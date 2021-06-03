Какими были француженки 200 лет назад и почему мы до сих пор говорим о них с придыханием

Когда речь заходит о француженках, почему-то нам кажется, что они самые-самые. И дело здесь вовсе не в эталонной красоте, хотя и по этому параметру многие издания выделяют жительниц Франции среди прочих европеек.

Мы в AdMe.ru решили порассуждать, как появился образ француженки и почему сочетание красной помады и хруста французской булки так будоражит наше воображение.

Как и когда возник образ француженки

В середине XVII века на французский трон взошел король Людовик XIV. Этот амбициозный правитель все 72 года своего царствования стремился построить мощную монархию, которая задавала бы тон всей Европе — как в дипломатии, так и в моде. И хотя «король-солнце» (так называли его современники) не смог в свое время выиграть все решающие сражения, но в модной битве он победил всех. Людовик XIV поднял роскошь и великолепие на новый уровень. Он лично создавал эскизы украшений и вееров, изобретал фасоны одежды, а его убранство всегда сверкало дорогой вышивкой и драгоценными камнями. Каждое утреннее одевание короля было настоящим ритуалом, и посмотреть на этот процесс ежедневно собиралось до сотни приближенных. Придворные, следуя примеру властителя, также нарядились в шелка, бархат и золото. Одна из фавориток короля — маркиза де Монтеспан — стала законодательницей моды своей эпохи и иконой стиля: на одном из приемов она продемонстрировала кружевное платье, и его сразу же стали обсуждать в Европе. Весь мир, затаив дыхание, следил за французами.

Как повлияли модные журналы

Впрочем, вся эта роскошь могла бы так и остаться внутри высшего света Франции, если бы не грамотная реклама того времени. Правление Людовика XIV удачно совпало с развитием печатного дела, и продвинутый для своего времени король выдал преуспевающему издателю Жану Донно Де Визе привилегию на выпуск журнала Mercure galant («Галантный Меркурий»). В штате этого журнала в разное время трудились настоящие звезды искусства, например один из основателей французской Академии живописи и скульптуры Абрахам Босс. Журнал выходил каждый месяц, и публика особенно любила раздел светской хроники, где можно было найти гравюры с моделями одежды. Модницы жадно разглядывали их вместе со своими модистками, пытаясь потом воссоздать увиденные образы. А с середины XIX века многие журналы начали выпускать выкройки, и мода дам из высшего общества пошла в народ.

Как менялся образ француженки

Образ француженки пластичен и удивительно гибко подстраивается под требования эпохи, поэтому за 3,5 столетия он изменился до неузнаваемости. Очень быстро в головах людей не осталось и следа от придворной дамы XVII века, утопающей в золоте и шелках. Ей на смену пришли чувственные красавицы Ренуара, и у эталона парижанки XIX века появились знакомые нам тонкие запястья и глаза с поволокой, ленивая кошачья грация и какая-то еле уловимая порочность. Той самой единственной женщины, которая стала бы прототипом «настоящей француженки», в реальности никогда не существовало. В этом образе всего по чуть-чуть: тонкий ум, капелька небрежности и легкий налет романтичности. И он всегда удивительно точно отвечает духу времени.

Какой стала француженка к началу XXI века

Ломающая стереотипы Коко Шанель стала одевать женщину так, чтобы той было удобно, и тем самым подарила образу француженки дерзость, беспечность и независимость. Одним из первых нововведений в женскую моду от мадемуазель Коко был берет. Но на этом законодательница мод XX века не остановилась и добавила в женский образ широкие брюки и совершенно невероятные тельняшки, чем просто разорвала модный шаблон своего времени. Самый яркий пример истинной француженки — Брижит Бардо. Не зря же именно она позировала в качестве первой модели для бюста Марианны — символа Французской Республики. Хлещущая через край чувственность самой актрисы даже немного пугает, но в собирательном образе нашего эталона парижанки она смотрится весьма уместно. Беспечность и романтичность француженки как нельзя лучше отразила Одри Тоту в фильме «Амели». Ее героиня живет очень «по-французски», влюбляясь и попадая в милые неприятности. Именно эта легкость, с которой все происходит в жизни Амели, так будоражит наше воображение.

Можно ли научиться быть француженкой?

Сами французы уже много лет вовсю продвигают тот самый неуловимый образ француженки. Например, Мирей Гильяно после ухода с поста главы филиала продуктовой компании с мировым именем выпустила серию книг, в которой рассказывает, почему француженки не толстеют и не прибегают к услугам пластических хирургов. Все, что вызывает у нас ассоциации с утонченными француженками, продается очень хорошо. Музыканты выпускают треки, которые помогают уловить ощущение прогулки по Парижу в тот самый момент, когда ты бредешь по улице своего города. Почти все модные журналы регулярно публикуют cоветы, как собрать идеальный капсульный гардероб во французском стиле. А модные парижские инфлюэнсеры в своих инстаграмах учат красить губы по-французски. Но, в общем-то, все советы сводятся к одному, который до удивительного прост: чтобы почувствовать себя француженкой, вовсе необязательно стоять на Елисейских полях в берете и есть багет. Нужно просто наслаждаться своей жизнью.