Как в реальной жизни выглядели 11 пассажиров «Титаника», которых показал в своем фильме Джеймс Кэмерон

Крушение «Титаника» стало трагедией, которая из 2 200 человек оставила в живых только 700. Про эту катастрофу был снят не один фильм, но самой яркой и запоминающейся можно назвать картину Джеймса Кэмерона 1997 года. Зрителей подкупают захватывающие спецэффекты, яркая романтическая линия и, конечно же, сложные и интересные персонажи.

Мы в AdMe.ru погрузились в историю и решили узнать, какими в реальной жизни были пассажиры и члены экипажа «Титаника», которых Джеймс Кэмерон изобразил в своем фильме.

Маргарет Браун

Маргарет Браун, которая в фильме одолжила Джеку костюм своего сына для ужина с аристократами, была реальной пассажиркой «Титаника». Филантроп, общественный деятель и активистка, она всегда думала о других. Маргарет помогала пассажирам усаживаться в шлюпки, до последнего отказываясь спасаться самой, а после долго спорила со старшим лодки, призывая его вернуться к месту крушения и подобрать тонущих. Когда уцелевших пассажиров подобрал пароход «Карпатия», Маргарет составляла списки выживших, искала продукты и одеяла для пострадавших. Она организовала комитет для сбора средств и психологической помощи для переживших катастрофу. За свои заслуги Маргарет была награждена орденом Почетного легиона и получила прозвище Непотопляемая Молли Браун.

Капитан Эдвард Смит

«Титаником» командовал 62-летний Эдвард Смит, который вырос в семье простых рабочих и в 12 лет бросил школу, чтобы поступить на службу в Королевский военно-морской резерв. Смит был опытнейшим капитаном компании «Уайт Стар Лайн» с 40-летним стажем работы. Рейс на «Титанике» должен был быть последним для капитана перед выходом на пенсию. В то время было широко распространено мнение, что плавучие льды не представляют большой опасности. И в 1907 году будущий капитан «Титаника» даже заявил в интервью, что не представляет ситуацию, «при которой современное судно может затонуть». Существуют противоречивые мнения по поводу того, какими были последние минуты жизни Эдварда Смита. Но некоторые очевидцы утверждают, что капитан ушел как герой, стоя на мостике.

Джозеф Брюс Исмей

Джозеф Брюс Исмей был председателем и директором пароходной компании «Уайт Стар Лайн». Желая превзойти конкурентов, Исмей решил создать корабль, отличающийся неповторимой роскошью, и из-за этого приказал уменьшить количество спасательных шлюпок на «Титанике» с 48 до 16. После спасения с тонущего корабля Исмей подвергся травле со стороны прессы за то, что покинул лайнер, когда на борту еще были женщины и дети. И хотя официальное расследование доказало, что Исмей помог многим пассажирам и сел на свободное место в последней шлюпке, он дожил до конца своих дней с клеймом труса. Негативный образ Исмея неизменно поддерживается в кинематографе. Исключением не стал и фильм Джеймса Кэмерона. Когда консультант режиссера по истории «Титаника» попросил пересмотреть характер этого героя, ему ответили, что корректировать сценарий не будут ни при каких обстоятельствах, и к тому же именно такого персонажа зрители желают увидеть.

Томас Эндрюс

Томас Эндрюс был конструктором «Титаника» и отправился в первое плавание парохода для того, чтобы наблюдать за его работой. После столкновения с айсбергом Эндрюс был в числе немногих, кто знал о неминуемом затоплении лайнера. Он убеждал сопротивлявшихся пассажиров садиться в шлюпки, обыскивал каюты, призывая людей надеть спасательные жилеты и подняться на палубу. Выжить Эндрюсу не удалось. В последний раз мужчину видели незадолго до полного погружения «Титаника» под воду. Эндрюс бросал с палубы шезлонги, надеясь, что люди в воде смогут использовать их в качестве плотов.

Уильям Мердок

Уильям Мердок обладал 16-летним опытом мореплавания и был первым помощником капитана на «Титанике». Он был дежурным офицером в день трагедии и попытался избежать столкновения, но айсберг заметили слишком поздно, и уже через 37 секунд после его обнаружения произошла авария. Сложный и неоднозначный образ Мердока в картине Кэмерона вызвал негодование его племянника и жителей родного города офицера. Создатели фильма лично приехали на родину моряка и принесли свои извинения его родственнику, а также пожертвовали деньги на благотворительную премию имени Мердока.

