11 ухищрений, на которые шли влюбленные в прошлые века, чтобы познакомиться и пофлиртовать

Это сейчас мы относительно свободно общаемся с представителями противоположного пола и легко выражаем свои чувства к ним. Но еще около 100 лет тому назад леди и джентльменам приходилось соблюдать множество правил даже во время обычной беседы. А уж прямо высказать свой интерес к приглянувшемуся мужчине казалось для дамы немыслимым делом. Для передачи таких посланий приходилось пользоваться разнообразными подручными средствами.

Мы в AdMe.ru заинтересовались, как же представители высшего света в XIX веке демонстрировали свои чувства, практически не используя для этого вербальные средства общения.

Строгий этикет усложнял жизнь влюбленным

В Викторианскую эпоху существовали правила на все случаи жизни. В том числе и для знакомств. Джентльмен не мог просто подойти к приглянувшейся ему девушке и спросить, как ее зовут. Его обязательно должны были представить незнакомке. Причем сам ритуал играл большую роль. Человек, который знакомил двух людей, брал на себя серьезную ответственность. Он гарантировал, что обе персоны достойны уважения, за ними не водится никаких грешков и в их общении не будет ничего предосудительного.

Джентльмен или дама, которые осуществляли знакомство, должны были неплохо знать мужчину и разбираться в его характере. Вне зависимости от знатности барышни, в первую очередь ей представляли заинтересованного поклонника, а не наоборот. Если молодой человек вызывал какие-то сомнения, то персона, проводящая церемонию, всегда могла отказать ему в подобной чести. Ведь леди приходилось полностью полагаться на суждения других людей. Женщина просто не могла отказаться от знакомства и беседы в том случае, когда окружающие считали, что мужчина достоин этого.

Существовала специальная мебель для приватных бесед

В XIX веке процесс ухаживания часто проходил под неусыпным надзором родителей, компаньонки или гувернантки. Чтобы несколько упростить процесс общения молодых людей, были созданы специальные кресла «тет-а-тет». Этот предмет мебели был предназначен для приватной беседы. По форме он напоминал букву S. Два сиденья смотрели в противоположные стороны, так что парочка могла избежать недопустимого физического контакта. При этом разделяющий два кресла подлокотник был более узким, чем привычный столик. Поэтому джентльмен и дама могли разговаривать достаточно тихо.

Однако некоторым блюстителям нравов подобная мебель казалась непристойной. Чтобы при тихом разговоре могло присутствовать третье лицо и контролировать соблюдение всех правил приличия, кресло стали снабжать еще одним сиденьем. В народе такой вариант мебели получил название «третье колесо». Не только влюбленные пользовались этой деталью интерьера — здесь часто уединялись барышни или джентльмены, которые любили посплетничать.

Знатные родители опасались, что их юным дочерям вручат «карточку-флирт»

У некоторых мужчин иногда просто не было шансов завязать отношения с симпатичной ему особой. Например, на балу или званном вечере не было человека, который мог бы его представить. А джентльмену запрещалось самому знакомиться с дамой, которая ему понравилась. Зато он мог тайком подложить ей маленькую записку. Их еще называли «карточками-флиртами». Сложно сказать, насколько серьезно люди воспринимали эти записки. Возможно, «флирты» были своеобразной шуткой. Мужчины и женщины прятали карточки в рукавах и перчатках. Затем в толчее, среди гостей, аккуратно передавали послание приглянувшейся персоне.

Некоторые сообщения на карточках были зашифрованы, другие содержали вполне откровенные предложения в духе «Я желаю проводить вас домой» или «Не женат и хочу хорошо провести время». В любом случае родители опасались «карточек-флиртов», так как подобные послания могли не на шутку смутить невинную девушку. В записках порой содержалась просьба вернуть бумагу, если дама не желает продолжать общение. Карточки были в продаже вплоть до середины прошлого века.

