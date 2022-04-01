13 знатных красоток прошлого, которые блистали на портретах того времени и покоряют зрителей современных фильмов

Стандарты красоты меняются на протяжении столетий. Поэтому многие великосветские дамы, чьей внешностью так восторгались в прежние времена, на портретах нам кажутся не слишком привлекательными. При этом надо понимать, что живописцы порой льстили своим знатным клиентам и не отражали на полотне истинный облик женщин. Кинематограф тоже иногда приукрашивает черты исторических личностей. Ведь миловидные персонажи вызывают больше сочувствия.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядели известные прелестницы прошлого на портретах тех времен и в современных лентах. А в бонусе проследили, как трансформировались представления о женской привлекательности из века в век на примере Изабеллы Французской.

Джорджиана Кавендиш, герцогиня Девонширская

Джорджиана Кавендиш восхищала своей привлекательностью многих современников. На портрете кисти Томаса Гейнсборо запечатлена женщина, вполне соответствующая и современным канонам красоты. Кроме того, она была законодательницей мод. Одного слова Джорджианы было достаточно для того, чтобы прославить художника или сделать пьесу невероятно популярной. Говорили, что после того, как герцогиня Девонширская украсила свою прическу 3 перьями, поставщики ритуальных услуг столкнулись с неожиданной проблемой. Страусиные перья были редкостью в Англии, поэтому барышни шли на любые ухищрения, лишь бы заполучить плюмажи, украшавшие запряженных в катафалки скакунов. Яркий образ знаменитой красавицы показали нам в кино. В фильме «Герцогиня» роль Джорджианы исполнила Кира Найтли.

Маргарита де Валуа, известная как королева Марго

По мнению современников, Маргарита блистала невероятной красотой и очарованием. Ее даже называли «жемчужиной Валуа». Хуан Австрийский, сводный брат испанского короля, совершил путешествие в Париж на самом деле только для того, чтобы взглянуть на прославленную даму. После этого Хуан написал: «Красота этой принцессы имеет не земное, но божественное происхождение. Но она скорее губит мужчин, а не спасает их». Этот образ роковой женщины много раз показывали нам в кино. В фильме «Королева Марго» прекрасную Маргариту сыграла Изабель Аджани.

Лукреция Борджиа

Личность Лукреции Борджиа всегда трактовали неоднозначно. Одни восхищались ее душевными качествами, другие обвиняли ее во всевозможных прегрешениях. Но в одном и противники, и почитатели Лукреции были единодушны: девушку отличала удивительная внешняя красота. Современники говорили, что пышные светлые кудри Лукреции спускались ниже колен. Именно такую очаровательную блондинку нам показали в кино. В сериале «Борджиа» образ актрисы Холлидей Грейнджер во многом схож с описаниями Лукреции. Кроме нескольких моментов. На портрете видно, что глаза у Лукреции ореховые, а лицо узкое. Именно так Борджиа описывали в те времена. Женщина могла похвастаться прямым носом, длинной шеей и белоснежной улыбкой. А ее походка была столь изящной, что казалось, будто она парит, а не идет.

Фрэнсис Тереза Стюарт, герцогиня Ричмондская

Фрэнсис Стюарт покоряла окружающих своей удивительной красотой при дворе Карла II. К тому же у нее было множество поклонников. За невероятную привлекательность Фрэнсис прозвали «прекрасной Стюарт» и признали истинным воплощением Британии. Не менее очаровательную барышню нам показали в кино. В сериале «Большой пожар» ее образ воплотила Антония Кларк. При этом джентльмены весьма нелестно отзывались об умственных способностях Стюарт. Граф де Грамон, французский аристократ, даже изумлялся, как такая выдающаяся внешность могла сочетаться со столь скудным умом.

Луиза-Франсуаза де Лавальер

Современники скорее восхищались добрым нравом и душевными качествами Луизы де Лавальер, нежели ее красотой. Из всех возлюбленных Людовика XIV она была той единственной, которая никогда не требовала ничего для себя и не искала личной выгоды в их романе. При этом говорили, что Луизу отличают великолепный цвет лица, светлые локоны, голубые глаза и нежная улыбка. Сара Уинтер, которая исполнила роль де Лавальер в сериале «Версаль», не слишком подходит под это описание, равно как и официальный портрет Луизы.

Франсуаза-Атенаис де Монтеспан

Маркиза де Монтеспан считалась одной из самых привлекательных дам при дворе Людовика XIV. По тем временам она была необыкновенной красавицей. Ее золотые локоны изящно ниспадали на плечи, а глаза сияли голубым цветом. К тому же у девушки были орлиный нос и маленький рот, а фигура отличалась приятной пышностью и округлостью. В сериале «Версаль» Франсуазу-Атенаис сыграла Анна Брюстер, которая выглядит слишком хрупкой на фоне оригинала.

