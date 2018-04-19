Соблюдайте 22 простых правила столового этикета, и ваши манеры вызовут восхищение

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В наше время многие относятся к правилам этикета как к чему-то устаревшему и необязательному. Но суть правильного поведения заключается не в чопорном соблюдении сотен мелких правил и формальностей, а прежде всего в уважительном, благожелательном отношении к другому человеку, кем бы он ни был. Как сказал французский писатель-моралист Жан де Лабрюйер, «суть учтивости состоит в стремлении говорить и вести себя так, чтобы наши ближние были довольны и нами, и самими собой».