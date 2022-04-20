Как в XIX веке жила прислуга и почему ее профессия была одной из наисложнейших
Нелегка была жизнь прислуги: ее редко выпускали из дома, рабочий день горничных и лакеев практически не имел конца, а один выходной в месяц — максимум, на который могли рассчитывать помощники по хозяйству. Несмотря на все сложности, имелись у прислуги и радости, и развлечения, которые она умудрялась умело совмещать со своей весьма хлопотной службой.
Мы в AdMe.ru решили разобраться в тонкостях жизни и работы в домах знатных господ Викторианской эпохи. Оказалось, что в простом, казалось бы, труде домашнего персонала того времени скрывалось немало подводных камней.
- Слуги часто начинали свою трудовую жизнь, будучи еще совсем маленькими детьми. Попав на услужение в дом своего господина, юные помощники по хозяйству размещались в отдельных частях дома — на чердаках, а иногда и в подвалах.
- Рабочий день рядовой британской служанки XIX века обычно начинался в 6 утра: в это время помощники по хозяйству открывали кухню, разжигали огонь и мыли пол песком.
- Пока семья наслаждалась первым приемом пищи, горничные уже вовсю трудились в спальнях своих хозяев. Они опорожняли грелки и ночные горшки, чистили камины, взбивали пуховые подушки.
- Хозяева часто предоставляли своей прислуге все самое необходимое, но не более того. В распоряжении у горничных и лакеев имелись лишь кровать, стол, стул и иногда маленькое зеркало или кусок ковра.
- Слуги, пользующиеся доверием и авторитетом у своих господ, могли претендовать на более комфортные условия жизни: хозяева часто отдавали им ненужную мебель. У многих таких слуг были ковры, мягкие кресла, чайные сервизы и письменные столы; у самой же опытной прислуги на стенах висели картины, а на полках стояли книги.
- Слуги выполняли и откровенно странные задания: горничные иногда даже проглаживали утюгом газеты для удобства хозяев. Самые же принципиальные наниматели и вовсе проверяли служанок на честность, засовывая под ковры монеты. Если горничная осмеливалась взять деньги себе — ее считали нечистой на руку; если же монета оставалась на месте — считали, что она плохо моет полы.
- Особым положением среди прислуги пользовались гувернантки. Их неопределенный социальный статус ставил женщин в незавидное положение и превращал их в нечто среднее между служанками и членами семьи. Кроме того, часто гувернантки были того же социального уровня, что и их работодатели, из-за чего должность считалась попросту унизительной.
- Самой же заслуживающей сочувствия должностью при хозяйском доме была работа так называемой «служанки всех работ», или главной служанки. Из-за огромного числа обязанностей такие женщины вели крайне одинокую и тяжелую жизнь, а их повседневные дела в буквальном смысле никогда не заканчивались.
- Так как в Викторианскую эпоху отсутствовали электрические приборы, которые помогали бы служанкам в их работе, домашние работницы придумывали разнообразные лайфхаки для уборки. Например, не имея пылесоса для чистки ковров, служанки рассыпали на них влажные чайные листья и затем подметали их специальной жесткой щеткой.
- Несмотря на все ограничения и сложности, жизнь домашней прислуги не была лишена и своих радостей. Хотя у слуг практически не было выходных, иногда хозяева имения давали им отгулы по воскресеньям. Однако даже получив возможность отдохнуть от повседневных дел, горничные были обязаны вернуться домой строго до 21:00.
- Во многих господских домах существовало строгое правило, которое запрещало прислуге принимать посетителей. Впрочем, слуги всегда находили возможность сделать свое пребывание в хозяйском доме более счастливым. В свободное время слуги и служанки играли на музыкальных инструментах, пели, танцевали и занимались рукоделием.
- Иногда между слугами, работавшими в одном доме, заключались браки. Участь молодоженов тогда становилась незавидной: влюбленную пару чаще всего попросту увольняли за их романтические чувства без возможности в дальнейшем вернуться в хозяйский дом.
- Слугам полагалось быть как можно более незаметными при встрече с их господами. Так, им запрещалось здороваться со своими работодателями, возбранялось высказывать свое мнение и даже просто разговаривать с другой прислугой в присутствии хозяев дома.
- Чтобы минимизировать количество встреч персонала и его господ, в некоторых домах даже строились специальные коридоры для слуг. Работники попадали туда благодаря потайным входам, которые часто вели и к их собственным спальням. Некоторым служащим поместий и усадеб везло меньше: конюхам, например, приходилось спать над конюшнями, а лакеи иногда размещались рядом с хозяйскими ценностями, чтобы стеречь их даже во сне.
- В Викторианскую эпоху особенную популярность приобрели так называемые работные дома, или школы служанок. В этих заведениях девочек обучали навыкам работы по дому, уходу за детьми и кулинарии. В дальнейшем ожидалось, что эти ученицы возьмут на себя все обязанности в хозяйском доме.
- Горничным часто приходилось самостоятельно шить себе униформу. И хотя хозяева порой предоставляли им все необходимые материалы, так было далеко не всегда и не везде.
- Несмотря на все трудности работы в доме знатных леди и джентльменов, у прислуги имелось и свое подобие карьерного роста. Так, даже самая юная судомойка могла в конечном итоге дорасти до повара и зарабатывать при этом очень неплохие деньги.
А какие нюансы работы прислугой поразили вас больше всего и почему?
Фото на превью Downton Abbey / Carnival Film & Television and co-producers
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