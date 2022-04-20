Как в XIX веке жила прислуга и почему ее профессия была одной из наисложнейших

Нелегка была жизнь прислуги: ее редко выпускали из дома, рабочий день горничных и лакеев практически не имел конца, а один выходной в месяц — максимум, на который могли рассчитывать помощники по хозяйству. Несмотря на все сложности, имелись у прислуги и радости, и развлечения, которые она умудрялась умело совмещать со своей весьма хлопотной службой.