Как выглядели 12 женщин прошлого, которые считались в нашей стране каноном красоты своего времени

Во все времена были признанные красавицы, которых боготворили за привлекательную внешность. Мужчины восхищались такими дамами, а женщины им завидовали. Но в разные эпохи существовали разные каноны красоты. И та, что обращала на себя сотни восторженных взглядов в XX веке, совсем не похожа на первую красавицу XVIII столетия и тем более XV.

Мы в AdMe.ru полюбопытствовали, как же выглядели женщины, которые в разное время считались главными красотками нашей страны.

Софья Палеолог

Реконструкции лица Софьи.

Софья известна как супруга русского князя Ивана III и бабушка Ивана Грозного. Она была родом из Византии и считалась статной и привлекательной женщиной: темные, поражающие блеском глаза, аристократическая белизна кожи, волевые черты лица. Сейчас красота Софьи может показаться спорной. Современным ученым удалось выяснить, что царица была ростом около 160 см, весила 100–150 кг и имела усики. Однако что касается полноты, то русские князья не считали это недостатком.

Варвара Римская-Корсакова

Варвара родилась в Костромской губернии, в богатой дворянской семье Мергасовых. Уже с юности вокруг нее вились женихи. А ее будущий муж, Николай Сергеевич Римский-Корсаков, влюбился в девушку без памяти. Обладательница стройной фигуры, длинных ног и выразительных глаз, Варвара покорила своей красотой не только Москву и Петербург, но и Европу. Французы называли ее «татарской Венерой» и «стопроцентной женщиной». Девушка, кстати, была эпатажной особой и часто удивляла публику своими откровенными нарядами. Так, однажды ее выгнали с бала из-за «чересчур прозрачного платья».

Юлия Вревская

Юлия принадлежала к старинному дворянскому роду Варпаховских. Оба ее родителя — поляки. Девушка восхищала современников не только красотой, но и добротой. Например, ее будущий муж, барон Ипполит Вревский, описывал Юлию следующим образом: «Блондинка, выше среднего роста, со свежим цветом лица, блестящими умными глазами, добра бесконечно». Став к 20 годам вдовой, она устроилась фрейлиной к супруге Александра II и вела активную светскую жизнь. Современники отмечали, что это не отразилось на Юлии — настолько приветлива она была. Так, девушка покорила своим характером и умом писателя Ивана Тургенева и стала его другом. Гуманная по натуре, с конца 1870-х Юлия работала сестрой милосердия. Ее образ в 1977 году воплотила на экране советская актриса Людмила Савельева.

Наталья Палей

Французская модель и актриса имела титул княжны, так как была внучкой Александра II и племянницей Александра III. Хотя Наталья происходит из русской династии, она родилась и жила в Европе и в России провела всего несколько лет. Современники отмечали магическую красоту Натальи. Она крутила романы с писателями Эрихом Марией Ремарком и Антуаном де Сент-Экзюпери. Первый был так очарован девушкой, что посвятил их любовной истории произведение «Тени в раю». А в записных книжках Ремарк писал, что его пленили красивое сосредоточенное лицо, умные серые глаза и стройная фигура его возлюбленной.

Мария Вяземская

Мария принадлежала к роду Столыпиных, которые, по признанию современников, отличались выдающейся красотой. Девушка обладала высоким ростом и английской статью, передавшейся по наследству от бабушки-англичанки. Красота Марии восхитила самого императора Николая I, назначившего ее фрейлиной при дворе. Девушка была замужем за князем Павлом Вяземским. Он души не чаял в своей супруге, называя ее «своим солнцем». Князь часто дарил ей подарки, а однажды даже посвятил Марии перевод стихотворения «Цветок лотоса» немецкого поэта Гейне. Выбор Павла оценил и его отец, Петр Вяземский. Так он охарактеризовал будущую невестку в письме Жуковскому: «Она красавица, лицом и душою благонравная, благочестивая».

Анна Оленина

Анна была дочерью президента петербургской Академии художеств Алексея Оленина. Она была не только красавицей, но и одаренной музыкальным талантом девушкой. Анна прекрасно пела и сочиняла музыку, например она стала автором музыки к думе Кондратия Рылеева «Смерть Ермака». В Оленину был страстно влюблен Александр Пушкин. Есть даже версии, что несколько его стихотворений: «Пустое Вы сердечным ты», «Не пой, красавица, при мне», «Я вас любил», «Что в имени тебе моем» и другие — посвящены именно Анне.