Фредерик Флит

Фредерик Флит вместе со своим коллегой был впередсмотрящим в ночь трагедии и первым заметил айсберг. Позже, давая показания американской и британской комиссиям по расследованию катастрофы, Флит рассказал о том, что в этом плавании наблюдателям не были выданы бинокли и что он бы смог раньше заметить лед, будь у него этот прибор. Однако некоторые эксперты полагают, что даже с биноклями впередсмотрящие все равно не смогли бы вовремя заметить айсберг, учитывая условия ночи. Флита назначили гребцом на той же лодке, в которой была Непотопляемая Молли Браун, и ему удалось спастись.

Чарльз Лайтоллер

Чарльз Лайтоллер был вторым помощником капитана на «Титанике». Когда лайнер начал резко уходить под воду, офицер спрыгнул с корабля, чудом избежав засасывания в вентиляционную шахту. Он залез на перевернутую складную шлюпку, на которой, помимо него, расположилось еще 29 мужчин. Лайтоллер научил их балансировать на лодке так, чтобы не допустить ее затопления. Дождаться корабля, который подобрал их к рассвету, смогли не все: некоторые просто скатывались в воду от изнеможения. Лайтоллер был старшим из выживших по званию и после катастрофы предложил значительные улучшения по перевозке на судне пассажиров. Он настаивал на увеличении количества шлюпок на кораблях, рекомендовал проводить тренировки по их использованию, а также наладить круглосуточную радиосвязь с каждым судном и постоянно транслировать сигналы об опасных с точки зрения погодных условий районах.

Арчибальд Грейси IV

Полковник Арчибальд Грейси был писателем, историком-любителем и путешествовал на «Титанике» как пассажир первого класса. Когда произошло столкновение, он помогал второму помощнику Лайтоллеру сажать женщин и детей в шлюпки. После затопления судна он спасся на перевернутой складной лодке. Сразу после возвращения в Нью-Йорк Грейси начал писать книгу о своем плавании на «Титанике», которая стала ценным источником информации для историков и исследователей катастрофы. Здоровье полковника было сильно подорвано переохлаждением, и через 8 месяцев после трагедии он скончался из-за осложнения диабета. Крушение «Титаника» оставило на Грейси неизгладимый след, и последними словами полковника были: «Мы должны посадить их в лодки. Мы должны посадить их всех в лодки.»

Джон «Джек» Филлипс

В день трагедии радист «Титаника» Джек Филлипс был завален телеграммами от пассажиров, так как накануне радиопередатчик был сломан. Выбившийся из сил Филлипс не передал капитану несколько предупреждений о ледниках от соседних кораблей. Последнее послание от ближайшего судна, которое могло бы помочь избежать столкновения, Филлипс даже не дослушал до конца, потому что коллега-радист не пометил его как «важное». Когда произошла авария, капитан отдал приказ радистам посылать сигнал бедствия. И Джек Филлипс ни на минуту не прекращал вещания до тех пор, пока радиорубку не начало заливать водой и передатчик не был обесточен. Спастись Филлипсу не удалось. Гарольд Брайд, который работал вместе с Джеком, вспоминал: «Я внезапно почувствовал настоящее благоговение, глядя, как он продолжает спокойно работать, когда все вокруг мечутся в неистовстве. Я никогда не позволю себе забыть труд Филлипса в последние ужасные минуты».

Ида и Исидор Штраус

Сцена фильма, в которой пожилая пара обнимается во время затопления «Титаника», врезается в память. И у этих трогательных персонажей есть реальные прототипы — Ида и Исидор Штраус. Супруги были очень привязаны друг к другу, и когда бизнесмену и политику Исидору приходилось отсутствовать из-за работы, они с женой каждый день слали друг другу письма. Офицер «Титаника», учитывая пожилой возраст пары, был готов разрешить им обоим сесть в спасательную шлюпку, но Исидор отказался, решив разделить участь других мужчин на корабле. Он попытался усадить жену в лодку, но Ида не захотела бросать мужа на тонущем лайнере. «Мы прожили столько лет вместе. Куда ты, туда и я», — сказала ему Ида. Последний раз пожилую пару видели сидящими на шезлонгах на одной из палуб корабля.

Уоллес Хартли

Сцена в фильме, в которой, несмотря на панику на тонущем «Титанике», оркестр продолжает играть музыку, мало кого оставила равнодушным. Этот эпизод основан на реальных событиях. Уоллес Хартли был руководителем оркестра на лайнере, и после столкновения с айсбергом Хартли и другие музыканты, чтобы сохранять спокойствие пассажиров, начали исполнять композиции. Многие очевидцы рассказывали, что оркестр продолжал играть до самого затопления корабля. Ни один из музыкантов не выжил. К найденному спасателями телу Хартли была привязана его скрипка, на задней поверхности которой надпись от его невесты гласила: «Для Уоллеса от Марии по случаю нашей помолвки».