Почему Никола Тесла так и не окончил университет и как ему удалось стать культовой фигурой ХХ века

24 0

28

5.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

О том, кто такой Никола Тесла, слышал, наверное, каждый. Имя ученого, изобретателя и «повелителя электричества» еще при жизни обрастало различными слухами и подробностями. И тому были причины. Тесла жил уединенно, не общался с женщинами, предпочитал голубей людям и проводил бóльшую часть времени в лабораториях. Николу считали ясновидящим, путешественником во времени и даже пришельцем из будущего.

История успеха ученого и по сей день вдохновляет множество людей по всему миру. Мы в AdMe.ru изучили биографию Николы Теслы и уверены, что историй из его жизни хватит на целый приключенческий сериал с элементами мистики.

Дом, где родился Никола Тесла.

На западе Хорватии, у подножия Велебитских гор расположилось село Смилян. Именно там в 1856 году в семье православного священника Милутина Теслы родился Никола Тесла. Любители всего потустороннего и паранормального утверждают, что в ночь рождения Николы была полная луна. И именно луна предопределила его дальнейшую жизнь. Поговаривали, что с ранних лет у Николы был дар ясновидения. Но это всего лишь разговоры. Рос Никола ребенком добрым, открытым и любознательным. Он много читал и тут же запоминал все прочитанное. Счастливое детство закончилось в тот момент, когда умер старший сын семьи Тесла Дане. По одной из легенд, узнав о смерти брата, Никола убежал в горы и ночевал в склепе на чьей-то могиле.

Учился Никола в техническом училище в Карловаце. Вопреки желаниям отца после окончания училища вернулся на родину, где бушевала эпидемия холеры. Никола заболел. Болезнь протекала с жуткими осложнениями: у Теслы началась водянка и отек легких.

«Девять месяцев в постели, почти без движения, казалось, истощили все мои жизненные силы, и врачи отказались от меня. Это был мучительный опыт не столько из-за физических страданий, сколько из-за моего огромного желания жить. Все думали, что я умираю... Меня удивительным образом вылечила одна старая женщина с помощью отвара из бобов. В этом не было силы внушения или таинственного воздействия. Средство от болезни было в полном смысле целебным, героическим, если не отчаянным, но оно возымело действие». Никола Тесла

Продолжил обучение Тесла в австрийском политехникуме. Учеба давалась ему легко, но вместо разгульной студенческой жизни Никола пропадал на лекциях. Он часто спорил с учителями и критиковал их идеи. Профессора политехникума предупреждали, что если Тесла не отчислится из учебного заведения, то вскоре умрет от переутомления. Но от переутомления Никола не умер. Его захватила новая страсть — азартные игры. Тесла проигрывал в карты огромные суммы денег. В конце концов он так проигрался, что его семья влезла в долги.

Никола Тесла во время обучения в политехникуме.

Учеба Николе наскучила. На сессию он не пришел и его отчислили из политехникума. Рассказать родителям и друзьям, что его, великого гения и изобретателя, отчислили как какого-то двоечника было смерти подобно. И он не нашел ничего лучше... чем инсценировать собственную гибель. Долгое время окружение Теслы думало, что он утонул в реке Мура. На самом же деле Никола ударился в бродяжничество. Второй раз он вернулся домой уже под охраной полиции — у него не было вида на жительство.

Финансовые трудности заставили бросить учебу в Пражском университете, и Никола был вынужден искать работу. Он переехал в Будапешт. Работал на телефонной станции, тянул провода, был чертежником и электриком и пытался создать двигатель переменного тока. Совмещать работу и великие научные свершения оказалось задачей трудной. Взвесив все за и против, отрисовав последний чертеж, Тесла попросил расчет и уехал из Будапешта. Да не куда-нибудь, а в Париж. Там он быстро устроился в контору самого Томаса Эдисона — отца электрической лампочки. Он помогал строить электростанцию. Когда строительство было закончено и Никола вернулся в Париж, то выяснилось, что денег за работу ему заплатили всего ничего. Самолюбие Теслы было ущемлено. И ученый уволился.

Никола Тесла держит газонаполненную люминесцентную лампу с беспроводным покрытием.

В 1884 году Тесла ступил на американскую землю. Он решил в очередной раз попытать удачу и опять устроился на работу к Томасу Эдисону. История с оплатой повторилась вновь. Эдисон не одобрял новаторские идеи Теслы, но пообещал молодому ученому 50 тысяч долларов, если у него получится усовершенствовать электрические машины постоянного тока. Никола активно взялся за работу и через месяц принес 24 чертежа. Эдисон чертежи одобрил, но в оплате Тесле отказал, сказав, что иммигрант плохо понимает американский юмор. Никола тут же уволился.

Тесла снова отправился на поиски работы. К тяжелому труду ему было не привыкать, и Тесла пошел рыть канавы. Спал он там же, перебивался с хлеба на воду, пока не познакомился с инженером Брауном. Браун смекнул, что изобретения Теслы — золотая жила, и быстро нашел средства, чтобы организовать физическую лабораторию. Никола придумал, как эффективно и недорого электрифицировать улицы. Заказы поступали из всех уголков США. Чтобы позлить Томаса Эдисона, Тесла снял новый огромный офис напротив его конторы. Цель была достигнута — Эдисон был в бешенстве.

