9 фактов о девичьих альбомах XIX века, которые вы не прочтете в книгах
Девушки XIX века не так уж сильно отличались от современных. Им тоже нужны были внимание, признание, симпатии окружающих людей и место, где можно самовыразиться. Сейчас для этих целей широко используются соцсети, а тогда эту функцию выполняли девичьи альбомы. Их давали приятным гостям, и те записывали пожелания, напутствия хозяйке, помещали в них свои рисунки и сочиняли стихи.
AdMe.ru заинтересовался историей этих альбомов, которые по праву можно назвать произведениями искусства своего времени, и хочет рассказать о них вам.
Поначалу альбомы принадлежали только мужчинам
В отличие от дневников, которые писались для себя, альбомы заполнялись «чужой рукой» и создавались для того, чтобы их показывали. Но, конечно, они несли печать характера своего хозяина, ведь только он определял, кого попросить оставить запись в альбоме.
Появились эти предметы еще в XVII веке — сперва у путешественников, потом у студентов. Те, разъезжаясь после учебы по домам, писали туда друг другу пожелания на добрую память. Позже эту традицию переняли аристократы.
Альбомы снискали популярность по всей Европе. В Германии они носили название «штамбух», а в Англии — «кипсек». Сначала они были прерогативой исключительно мужчин. На обложках такой вещицы помещался герб рода, к которому принадлежал ее хозяин. Это было некое «лицо» семьи. В то время альбом выглядел внушительно и торжественно: переплет был выполнен из досок, обтянутых кожей, украшен тиснением и крупными бронзовыми застежками.
Мода на них особенно прижилась в России
В Россию альбомная традиция пришла во второй половине XVIII века и сразу стала ярким явлением русской дворянской жизни. В салонах вокруг этих текстов мог строиться целый диалог.
Здесь у каждой барышни непременно был такой альбом. Хозяйка ничего в нем не писала, а предлагала заполнить его своим гостям. Альбом клали на столики в гостиной, брали с собой на балы, в поездки и путешествия.
Альбомы были распространены повсеместно: их вели дамы, молодые люди, литераторы, художники. Но большую страсть к таким вещицам питали барышни.
Внешний вид альбома мог рассказать о вкусе его хозяйки
В начале XIX века альбомы превратились в маленькие изящные книжечки, которые помещались в дамскую сумочку.
Их всячески старались украсить, ведь внешний вид и оформление свидетельствовали о вкусе молодой особы: вплетали в них листки розовой, голубой, желтой бумаги, клали между страниц засушенные цветы, прикрепляли локоны волос, вклеивали портреты знаменитых людей, например Байрона. Сафьяновый переплет с золотым тиснением и позолоченные накладки были отнюдь не редкостью. Словом, подходили к внешнему виду альбома весьма серьезно.
Внутри он оформлялся по определенным законам
К внутреннему оформлению альбома предъявлялись некоторые требования.
- Первую страницу оставляли девственно чистой. Если ее открыть, считалось, что с хозяйкой альбома может произойти несчастье.
- В начале альбома писали родители и старшие члены семьи — они оставляли свои главные напутствия.
- Дальше — слово подружкам и знакомым.
- Последний лист отводился для самых нежных записей. Считалось, что там пишут лишь те, кто горячо любит владелицу альбома. Согласно поэме «Евгений Онегин», там можно было прочесть примерно такие строки:
«Кто любит более тебя,
Пусть пишет далее меня».
Пушкин и Лермонтов сочиняли стихи специально для альбомов
Главной ценностью девичьих альбомов было их содержание. Расцвет этой традиции пришелся на золотой век русской поэзии. Тогда творили Пушкин, Жуковский, Баратынский и другие гении. И на страницах альбомов стали появляться стихи модных авторов — переписанные и даже... специально созданные для конкретной владелицы и ее заветной книжки.
В альбоме Анны Керн А. С. Пушкин написал:
«Мне изюм
Нейдет на ум,
Цуккерброд
Не лезет в рот,
Пастила не хороша
Без тебя, моя душа».
