13 знаменитостей, которых вы вряд ли узнали бы в начале их карьерного пути

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Слава — штука капризная. Любовь публики всегда приходит внезапно и может неожиданно исчезнуть в любой момент. На пути к признанию восходящие звезды могут измениться до неузнаваемости, а их имидж претерпевает кардинальные и порой неожиданные метаморфозы.

Мы в AdMe.ru уверены, что любой возраст хорош по-своему, и предлагаем посмотреть на фотографии 13 знаменитых людей, сделанные до того, как их имя стало известно на весь мир.

Принцесса Диана

«Королева сердец» Великобритании принцесса Диана стала первой невестой члена королевской семьи, у которой была оплачиваемая работа. До встречи с принцем Чарльзом Диана работала няней, позже она стала учительницей в детском саду. Ее зарплата составляла около $ 5 в час.

Мэрилин Монро

Большинство людей воспринимают Мэрилин Монро как идеал красоты и женственности, однако мало кто задумывается об интеллекте этой великой актрисы. Например, в свободное время Мэрилин занималась самообразованием и много читала. Ее личная библиотека включала в себя более 400 томов. Среди любимых авторов Мэрилин были Фрейд, Толстой, Достоевский, Фицджеральд, Камю, Джойс и другие.

Квентин Тарантино

Первое место работы известного режиссера Квентина Тарантино было связано, разумеется, с кино: он трудился билетером в кинотеатре, где показывали фильмы для взрослых. В молодости он обожал рок-н-ролл и, подражая Элвису Пресли, красил волосы в черный цвет. Кстати, исполнить роль легендарного музыканта Тарантино действительно удалось: он сыграл Элвиса в сериале «Золотые девочки» в 1988 году.

Джуди Денч

В Британии Джуди Денч любят все — от королевы до простых граждан. И несмотря на то, что грандиозный успех пришел к актрисе уже в почтенном возрасте, ее известность распространилась далеко за пределы родной страны. Кроме того, Денч — кавалер ордена Британской империи и была признана лучшей театральной актрисой всех времен по версии газеты The Stage.

Уитни Хьюстон

Уитни Хьюстон начинала карьеру в качестве модели и стала первой темнокожей манекенщицей, появившейся на обложке Seventeen. В детстве Уитни, играя с братом, травмировала горло вешалкой. По словам врачей, если бы крючок вошел на сантиметр глубже, девушка не смогла бы даже говорить, не то что петь.

Чарльз Дэнс

Большинство знает Чарльза Дэнса по роли Тайвина Ланнистера в культовом сериале «Игра престолов». В процессе съемок актер искренне негодовал, почему его герой так отвратительно обращается с собственным сыном. Дэнсу это настолько претило, что между дублями он постоянно извинялся перед исполнителем роли Тириона Ланнистера Питером Динклэйджем.

Марлон Брандо

Марлон Брандо — разноплановый актер. Он одинаково гармонично воссоздал на экране образы и влиятельного гангстера в культовом «Крестном отце», и обаятельного хулигана в картине „«Трамвай „Желание“». Но прежде чем стать знаменитым, Брандо поработал официантом, продавцом в магазине, оператором лифта универмага и даже землекопом.

Анна Винтур

Анна Винтур возглавляет американскую редакцию журнала Vogue с 1988 года и является одной из самых влиятельных фигур в мире моды. Винтур не изменяет своей фирменной стрижке с 14 лет. Ее прическа давно стала культовой и всегда находится в идеальном состоянии: дважды в день — утром и вечером — Винтур приводит волосы в порядок, чтобы всегда выглядеть в кадре безупречно.

Пол Ньюман

«Слишком красив» — этот приговор едва не поставил крест на кинокарьере Пола Ньюмана. Однако вопреки всему ему удалось получить своего «Оскара» за роль в картине «Цвет денег». Но когда его вновь номинировали на эту престижную премию в 2002 году (за роль гангстера в «Проклятом пути»), Ньюман заявил, что давно сжег свой смокинг и ему просто не в чем пойти на церемонию.

Джордж Мартин

Популярность к Джорджу Мартину пришла после того, как HBO экранизировала его фэнтезийный цикл романов «Песнь Льда и Пламени». Так мир увидел «Игру престолов» — сериал, ставший культовым для целого поколения. Писатель выступает за феминизм и равенство полов: «Для меня быть феминистом — это значит относиться к мужчинам и женщинам одинаково. Я воспринимаю мужчин и женщин как людей. Да, с некоторыми различиями. Но многие различия созданы культурой, в которой мы все живем, средневековая она или западная, нынешнего века».

Стивен Кинг

Будущий «король ужасов» Стивен Кинг познакомился со своей женой в колледже. Спустя 3 года брака у них уже было 3 детей, и, чтобы прокормить семью, писателю приходилось трудиться в прачечной. В это время он написал «Ночную смену» и «Иногда они возвращаются», работая над ними по ночам и в обеденные перерывы.

Мартин Скорсезе

У Мартина Скорсезе, снявшего такие культовые картины, как «Отступники» и «Цвет денег», довольно оригинальная фобия: он боится числа 11. По этой причине режиссер никогда не выходит из дома 11 ноября и не останавливается на 11-м этаже в отелях.

Шер

Голос Шер узнают с первых нот меломаны со всего света. Ее хит «Believe» является самой продаваемой песней, которая когда-либо была выпущена женщиной-исполнителем в Великобритании. Во время записи песни впервые в истории использовался автотюн, который позже стал известен как «эффект голоса Шер».