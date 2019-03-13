Как всегда выглядеть на 25? Китаянки раскрывают секреты молодости

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Быть красавицей в Китае значит не только иметь привлекательную внешность. Древняя китайская культура говорит о неразрывности тела и духа, а приятная внешность женщины является лишь одним из множества проявлений ее красоты. Внутренняя составляющая, ее увлечения и душевная гармония, самодостаточность — вот что важно для жительниц Поднебесной.

Но, несмотря на древние традиции, в наше время китаянки и правда выглядят в 40 на 20. Как им это удается? AdMe.ru пришлось прошерстить немало публикаций, чтобы хоть немного приоткрыть завесу тайны над восточным секретом вечной молодости.

Секрет № 1: Пить больше воды

Китаянки постоянно пьют воду. Еще с детства они привыкают везде и всюду носить с собой емкости для воды. Если спросить, что для китаянок значит минимальное обязательное условие существования, они в один голос ответят: доступ к питьевой воде. Кулеры и диспенсеры в Китае установлены практически во всех общественных местах.

Секрет № 2: Меньше находиться на солнце

Как и сотни лет назад, для китаянок и в наше время важно, насколько светлая их кожа. Если раньше белый цвет кожи считался признаком высшего социального положения, то в XXI веке китаянки уверены, что именно защита от солнца является основным способом предотвратить старение. Использование солнцезащитных кремов — это всего лишь одна из многочисленных хитростей, к которым прибегают девушки для защиты от ультрафиолета.

Секрет № 3: Чай вполне заменяет любые другие напитки

Китаянки пьют довольно много, чай при этом — один из любимых напитков жительниц Поднебесной. Специалисты рекомендуют употреблять улуны, пуэры и красные чаи с добавлением ягод годжи, цветов астрагала и жасмина, которые оказывают особое влияние на красоту и здоровье. При этом важно не добавлять в напиток сахар или молоко.

Секрет № 4: Важно планировать свой день

Соблюдение распорядка дня в Китае является одной из характерных особенностей. Пристальное внимание китаянки уделяют приемам пищи и сну. После обеда китаянки стараются найти время на сон, нередко прямо за рабочим столом, а студенты, к примеру, приходят поспать в библиотеку.

Секрет № 5: Лучше пренебрегать калорийными десертами

Не секрет, что китайская кухня сильно отличается от привычной нам. Не составляют исключение и традиционные десерты, которые кардинально отличаются от нашего представления о сладостях. Все дело в 100 %-ном отсутствии сахара. Принципиальным отличием является сама культура потребления сладкого. В противовес странам Европы, где десертом завершают прием пищи, в Китае сладости едят отдельно или же вместе с основной едой. Например, китаянки могут съесть суп, потом десерт, а затем салат.

Секрет № 6: Морские водоросли — важная часть рациона

Китайские женщины едят много водорослей, которые ускоряют процесс пищеварения и поглощают излишки соли в организме. Кроме того, клетчатка помогает дольше оставаться сытым и идеально подходит, если вы на диете. Витамины и хлорофилл омолаживают кожу, сохраняют нормальный уровень коллагена и делают кожу упругой. Морские водоросли также богаты белком, благодаря чему предотвращают преждевременное старение организма.

Секрет № 7: Главное — спокойствие

Отсутствие ярко выраженной мимики тоже способствует сохранению молодости кожи: чем меньше работают мышцы лица, тем меньше мимических морщин. Спокойное и задумчивое выражение лица — эффективная замена ботоксу.

Секрет № 8: Стоит применять особую косметику

Средства по уходу за лицом и телом китайских красавиц всегда содержали природные компоненты, продлевающие молодость и красоту. Это любимые морские водоросли, женьшень, экстракты лечебных трав, которые можно вдобавок и пить, жемчужная пудра, натуральные масла. Натуральные ингредиенты делают кожу нежной и шелковистой.

Секрет № 9: Точечный массаж ног

Уходу за своим телом китайские женщины уделяют особое внимание, одним из обязательных атрибутов является точечный массаж. Точки женской красоты, сань-инь-цзяо, массируют по нескольку раз в день. Эти точки парные, расположены на внутренней стороне голени (отмерьте 3 больших пальца руки выше косточки над стопой, в районе лодыжки). Массаж нужно делать так: обхватите руками голени, чтобы большой палец располагался на активной точке, вибрирующими движениями массируйте точки сань-инь-цзяо около минуты. Поскольку точки парные, массаж нужно проводить одновременно на обеих ногах.

Секрет № 10: Ежедневный массаж нефритовым роликом

Применение нефритового ролика для массажа лица улучшает циркуляцию крови в коже и способствует выведению шлаков. В древние времена существовало два базовых гаджета: нефритовый ролик для массажа акупунктурных точек и специальный плоский нефритовый камень, который применяли для снятия напряжения с лицевых мышц, объясняет американский эксперт. Сегодня такие нефритовые ролики продаются в интернете: их можно купить в специализированных онлайн-магазинах и даже заказать из Китая.

Бонус

И в качестве наглядного примера - известная китайская актриса Лю Сяоцин 1955 года рождения и ныне популярный инстаграм-блогер, 50-летняя Ли Йелин. Кто поверит, что им уже давно не 25?