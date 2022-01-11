Как в обычной жизни выглядят звезды, которые ни за что не наденут скучное платье на красную дорожку
Есть такие звезды, чей выход на красную дорожку — это настоящее событие, о котором еще несколько дней, а то и недель, будут трубить в СМИ. Образы этих знаменитостей безупречны, продуманы до мелочей, созданы в рамках их индивидуального стиля. Например, Сара Джессика Паркер исключительно женственна, а Леди Гага предпочитает эпатировать публику. И при этом их наряды уж точно скучными не назовешь.
Нам в AdMe.ru захотелось посмотреть, как эти известные женщины одеваются в обычной жизни. Мы подготовили для вас подборку сравнений, из которой вы в том числе узнаете, что по будням носит Зендея и в чем Тильда Суинтон выходит погулять с друзьями.
Ким Кардашьян
Тильда Суинтон
Рианна
Сара Джессика Паркер
Джада Пинкетт-Смит
Зендея
Майли Сайрус
Хлоя Грейс Морец
Эль Фэннинг
Селена Гомес
Зои Кравиц
Лили Коллинз
Камила Кабельо
Лиззо
Хейли Бибер
Софи Тернер
Билли Айлиш
Марго Робби
Эмилия Кларк
Леди Гага
Как вам кажется, кто из знаменитостей в обычной жизни одевается круче всех?
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