Соблюдайте 22 простых правила столового этикета, и ваши манеры вызовут восхищение
Правила этикета на официальном приеме или банкете
- Рассадка гостей. Если план рассадки отсутствует, гости ждут стоя, пока хозяин мероприятия не укажет им их места. Традиционной считается следующая рассадка: хозяин мероприятия (виновник торжества) садится во главе стола, места рядом с ним предназначаются для самых почетных и старших гостей, а молодежь и дети сидят на другом конце стола.
- Дамы садятся за стол первыми, мужчины не садятся, пока дамы не займут свои места. Мужчины помогают дамам сесть, подвигают стулья.
- Считается, что опоздавших ждут не более 20 минут, потом приступают к трапезе. Если вы сами опоздали — извинитесь и быстро включитесь в общую беседу (не зацикливаясь на теме того, как и почему вы опоздали).
- Если какие-то блюда и напитки не подходят вам из-за диеты или противопоказаний, не нужно во всеуслышание объявлять об этом, чтобы не обидеть хозяев мероприятия. Просто не ешьте их.
- Удивительно, но зубочисткам место в туалетной комнате, а не на столе. Пользоваться зубочисткой, закапывать капли, принимать таблетки, поправлять макияж, прическу и детали костюма следует именно в уборной.
Как пользоваться столовыми приборами
- Если вы нечаянно уронили прибор, не стоит лезть за ним под стол. Попросите официанта или хозяина мероприятия подать вам новый.
- Прибор, которым вы начали пользоваться, не должен больше прикасаться к столу. Класть его следует на край тарелки, но не на скатерть.
- Не следует сразу нарезать всю порцию на тарелке на мелкие кусочки. Считается, что так блюдо быстрее остывает и теряет свои вкусовые качества. Будет правильнее отрезать по одному кусочку и сразу класть в рот.
- Как правильно держать приборы. Вилку следует держать зубцами вниз, таким образом накалывая на нее кусочки еды (а не зачерпывая, как ложкой, кроме тех случаев, когда блюдо мягкое, например пюре). Указательные пальцы располагаются вдоль ручек вилки и ножа, остальные пальцы обхватывают концы ручек. Это называют «методом скрытой ручки». Менее распространенная американская традиция предполагает, что вилку держат так же, как ручку для письма, — между тремя пальцами.
- По этикету, есть два способа использования столовых приборов — классический европейский (континентальный) и американский. Согласно первому, нож и вилку держат в руках на протяжении всей трапезы. Нож не откладывают, даже если он пока не нужен. Американский способ допускает возможность отложить нож на край тарелки, тогда вилку берут в правую руку и едят только ею.
- Если вас попросили передать прибор, подавайте его ручкой вперед, держа за середину.
Этикет на свидании
- Согласно этикету, дама участвует в выборе блюд и выбирает первой. Распространенная ошибка — сказать мужчине: «Выбери на свой вкус». Лучше спросить: «Что посоветуешь заказать?» Заказ официанту озвучивает мужчина.
- Даме не стоит выбирать самые дешевые блюда, поскольку это может быть воспринято как намек на несостоятельность мужчины. Но и самые дорогие заказывать не стоит: так можно произвести неправильное впечатление.
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Когда официант приносит бутылку вина, мужчина-гость не должен самостоятельно ее откупоривать и разливать напиток: это задача официанта. А вот налить по второму бокалу уже можно без него. Сначала мужчина наполняет бокал дамы, потом свой. Бокал следует наполнять чуть менее чем наполовину.
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По правилам этикета, первым расплачивается джентльмен. Даме не следует вмешиваться, подкладывать деньги мужчине или спрашивать: «Ну и сколько там?» Если очень хочется продемонстрировать свою финансовую независимость, лучше заранее попросить официанта разделить счет или предложить мужчине оплатить чаевые.
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Если мужчина и женщина просто друзья, возможна оплата счета пополам. В этом случае мужчина, изучив чек, называет женщине сумму ее заказа, и они договариваются о чаевых.
Культура чаевых
- Культура чаевых очень отличается в разных странах. Если в США «на чай» дают обязательно, то в некоторых странах Азии это может быть воспринято как оскорбление. Средний размер чаевых в европейских странах и США — 10–15 % от суммы заказа.
- Чаевые — это акт доброй воли. Заплатить их стоит, если вам действительно понравилось обслуживание. В некоторых ресторанах чаевые уже включены в счет, тогда в чеке есть фраза «Service included» или «Tips included».
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Чаевые оставляются после завершения обслуживания. Сначала вы рассчитываетесь по счету, официант приносит вам сдачу, и только потом вы оставляете чаевые. Говорить «Сдачи не надо» не рекомендуется, это звучит высокомерно.
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Чаевые — это не только деньги. Это еще и ваша улыбка и искренняя благодарность официанту или бармену.
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Не стоит высыпать из кошелька горсть монет в руку официанту, это дурной тон, и к тому же это мешает работе сотрудника.
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Многих волнует вопрос, как быть с чаевыми, если вы расплачиваетесь по счету банковской картой. В некоторых заведениях возможно включить чаевые в общий счет, но не во всех. Еще одна возможность — перевести официанту чаевые на его карту с помощью специальных мобильных приложений, например Plazius или «На чай». Но это тоже не всегда может сработать, а потому лучше всего, конечно, заранее взять с собой в ресторан немного наличных.
иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru