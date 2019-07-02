9 фактов о девичьих альбомах XIX века, которые вы не прочтете в книгах

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Девушки XIX века не так уж сильно отличались от современных. Им тоже нужны были внимание, признание, симпатии окружающих людей и место, где можно самовыразиться. Сейчас для этих целей широко используются соцсети, а тогда эту функцию выполняли девичьи альбомы. Их давали приятным гостям, и те записывали пожелания, напутствия хозяйке, помещали в них свои рисунки и сочиняли стихи.

AdMe.ru заинтересовался историей этих альбомов, которые по праву можно назвать произведениями искусства своего времени, и хочет рассказать о них вам.

Поначалу альбомы принадлежали только мужчинам

В отличие от дневников, которые писались для себя, альбомы заполнялись «чужой рукой» и создавались для того, чтобы их показывали. Но, конечно, они несли печать характера своего хозяина, ведь только он определял, кого попросить оставить запись в альбоме. Появились эти предметы еще в XVII веке — сперва у путешественников, потом у студентов. Те, разъезжаясь после учебы по домам, писали туда друг другу пожелания на добрую память. Позже эту традицию переняли аристократы. Альбомы снискали популярность по всей Европе. В Германии они носили название «штамбух», а в Англии — «кипсек». Сначала они были прерогативой исключительно мужчин. На обложках такой вещицы помещался герб рода, к которому принадлежал ее хозяин. Это было некое «лицо» семьи. В то время альбом выглядел внушительно и торжественно: переплет был выполнен из досок, обтянутых кожей, украшен тиснением и крупными бронзовыми застежками.

Мода на них особенно прижилась в России

В Россию альбомная традиция пришла во второй половине XVIII века и сразу стала ярким явлением русской дворянской жизни. В салонах вокруг этих текстов мог строиться целый диалог. Здесь у каждой барышни непременно был такой альбом. Хозяйка ничего в нем не писала, а предлагала заполнить его своим гостям. Альбом клали на столики в гостиной, брали с собой на балы, в поездки и путешествия. Альбомы были распространены повсеместно: их вели дамы, молодые люди, литераторы, художники. Но большую страсть к таким вещицам питали барышни.

Внешний вид альбома мог рассказать о вкусе его хозяйки

В начале XIX века альбомы превратились в маленькие изящные книжечки, которые помещались в дамскую сумочку. Их всячески старались украсить, ведь внешний вид и оформление свидетельствовали о вкусе молодой особы: вплетали в них листки розовой, голубой, желтой бумаги, клали между страниц засушенные цветы, прикрепляли локоны волос, вклеивали портреты знаменитых людей, например Байрона. Сафьяновый переплет с золотым тиснением и позолоченные накладки были отнюдь не редкостью. Словом, подходили к внешнему виду альбома весьма серьезно.

Внутри он оформлялся по определенным законам

К внутреннему оформлению альбома предъявлялись некоторые требования. Первую страницу оставляли девственно чистой. Если ее открыть, считалось, что с хозяйкой альбома может произойти несчастье.

В начале альбома писали родители и старшие члены семьи — они оставляли свои главные напутствия.

Дальше — слово подружкам и знакомым.

Последний лист отводился для самых нежных записей. Считалось, что там пишут лишь те, кто горячо любит владелицу альбома. Согласно поэме «Евгений Онегин», там можно было прочесть примерно такие строки:

«Кто любит более тебя,

Пусть пишет далее меня».

Пушкин и Лермонтов сочиняли стихи специально для альбомов

Главной ценностью девичьих альбомов было их содержание. Расцвет этой традиции пришелся на золотой век русской поэзии. Тогда творили Пушкин, Жуковский, Баратынский и другие гении. И на страницах альбомов стали появляться стихи модных авторов — переписанные и даже... специально созданные для конкретной владелицы и ее заветной книжки. В альбоме Анны Керн А. С. Пушкин написал: «Мне изюм

Нейдет на ум,

Цуккерброд

Не лезет в рот,

Пастила не хороша

Без тебя, моя душа». А вот какое стихотворение сочинил экспромтом Лермонтов для альбома Д. Ф. Ивановой: «Когда судьба тебя захочет обмануть

И мир печалить сердце станет —

Ты не забудь на этот лист взглянуть

И думай: тот, чья ныне страждет грудь,

Не опечалит, не обманет».

А Кипренский делал рисунки для них

Художники тоже входили в круг знакомых владельцев альбомов. Так что на их страницах часто можно встретить наброски и акварельные рисунки. Например, сохранилось несколько таких набросков выдающегося художника Ореста Кипренского. Кто-то оставлял изображения собачек как знак верности, некоторые делали бытовые зарисовки. Часто изображались символические образы: амуры, цветы, пылающие сердца, пейзажи, освещенные луной, руины и даже надгробия. Позже произведения видных авторов перебирались на страницы печатных изданий и становились достоянием общественности.

Кроме стихов и рисунков в альбомах оставляли и другие записи. В одном из них исследователи наши запись «История моей жизни с 1772 года», в другом обнаружили ноты — романс известного американского композитора. В альбомах часто можно было встретить виньетку, или «венок добрых пожеланий», который включал различные символы. Встречались в альбомах не только рисунки акварелью, но и... вышитые прямо на листе.

Пушкин составил свой донжуанский список и поместил в альбом Елизаветы Ушаковой

В свое время Пушкин сватался к Екатерине Ушаковой, и конечно, ее альбом хранил много любопытных записей мастера русской литературы. Однако, выйдя замуж, девушка уничтожила его, так как ее муж был очень ревнивым. А вот ее сестра Елизавета свой альбом сохранила — вместе со знаменитым донжуанским списком Пушкина. Два параллельных списка женщин, которыми увлекался Пушкин, в хронологическом порядке поэт собственноручно оставил в альбоме в 1829 году.

Сочинить что-нибудь в хозяйскую книжицу считалось светской обязанностью гостя

Желательно было владеть слогом, чтобы придумать экспромтом какой-нибудь симпатичный стих. Молодым людям, которые вращались в свете, приходилось оттачивать этот навык. Но не все умели писать такие экспромты. Сохранилась запись Островского в альбоме Ольги Козловой. Драматург честно признавался: «Я не знаю, имел ли я смолоду столько легкости и остроумия, сколько их нужно, чтобы без труда написать приятную или шутливую безделицу. Теперь я очень хорошо чувствую, что все, что было во мне молодого и игривого, утрачено безвозвратно». Позже стали выпускать даже печатные сборники, из которых можно было почерпнуть готовый стих и просто подставить имя владелицы альбома. Так возник альбомный фольклор.

Существовало «классовое расслоение» среди альбомов

Татьяна, иллюстрация к «Евгению Онегину».

В «Евгении Онегине» находим упоминанием об альбомах «уездных барышень» в противопоставление шикарным книжкам великосветских дам Петербурга.

«Конечно, вы не раз видали

Уездной барышни альбом,

Что все подружки измарали

С конца, с начала и кругом!» Провинциальные девушки не имели такого широкого круга знакомств, поэтому в основном их альбомы заполняли подруги. Позже писать в них начинают и сами хозяйки: переписывают из печатных изданий произведения, заносят цитаты и т. д.