Тесла активно трудился над своими изобретениями. Он разрабатывал модель асинхронного индукционного двигателя, трансформатора, антенны, описал суть вращения магнитного поля и принцип работы радиосвязи, открыл способ очистки загрязненных поверхностей с помощью тока и лечение прыщей электричеством. Тесла даже написал первые правила техники безопасности при работе с электричеством. Но было у Николы то, что смогло напугать жителей США, — машинка для вызова землетрясений. На самом же деле это был прибор для исследования электромагнитных волн. Когда Тесла запустил устройство, на улицах раздался низкий гул, зазвенели стекла и затряслись стены. Вскоре землетрясение распространилось на весь город, люди в панике выбегали из домов. Соседи Теслы были уверены, что это проделки изобретателя, и вызвали полицию. Как только полицейские постучали в дверь, землетрясение прекратилось. Никола признался: да, землетрясение устроил именно он. И больше так не будет.

«Я совершенно вымотан, но не могу прекратить работу. Мои эксперименты так важны, так прекрасны, так удивительны, что я с трудом могу оторваться от них, чтобы поесть. А когда пытаюсь уснуть, то все время думаю о них. Полагаю, что буду продолжать, пока не упаду замертво». Никола Тесла

В 1895 году в лаборатории случился пожар. Здание сгорело до основания. Пламя уничтожило все чертежи и последние изобретения. Тесла не растерялся и по памяти восстановил документы и приборы. Вскоре он перебрался в новую лабораторию, где изучал электромагнитное излучение и выращивал шаровые молнии. Когда в пригороде Нью-Йорка появилась огромная башня с медным шаром наверху, за Теслой закрепился имидж сумасшедшего гения. Чего только не говорили про эту башню: что она выкачивает электричество из ядра Земли, что Никола хочет обесточить Нью-Йорк и даже связывается с инопланетянами. Но все оказалось гораздо проще.

С помощью башни Тесла планировал передавать энергию на расстоянии. В момент, когда башня заработала, произошло то, что шокировало жителей Нью-Йорка. Ночное небо озарилось яркими вспышками света, стало светло, как днем, и на небе появилось северное сияние. Городская легенда гласит, что запуск башни совпал с моментом падения Тунгусского метеорита. Кто-то даже утверждает, что Тесла «притянул» метеорит. А другие — что никакого метеорита на самом деле и не было, зато был заряд энергии, который Тесла передал из своей лаборатории. Вскоре финансирование экспериментов Теслы прекратилось и башню пришлось закрыть. Снесли ее в 1917 году.

Началась Первая мировая война. Никола финансово поддерживал сербскую армию. Он задумался над изобретением супероружия, которое одним действием смогло бы уничтожить несколько армий. Сторонники теории заговора поговаривали, что это ученому удалось. Но, опасаясь последствий, Никола засекретил все чертежи. Министерство обороны США все же попыталось воссоздать супероружие Теслы. Но из-за превышения бюджета и низких результатов проект закрыли.

Существует история, что в 1931 году Тесла явил миру первый электромобиль. Он убрал из обычного автомобиля двигатель внутреннего сгорания и установил свой — двигатель постоянного тока. Электромобиль развил невероятную скорость до 150 км/ч. Ученый неделю разъезжал по Нью-Йорку, а свидетели эксперимента не могли понять, как все это работает. Когда на Теслу обрушился шквал критики, он просто демонтировал мотор и уничтожил его.

В последние годы жизни Никола продолжал колдовать над электричеством. Жизнь ученого оборвалась на 87 году жизни в номере отеля. Причиной смерти стал тромбоз. Урна с прахом Николы Теслы хранится в его музее в Белграде. Памятники Тесле установлены около здания Белградского университета, Международного аэропорта Белграда (Сербия), Храма Воскресения Христова в Подгорице (Черногория), в Нью-Йорке (США), Ниагара-Фолсе (США), Праге (Чехия), Чебоксарах (Россия), Баку (Азербайджан). Но самый необычный находится в Кремниевой долине — он раздает Wi-Fi.

Изображение Теслы на 100 сербских динарах.

«Сколько людей называли меня фантазером, как насмехался над моими идеями наш заблуждающийся близорукий мир. Нас рассудит время». Никола Тесла

Научное наследие Теслы остается до конца не изученным. В музее Белграда хранится более 60 тысяч еще не исследованных документов. Переменный ток, который Тесла изучал всю жизнь, сейчас используют для передачи электроэнергии на дальние расстояния. Именно ему принадлежат разработки дистанционного радиоуправления, передачи энергии на расстояния, локатора. Также ученый занимался авиастроительством и даже получил патент на самолет, который может взлетать вертикально. В общей сложности Никола получил около 300 патентов. Электродвигатель, разработанный ученым, используют в современных электропоездах, электроавтомобилях, трамваях, троллейбусах. Электрогенераторы Теслы используют большинство ГЭС, АЭС, ТЭС и т. д. Беспроводные заряжающие устройства начинают использоваться для зарядки мобильных телефонов и ноутбуков. А счетчики электричества используются в каждом доме.

Каким бы был мир без изобретений Николы Теслы? Делитесь вашим мнением в комментариях.