А вот какое стихотворение сочинил экспромтом Лермонтов для альбома Д. Ф. Ивановой:
«Когда судьба тебя захочет обмануть
И мир печалить сердце станет —
Ты не забудь на этот лист взглянуть
И думай: тот, чья ныне страждет грудь,
Не опечалит, не обманет».
А Кипренский делал рисунки для них
Художники тоже входили в круг знакомых владельцев альбомов. Так что на их страницах часто можно встретить наброски и акварельные рисунки. Например, сохранилось несколько таких набросков выдающегося художника Ореста Кипренского.
Кто-то оставлял изображения собачек как знак верности, некоторые делали бытовые зарисовки. Часто изображались символические образы: амуры, цветы, пылающие сердца, пейзажи, освещенные луной, руины и даже надгробия.
Позже произведения видных авторов перебирались на страницы печатных изданий и становились достоянием общественности.
Кроме стихов и рисунков в альбомах оставляли и другие записи. В одном из них исследователи наши запись «История моей жизни с 1772 года», в другом обнаружили ноты — романс известного американского композитора. В альбомах часто можно было встретить виньетку, или «венок добрых пожеланий», который включал различные символы. Встречались в альбомах не только рисунки акварелью, но и... вышитые прямо на листе.
Пушкин составил свой донжуанский список и поместил в альбом Елизаветы Ушаковой
В свое время Пушкин сватался к Екатерине Ушаковой, и конечно, ее альбом хранил много любопытных записей мастера русской литературы. Однако, выйдя замуж, девушка уничтожила его, так как ее муж был очень ревнивым. А вот ее сестра Елизавета свой альбом сохранила — вместе со знаменитым донжуанским списком Пушкина.
Два параллельных списка женщин, которыми увлекался Пушкин, в хронологическом порядке поэт собственноручно оставил в альбоме в 1829 году.
Сочинить что-нибудь в хозяйскую книжицу считалось светской обязанностью гостя
Желательно было владеть слогом, чтобы придумать экспромтом какой-нибудь симпатичный стих. Молодым людям, которые вращались в свете, приходилось оттачивать этот навык.
Но не все умели писать такие экспромты. Сохранилась запись Островского в альбоме Ольги Козловой. Драматург честно признавался: «Я не знаю, имел ли я смолоду столько легкости и остроумия, сколько их нужно, чтобы без труда написать приятную или шутливую безделицу. Теперь я очень хорошо чувствую, что все, что было во мне молодого и игривого, утрачено безвозвратно».
Позже стали выпускать даже печатные сборники, из которых можно было почерпнуть готовый стих и просто подставить имя владелицы альбома. Так возник альбомный фольклор.
Существовало «классовое расслоение» среди альбомов
Татьяна, иллюстрация к «Евгению Онегину».
В «Евгении Онегине» находим упоминанием об альбомах «уездных барышень» в противопоставление шикарным книжкам великосветских дам Петербурга.
«Конечно, вы не раз видали
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом!»
Провинциальные девушки не имели такого широкого круга знакомств, поэтому в основном их альбомы заполняли подруги. Позже писать в них начинают и сами хозяйки: переписывают из печатных изданий произведения, заносят цитаты и т. д.
К концу XIX века мода на альбомы постепенно стала угасать. Они переместились из семейной в ученическую среду — в женские гимназии и пансионы.
Альбомы претерпевают изменения, и в первой половине XX века они объединяют в себе две культуры: дореволюционную и нового времени.
А потом в альбомах появляется анкета, чрезвычайно популярная в 80–90-е годы. И логичным продолжением становятся соцсети. Интересно, что на заре «Живого журнала» многие девушки украшали свои страницы в духе альбомов XIX века — цветами и сердечками.
А кого бы вы попросили написать в свой альбом, если бы жили два века назад? Расскажите в комментариях.
Фото на превью О. Кипренский / wikimedia, wikimedia