Не только веер и перчатки могли показать интерес дамы к джентльмену

Общение между знатными мужчинами и женщинами ограничивало множество правил. Существовали темы, которые в присутствии барышни затрагивать было просто неприлично. А также вещи, которая истинная леди не могла произнести вслух. В этом случае девушек спасали многочисленные аксессуары. С помощью перчаток и веера любая барышня могла донести до кавалера разнообразные послания. Так, если леди «случайно» роняла обе перчатки, это было проявлением любви. Когда же падала только одна, это демонстрировало согласие. Вывернутые наизнанку перчатки говорили о ненависти к определенному мужчине.

Для тайного общения подходил и веер. Если дама держала его в левой руке и, обмахиваясь, направляла аксессуар в сторону какого-то джентльмена, это означало, что она хочет с ним познакомиться. А если проводила опахалом по своему лбу, то это было сигналом, что за влюбленными наблюдают. Впрочем, девушка могла показать свое отношение к мужчине и без таких сложностей. Достаточно было взять любой протянутый джентльменом предмет правой рукой. Это означало решительный отказ. А если леди использовала левую руку, таким образом она выражала ухажеру свое одобрение.

Чтобы узнать о намерениях мужчины, надо было лишь взглянуть на его левую руку. Кольцо на указательном пальце говорило о том, что он пребывает в поисках будущей жены. То же украшение, но на среднем пальце объявляло о помолвке. Безымянный палец был предназначен для обручального кольца. А вот ободок на мизинце рассказывал всем вокруг, что джентльмен питает к браку настоящее отвращение и планирует всю жизнь оставаться холостяком.

У зонтиков, шляпок и носовых платков был свой «тайный язык»

Впрочем, для безмолвного общения с кавалером подходила практически любая деталь туалета. В ход шло все: от зонтиков до носовых платков. Эти сигналы использовались как при первой встрече, так и в дальнейшем общении. Дамы и джентльмены тех времен должны были хорошо различать «право» и «лево». Ведь в зависимости от того, к какой щеке девушка подносила деталь туалета или в какой руке ее держала, сообщение менялось до неузнаваемости. Так, закрытый зонтик в правой руке призывал мужчину следовать за леди. Этот же предмет, положенный на левое плечо, уже говорил о том, что мужчина чересчур жесток. Возможно, джентльмен просто не откликнулся на тайное желание барышни познакомиться, когда она несла поднятый зонт в левой руке. Платочек, прижатый к правой щеке, означал «да», а к левой — «нет».

Шляпой для передачи сообщений могли пользоваться как дамы, так и джентльмены. Многое зависело от положения этой детали туалета на голове. Если убор был сдвинут на затылок, значит, человек хотел поговорить. Шляпа, расположенная на голове ровно, объявляла, что на сегодняшний день все беседы закончены. А если мужчина нес котелок в левой руке, он заявлял своей даме, что презирает ее. В посланиях, особенно если они передавались одновременно с помощью веера, перчаток и носовых платков, легко можно было запутаться. К большой радости мужчин и женщин, в те времена существовали печатные руководства, которые четко объясняли значение того или иного жеста. Надо было лишь выучить этот тайный язык наизусть.

Знатные особы умудрялись использовать для флирта даже коллажи

Во второй половине XIX века женщины открыли для себя новый вид искусства. Совмещая фотографию и живопись, они создавали разнообразные коллажи. Некоторые девушки таким образом проявляли творческий потенциал или аккуратно демонстрировали собственную точку зрения на те или иные вопросы. Но кто-то использовал альбомы с коллажами для элегантного флирта. С помощью снимков и акварели барышня могла создать фантастический мир и придать отношениям с возлюбленным желаемый исход. В роли предмета обожания порой выступали не только знакомые джентльмены, но и коронованные особы. Для кого-то это было изящной шуткой, другие же женщины таким образом выражали свои скрытые мечты.

Иногда почтовые марки имели большее значение, чем само письмо

Написание писем — как деловых, так и любовных — в Викторианскую эпоху было настоящим искусством. Важную роль здесь играло множество моментов: выбор подходящей бумаги, чернил и пера, стиль написания, печать и прочее. Листки с позолоченной или декоративно украшенной каймой считались вульгарными. Равно как и красный цвет чернил. Для сообщений подходила белая тонкая бумага и черные или синие чернила. В выражении чувств влюбленным следовало быть аккуратными. Даже во время помолвки корреспонденция молодых людей находилась под строгим наблюдением. Кроме этого, письмо могло стать достоянием общественности.

