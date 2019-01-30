Как выглядела бы идеальная девушка, существуй она на самом деле

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Сегодня в моде пухлые губы, тонкая талия и длинные ноги. Но так было не всегда. Например, в 1-й половине прошлого века идеалом была девушка с пышными формами, а тонкие ноги не были главным преимуществом красотки.

Мы в AdMe.ru решили немного пофантазировать и представили, как выглядела бы идеальная девушка современности. А затем сравнили ее с идеалами красоты прошлого века.

Конечно, одной фантазией здесь не обошлось. Для создания образа мы взяли части тела популярных актрис и моделей и объединили их вместе.

У нашей модели овал лица Беллы Хадид, глаза Приянки Чопры

Брови Эмилии Кларк и нос Джиджи Хадид

Скулы мы позаимствовали у Роузи Хантингтон-Уайтли, губы — у Кайли Дженнер

Тонкая шея Энн Хэтэуэй, волосы Эмбер Херд

И вот что получилось

Наши дизайнеры поколдовали и над телом модели. Создали грудь и талию как у Кэндис Свейнпол, добавили узкие бедра и длинные ноги как у Алессандры Амбросио

В итоге у нас получилась вот такая «идеальная девушка»

Красавиц первой половины прошлого века мы тоже «смиксовали» в один образ У модели овал лица Джины Лоллобриджиды, глаза Софи Лорен, нос Грейс Келли, брови Одри Хепберн и губы Элизабет Тейлор. Шея Брижит Бардо и прическа Картин Денев.

Итог перед вами

Главными ориентирами при создании фигуры стали Бетти Бросмер (грудь и талия) и Мэрилин Монро (бедра и ноги).

Замечаете сходство между первой и второй моделью? Пожалуй, девушка ХХ века была бы успешна и сегодня, несмотря на свои более женственные формы. Ведь идеалы меняются, а красота остается.