в начале 1960-х.

10. L’Oréal

L’Oréal была основана в 1909 году французским химиком Эженом Шюлле. Первоначально компания специализировалась лишь на красках для волос, а позднее заметно расширила ассортимент.

11. Henkel

Бренд Henkel, под которым сегодня выпускается большое количество бытовой химии, был создан в 1876 году 28-летним немцем Фрицем Хенкелем. В 1907 году в продажу был выпущен стиральный порошок Persil, который стал первым средством, сочетающим в себе моющую и отбеливающую функцию.

12. Dr. Oetker

Марка Dr. Oetker была разработана в 1891 году аптекарем Августом Эткером. Он точно отмерил и расфасовал разрыхлитель теста, которого понадобится на 500 г муки. Нужно отметить, что с тех пор рецепт разрыхлителя остается прежним.

13. Lindt

Швейцарская компания Lindt ведет свою историю с 1845 года. Тогда Давид Шпрюнгли-Шварц (на фото снизу) с сыном Рудольфом Шпрюнгли-Амманом (на фото сверху) открыли кондитерский магазинчик в Цюрихе. Впоследствии он был расширен до производства шоколада и других кондитерских изделий.

14. Nutella

Компания Ferrero была основана Пьетро Ферреро в 1946 году. Ему же принадлежит идея создания пасты, которая впоследствии получит нынешнее название. Тогда он начал выпускать знакомый всем продукт в виде твердых батончиков в фольге, а пятью годами позднее приступил к ее изготовлению в виде кремообразной пасты.