При этом, чтобы узнать о чувствах мужчины, даме необязательно было читать его письмо. Достаточно было только бросить один взгляд на расположение марок. Иногда в самом послании говорилось одно, а вот конверт это решительно опровергал. Если перевернутая марка крепилась в левом углу, таким образом джентльмен признавался в любви. А если она в таком же положении находилась в правом углу, то это было просьбой больше не писать.

Барышни неслучайно проводили много времени у окна

В XIX веке дамы простаивали у окна не потому, что им так уж нравилось любоваться уличными пейзажами. Таким образом они у всех на глазах посылали тайные сигналы приглянувшимся джентльменам. Если барышня прикладывала указательный палец левой руки к подбородку, значит, она хотела познакомиться. Целуя пальцы левой руки, дама признавалась в любви. А стиснутые ладони говорили о том, что девушка, увы, уже помолвлена.

Для поиска подходящего спутника жизни люди обращались в газеты

Некоторые мужчины и женщины в прошлые века были лишены возможности познакомиться с подходящей парой. Кто-то был сиротой и не обладал необходимыми родственными связями, другие не располагали широким кругом друзей и знакомых. В этом случае человек мог дать брачное объявление в газете. Этот способ не считался полностью безопасным и даже приличным, но именно так многие одиночки искали себе спутника жизни. Иногда для переговоров нанималось третье лицо. Это могло избавить дам от необходимости лично встречаться с предполагаемым супругом на первых этапах. Таким образом, репутация дамы оказывалась под защитой. В книгах той эпохи будущим молодоженам советовали в первую очередь завязать переписку, потом обменяться миниатюрами, а уж затем устраивать интервью.

Такой способ знакомства быстро обрел популярность, и в скором времени появились специальные матримониальные журналы и газеты. В этих изданиях не только размещали объявления, но и печатали ценные советы для желающих вступить в брак. Но как бы ни старались обезопасить себя мужчины и женщины, отправляя подобные сообщения в прессу или откликаясь на них, они всегда могли столкнуться с не слишком чистоплотными личностями. А порой джентльмены становились жертвами розыгрыша. Приятели молодого человека могли подать брачное объявление от его лица в газете. И тогда изумленного парня буквально засыпали письмами незнакомые девушки и дамы.

Можно было назначить свидание с помощью рекламы

Во второй половине XIX века некоторые журналы и газеты отводили место на полосе под частные объявления. Желающие могли разместить там (порой совершенно бесплатно) небольшое сообщение. Таким образом дамы и джентльмены назначали встречи, разыскивали потерянных родственников или пытались познакомиться с приглянувшимся человеком. Многие считали этот раздел совершенно неприличным. И не зря. Здесь печатали не только невинную рекламу, но и приглашения на тайные свидания, а также искали сговорчивых барышень отнюдь не с благопристойными намерениями. Подписываться собственным именем под подобными объявлениями было не принято. Кто-то пользовался инициалами, другие же придумывали псевдонимы. Ответы приходили в саму редакцию, и уж затем сотрудники связывались с человеком, который разместил эту рекламу.

Некоторую свободу женщинам подарили первые универмаги

Привычные нам знакомства на улицах или в общественных местах в XIX веке казались чем-то невообразимым. Барышне не следовало выходить из дома без сопровождения. Приличная дама не могла остановиться на улице даже для беседы со знакомым мужчиной. От этого неудобства женщин спасло появление универсальных магазинов. Раньше поход за покупками был не всегда увлекательным делом. Дабы избежать нежелательных знаков внимания со стороны мужчин, девушек призывали одеваться скромно, двигаться по тротуару быстро, не бросать взгляды по сторонам и не задерживаться перед витринами. Дамам нужно было буквально стать невидимками.

Но первые универмаги превратились в настоящее женское царство. Барышни приходили сюда не только за покупками, но и для общения. Владельцы магазинов старались сделать пространство как можно более удобным для дам. Вскоре здесь появились специальные кафе, библиотеки и даже детские комнаты. Женщины наконец-то почувствовали себя по-настоящему свободными. Так обычный поход за покупками стал символом независимости.