Авдотья Голицына

Авдотья также была одной из многочисленных муз Пушкина. Ей поэт посвятил 3 стихотворения. Голицына считалась одной из красивейших женщин своей эпохи. Вот что говорил о ее внешности князь Петр Вяземский: «Красота ее отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнее греческое изваяние». Авдотья имела свой светский салон в Петербурге. Его посещали многие известные люди того времени, как отечественные, так и иностранные. За необычное правило не принимать никого раньше 10 вечера Голицына получила прозвища «ночная княгиня» и «княгиня полуночи».

Аврора Шернваль

Еще одна светская львица и первая красавица Петербурга — Аврора Шернваль (в замужестве — Демидова, затем Карамзина) из шведского баронского рода. В обществе женщину часто называли «роковой Авророй». По легенде, при ее рождении повитуха предсказала, что девочка будет очень красивой, но принесет окружающим несчастье. В жизни Авроры действительно было много утрат. Она дважды становилась вдовой и потеряла сына. А те, кто делал ей предложение руки и сердца, рано уходили из жизни. Тем не менее необыкновенная красота женщины привлекала многих известных мужчин. Среди ее поклонников были поэты Пушкин, Вяземский, Жуковский, композитор Виельгорский и другие.

Эмилия Мусина-Пушкина

Эмилия приходилась родной сестрой Авроре Шернваль. Современники не могли решить, кто же из них красивее. Многие признавали, что Эмилия гораздо живее, милее и обаятельнее сестры. Из воспоминаний фрейлины императорского двора Александры Смирновой: «В Петербурге произвели фурор ее белокурые волосы, ее синие глаза и черные брови». Между Эмилией и Натальей Пушкиной (Гончаровой) была негласная конкуренция в красоте. Пушкин даже поддразнивал жену, спрашивая Наталью о ее сопернице: «Счастливо ли ты воюешь со своей однофамилицей?» Эмилия могла похвастаться множеством поклонников, среди которых были Петр Вяземский и Михаил Лермонтов. Но девушка предпочла графа Владимира Мусина-Пушкина, который долго не мог получить разрешение своей матери на брак со шведкой.

Тамара Карсавина

Карсавина была одной из самых красивых и обаятельных балерин Мариинского театра. Однако признание пришло к ней не сразу. Тамара не была похожа на приму — Матильду Кшесинскую, так как не отличалась той же виртуозностью и напористостью. Зато ей были присущи томная грация и плавность движений, из-за чего балерину часто обвиняли в небрежности и техническом несовершенстве танца. Поклонники Кшесинской рукоплескали своей диве и не очень жаловали Карсавину. Критики писали о ней мало. А вот студенческая молодежь и творческая интеллигенция влюблялись в Тамару с каждым днем все больше. Интересно, что сама Кшесинская покровительствовала Карсавиной. Она говорила ей: «Если кто-нибудь хоть пальцем тронет, приходи прямо ко мне. Я не дам тебя в обиду».

Мария Нарышкина

Мария Нарышкина (в девичестве — Святополк-Четвертинская) была полячкой по происхождению. Природа одарила ее прекрасной внешностью, настолько совершенной, что, по словам мемуариста Филиппа Вигеля, красота девушки «казалась невозможной, неестественной». При этом Мария всегда вела себя скромно и предпочитала простые наряды вычурным. Уже в 15 лет девушка стала фрейлиной, а позже вышла замуж за одного из богатейших вельмож того времени — Дмитрия Нарышкина. Несмотря на брак, у Марии, как считается, было немало романов с другими мужчинами. Один из самых известных, длившийся 15 лет, — с императором Александром I.

Ирина Юсупова

Ирина происходила из династии Романовых и была племянницей императора Николая II. Современники описывали ее красоту как особенную, одухотворенную, с изломом. В 18 лет Ирина уже вышла замуж за князя Феликса Юсупова. Очарованный ею, он писал в своих мемуарах: «От застенчивости она была сдержанна, но сдержанность добавляла ей шарму, окружая загадкой». Вместе с мужем Ирина эмигрировала в 1919 году в Париж, где они и прожили всю оставшуюся жизнь. Они открыли модный дом IRFĒ, в названии которого соединили первые буквы своих имен. Наряду со специально нанятыми моделями и своими знатными приятельницами на подиум выходила и сама Ирина.