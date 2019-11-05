Какой была бы Россия в 2019 году без Октябрьской революции

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Революция 1917 года ознаменовала конец существования Российской империи, тем самым изменив судьбу как современной России, так и всего мира. А что, если бы государственного переворота не случилось? Как сейчас выглядела бы жизнь россиян и какой была бы царская Россия сегодня? Ответы вы найдете в статье.

Как известно, история не терпит сослагательного наклонения. Однако ученые, журналисты и писатели-фантасты любят размышлять о том, что было бы, если бы события прошлого развивались совсем иначе. Вот и мы в AdMe.ru, вооружившись учебниками и не претендуя на полную достоверность, попробовали пофантазировать на тему того, какой была бы Россия в 2019 году без Октябрьской революции.

Государственный переворот стал неожиданностью даже для Ленина

Как правило, причиной возникновения революций служит бедность и заметное расслоение общества. Но в 1917 году даже Ленин не мог предположить, что Николай II отречется от престола. Совсем незадолго до драматических событий Владимир Ильич, находившийся тогда в Цюрихе, говорил жене, что на его веку революция в России не случится. И многие современные историки сходятся во мнении, что приход к власти большевиков вовсе не был неизбежным.

Страна могла бы распасться в 1929 году

Есть мнение, что если бы монархию удалось сохранить, то после 1918 года страна могла бы построить одну из сильнейших европейских экономик. В царской России успешно прокладывались железные дороги, наблюдался заметный рост в машиностроении, металлургии и сельском хозяйстве, а в Европу постоянно поставлялись русские продукты. И если бы не революция, то у Российской империи были все шансы выйти на первое место по экономическим показателям. Однако есть и другая точка зрения: советизация спасла Российскую империю от распада и деградации. У России были огромные внешние долги, которые превышали величину бюджета, и для того, чтобы получить средства на погашение задолженности, приходилось привлекать иностранный капитал. В итоге всю крупную промышленность могли бы захватить иностранцы. И хотя помещики действительно поставляли Европе зерно в огромном количестве, российское население страдало от недоедания, а провинция сильно отставала в своем развитии от Петербурга и Москвы. Поэтому даже если бы не случилась Октябрьская революция, в 1929 году страна окунулась бы в мировой экономический кризис, который не смогла бы пережить. На фоне кризиса могли бы отделиться промышленные и хлебные регионы, а рост населения стал бы настоящей проблемой: даже если бы крестьянам отдали все государственные земли, то для достойной жизни рабочих их все равно не хватило бы. Деревенские жители отправились бы в города, но и там не смогли бы найти работу. А огромное количество безработных и голодных людей как никогда было бы настроено на революцию.

Кто был бы на престоле и почему Российская империя могла бы стать второй Аргентиной

Итак, предположим, что никакой революции в России не случилось и большевики не пришли к власти. Перед Николаем II стоит непростая задача: восстановление страны, измотанной годами войны. Кроме того, возникает вопрос: кто взойдет на престол после него? Единственный сын Николая II, цесаревич Алексей, страдал гемофилией, и в те времена врачи прогнозировали, что он доживет в лучшем случае до 16 лет. Все 5 родственников царя по мужской линии, включая его брата, не имели формальных прав на трон, поскольку состояли в неравнородных браках. В таком случае у Российской империи могла появиться императрица — старшая дочь Николая II, Великая княгиня Ольга. Историки полагают, что стоящие перед Россией того времени вызовы привели бы к курсу на жесткую авторитарную власть. Российская империя первой половины XX века развивалась бы наподобие Франкистской Испании. Продолжая развитие точки зрения о том, что царская Россия постепенно могла стать страной третьего мира, и для того, чтобы лучше представить, с чем пришлось бы столкнуться Ольге Николаевне, можно провести аналогию с другим государством, которое развивалось по очень схожей модели, — Аргентиной. Мировой кризис привел к падению цен на продовольствие, и денег от его продажи Аргентина стала получать меньше. С этого момента экономическое развитие страны прекратилось, и она перешла к политике импортозамещения, что оказалось неэффективным, в результате чего экономика страны понесла еще большие потери. Россия же, в которой не хватало продуктов питания для собственного населения, имела бы еще большие проблемы, чем Аргентина, и не смогла бы поставлять товары на экспорт, что превратило бы ее в бедное аграрное государство.

А что случилось бы с остальным миром?

Русская революция «заразила» энтузиазмом, основанным на марксизме-ленинизме, людей по всему миру, что повлияло на историю всего человечества. Так, на востоке Мао Цзэдун, который получал от СССР огромную помощь, не смог бы завоевать Китай. Также не было бы коммунистических идей на Кубе, во Вьетнаме и в Северной Корее, а лидер КНДР не путешествовал бы на своем бронепоезде, который был подарен его дедушке Сталиным, и не перенимал бы его идеи. Не случилось бы и холодной войны, но это не отменяет борьбы за власть, только методы уже были бы другими. Если бы Российская империя не распалась, то и другие империи, такие как Великобритания, Франция, Испания и Германия, не провели бы политику деколонизации. Если вернуться к оптимистичной теории о том, что у России был шанс стать мощным государством, то этому вполне могли поспособствовать миллионы граждан, которые не иммигрировали бы после революции за рубеж. Использовав потенциал на территории своей родины, они могли бы сделать ее лидером во многих отраслях. Не исключено и то, что американский доллар не являлся бы главной резервной валютой планеты, а его место занял бы рубль.