Иоланда де Полиньяк

Иоланда де Полиньяк была придворной дамой и любимицей королевы Марии-Антуанетты. Девушка отличалась веселым нравом и легким характером, к тому же она была очень миловидна. Ее обычно описывали как миниатюрную брюнетку с очень светлой, почти алебастровой кожей. Но самым прекрасным в Иоланде были глаза, большие и имевшие удивительный сиреневый оттенок. В ленте «Мария-Антуанетта» роль маркизы досталась Роуз Бирн.

Екатерина Арагонская

К сожалению, современники Екатерины Арагонской не потрудились оставить хоть какие-то детальные описания внешности первой супруги короля Генриха VIII. Они ограничивались лишь общими фразами, говоря, что она была самым прекрасным созданием на свете. Доподлинно известно, что Екатерина гордилась своими длинными и пышными волосами. Помимо этого, девушка могла похвастаться прекрасным образованием и изысканными манерами. В сериале «Испанская принцесса» образ королевы воплотила на экране Шарлотта Хоуп.

Екатерина Валуа

Екатерина Валуа, дочь французского короля Карла VI, послужила возвышению династии Тюдоров в Англии. А все потому, что после кончины своего первого супруга Генриха V она вторично вышла замуж за Оуэна Тюдора. В те времена считалось, что внешность королевы была на редкость красивой. Современники говорили, что ее лицо по цвету схоже со слоновой костью, а глаза большие и темные. В ленте «Король» Екатерину сыграла Лили-Роуз Депп.

Елизавета Вудвилл

Облик Елизаветы Вудвилл был столь пленительным, что король Эдуард IV не устоял и предложил барышне руку и сердце. Елизавету отличали статная фигура, светлые волосы и нежный цвет лица. Больше всего очаровывали ее глаза. Они были «скрыты тяжелыми веками, как у дракона». Историки считают, что очи Елизаветы сверкали зелеными или, возможно, золотыми красками. Ребекка Фергюсон воплотила образ этой женщины в сериале «Белая королева».

Сибилла Иерусалимская

Сибилла Иерусалимская, роль которой в фильме «Царствие небесное» сыграла Ева Грин, была неоднозначной персоной. Хотя в некоторых манускриптах ее образ идеализируется и воспевается, вряд ли она обладала всеми приписываемыми ей добродетелями. С другой стороны, она не была глупой и слабовольной королевой. Современники отмечали ее мужество и рассудительность. Точного описания внешности Сибиллы нет. Но ученые предполагают, что она была высокой и красивой женщиной со светлыми волосами.

Мария Тюдор, королева Франции

Мария Тюдор, сестра Генриха VIII, считалась самой красивой принцессой в Европе. Говорили, что она похожа на ангела, а фигура ее восхищает стройностью и изяществом. Кто-то отмечал слишком светлые глаза и ресницы барышни. Но большинство почитателей такие мелочи не смущали. Эразм Роттердамский так отозвался о девушке: «Природа никогда не создавала ничего более прекрасного». При этом Мария отличалась твердым характером. Несмотря на запрет брата, она вышла замуж за собственного избранника и решительно высказывалась против развода Генриха VIII и Екатерины Арагонской. В сериале «Тюдоры» роль Марии исполнила Габриэль Анвар. Правда, в этом произведении ее называют Маргаритой, чтобы персонажа не спутали с дочерью Генриха VIII Марией.

Бонус: как менялись представления о красоте из века в век (на примере Изабеллы Французской)

Историки предполагают, что Изабелла была внешне похожа на отца, Филиппа Красивого. Это была стройная и обаятельная девушка. Супруг даже прозвал свою королеву Изабеллой Прекрасной. Один из летописцев того времени говорил о знатной особе так: «Прекраснейшая из прекрасных, возможно, не только в своем королевстве, но и во всей Европе». На портрете, написанном в XV веке, Изабелла вполне соответствует описаниям современников. Правда, в мировую историю дама попала не как Изабелла Прекрасная, а как Французская Волчица. Вместе со своим возлюбленным женщина подняла мятеж против супруга Эдуарда II. А затем несколько лет управляла страной вплоть до восхождения на престол сына.

Впоследствии ее часто изображали в литературных произведениях как красивую, но коварную даму. Этот портрет, созданный в XIX веке, ярче демонстрирует представления о внешней привлекательности в Викторианскую эпоху, нежели показывает истинный облик королевы.

В XX веке к противоречивой фигуре Изабеллы стали проявлять больше симпатии. Так, в фильме «Храброе сердце» будущая королева, которую сыграла Софи Марсо, вступает в переговоры с Уильямом Уоллесом, сочувствует герою и даже проникается к нему нежными чувствами. Была ли знатная дама похожа на Марсо внешне, теперь сказать сложно. Но с известным шотландцем она точно не встречалась.