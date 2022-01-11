Как в обычной жизни выглядят звезды, которые ни за что не наденут скучное платье на красную дорожку

Есть такие звезды, чей выход на красную дорожку — это настоящее событие, о котором еще несколько дней, а то и недель, будут трубить в СМИ. Образы этих знаменитостей безупречны, продуманы до мелочей, созданы в рамках их индивидуального стиля. Например, Сара Джессика Паркер исключительно женственна, а Леди Гага предпочитает эпатировать публику. И при этом их наряды уж точно скучными не назовешь.

Нам в AdMe.ru захотелось посмотреть, как эти известные женщины одеваются в обычной жизни. Мы подготовили для вас подборку сравнений, из которой вы в том числе узнаете, что по будням носит Зендея и в чем Тильда Суинтон выходит погулять с друзьями.

Ким Кардашьян

Тильда Суинтон

Рианна

Сара Джессика Паркер

Джада Пинкетт-Смит

Зендея

Майли Сайрус

Хлоя Грейс Морец

Эль Фэннинг

Селена Гомес

Зои Кравиц

Лили Коллинз

Камила Кабельо

Лиззо

Хейли Бибер

Софи Тернер

Билли Айлиш

Марго Робби

Эмилия Кларк

Леди Гага