Какой была бы Российская империя в 2019-м?

«Меню его было таково: порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки рыбной или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши». Писатель Владимир Гиляровский о меню московского трактира конца XIX века

Русская кухня была бы другой. Сразу после революции из идеологических соображений «барская» кухня оказалась под запретом. За десятилетия советской власти традиционные русские блюда были забыты. Если бы не это, мы бы ходили не только в кафе, столовые и рестораны, а еще и в трактиры и харчевни.

Сразу после революции из идеологических соображений «барская» кухня оказалась под запретом. За десятилетия советской власти традиционные русские блюда были забыты. Если бы не это, мы бы ходили не только в кафе, столовые и рестораны, а еще и в трактиры и харчевни. Не изменились бы нормы правописания. Возможно, въ Россійской имперіи статьи AdMe.ru выглядѣли бы именно такъ. Реформа русской орѳографіи была проведена большевиками въ 1918 году. Измѣнились правила правописанія, изъ алфавита исчезло нѣсколько буквъ. Хотя обсужденіе реформы было начато еще въ царской Россіи, она бы врядъ ли была осуществлена столь радикально, вѣдь нужно было перепечатать ​все книги и документы, переобучить учителей и образованную знать. Это было слишкомъ трудно и дорого.

Хрущевок могло бы не быть. Урбанизация в XX веке, конечно, не миновала бы Россию, но, как полагают некоторые эксперты, она бы не уничтожила огромную часть домов наших дедов и прадедов, вместо которых сегодня возвышаются так называемые хрущевки. Может быть, люди наследовали бы и приобретали в собственность дома и землю, а не получали от государства квадратные метры в муравейниках советского типа.

Урбанизация в XX веке, конечно, не миновала бы Россию, но, как полагают некоторые эксперты, она бы не уничтожила огромную часть домов наших дедов и прадедов, вместо которых сегодня возвышаются так называемые хрущевки. Может быть, люди наследовали бы и приобретали в собственность дома и землю, а не получали от государства квадратные метры в муравейниках советского типа. Города бы выглядели по-другому. Во-первых, города сохранили бы свои старые названия. Вместо Краснодара, Ульяновска и Тольятти на карте страны мы видели бы Екатеринодар, Симбирск и Ставрополь-Волжский. Столицей оставался бы Санкт-Петербург. Кроме того, кардинально другим был бы облик городов России с их хрущевками и типовыми зданиями «без излишеств». Скорее всего, в Российской империи ориентировались бы на Европу и модные в начале века неоклассицизм, модерн и эклектику.

Кинематограф тоже был бы другим. Как известно, многие голливудские звезды — потомки советских эмигрантов. Кто знает, каким бы был отечественный кинематограф, если бы Стивен Спилберг, Леонардо Ди Каприо, Дэвид Духовны, Харрисон Форд, Вайнона Райдер и многие другие выросли бы в Российской империи.

Как известно, многие голливудские звезды — потомки советских эмигрантов. Кто знает, каким бы был отечественный кинематограф, если бы Стивен Спилберг, Леонардо Ди Каприо, Дэвид Духовны, Харрисон Форд, Вайнона Райдер и многие другие выросли бы в Российской империи. Население перевалило бы за полмиллиарда. До Октябрьской революции в России отмечался высокий темп роста численности населения. Знаменитый ученый Дмитрий Иванович Менделеев считал, что к 2000 году население России составит 594 млн человек. Хотя Дмитрий Иванович использовал уже устаревшие методики того времени и не мог знать про две надвигающиеся мировые войны, вполне вероятно, что без огромных человеческих потерь во время гражданской войны, эмиграции и репрессий, спада рождаемости в 90-е численность населения намного превышала бы сегодняшние 144,5 млн.

Сохранились и развивались бы бренды времен Российской империи. В дореволюционной России было множество успешных брендов, которые, к сожалению, канули в Лету. Если бы не революция, сегодня мы бы ездили на автомобилях «Руссо-Балт» (лидеры на рынке в начале XX века), пили пиво «Иван Дурдин», носили ботинки «Скороход», ели конфеты «Абрикосов и сыновья».

В дореволюционной России было множество успешных брендов, которые, к сожалению, канули в Лету. Если бы не революция, сегодня мы бы ездили на автомобилях «Руссо-Балт» (лидеры на рынке в начале XX века), пили пиво «Иван Дурдин», носили ботинки «Скороход», ели конфеты «Абрикосов и сыновья». Вероятно, русский язык был бы не менее популярным, чем сейчас английский. Произведения русских писателей переводили бы на другие языки, музыка современных композиторов использовалась бы в качестве саундтреков во многих фильмах, а киноленты российского производства выходили в прокат по всему миру.

Революционные технологии могли бы рождаться в России. За последние два десятилетия наша жизнь изменилась до неузнаваемости благодаря новым технологиям. Нельзя не учитывать тот факт, что сегодняшние достижения — это заслуга научной школы, сформировавшейся еще в прошлом веке. Огромный вклад в развитие науки и техники внесли российские ученые-эмигранты. Кто знает, если бы не «утечка мозгов» и сталинские репрессии, возможно, первые компьютеры, смартфоны и электромобили появились бы у нас.

Лицом мировых брендов становились бы российские знаменитости, а наши товары с удовольствием рекламировали бы иностранные модели. На мировых концертных площадках выступали бы отечественные исполнители, а, например, Дженнифер Лопес была бы известна только в США.