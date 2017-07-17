Как сейчас выглядят 10 детей, которых признали самыми красивыми

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Некоторых детей мы привыкли видеть в рекламе по телевизору, на упаковках товаров и на обложках журналов. И сложно представить, что они могут измениться до неузнаваемости. AdMe.ru узнал, как сегодня выглядят знаменитые «малыши».

Кристина Пименова

Кристина Пименова — однa из самых востребованных детей-моделей в России. Сейчас девочке 11 лет, а свою карьеру она начала в 4 года. Сотрудничает с модными домами Prada, Silvian Heach, Burberry и снялась уже почти в 20 рекламных роликах. В 2014 году Кристина была признана самой красивой девочкой в мире. В этом году она уже успела сняться в фильме «Русская невеста».

Спенсер Элден

После просмотра документального фильма о родах Курту Кобейну в голову пришла идея запечатлеть плывущего младенца. На эту роль выбрали 4-месячного Спенсера Элдена. За фотосессию его родителям заплатили $ 200. Сегодня мальчику с обложи культового альбома «Nevermind» группы Nirvana уже 26 лет. Подводную фотосессию он повторил несколько раз. Последнюю — в 2016 году, но на этот раз в плавках.

Энн Тернер

Долгие годы оставалось тайной, кто же тот милый малыш с пухлыми щеками на баночках детского питания Gerber. И лишь в 1978 году стало известно, что на логотипе известной компании изображена Энн Тернер Кук. Отец Кук был мультипликатором, его знакомая художница Дороти Хоуп сделала портрет Энн, когда той было всего 4 месяца. А затем продала его компании Gerber. Энн проработала учителем английского, а на пенсии написала несколько детективных романов. Сегодня девочке с логотипа уже 90 лет.

Маккензи Фой

Малышка Маккензи Фой родилась в 2000 году в Лос-Анджелесе. В 3 года она уже ходила по подиуму, а в 9 лет играла в кино. Многие запомнили ее по роли Ренесми Каллен, дочери Эдварда и Беллы в саге «Сумерки». А также по роли дочери главного героя в фильме «Интерстеллар».

Джош Бейтсон

Мальчик с обертки шоколадок Kinder заметно вырос. Джошу Бейтсону уже 21 год. Он учится в университете в Лафборо, где изучает политику и международные отношения, и по-прежнему работает моделью. У него 62 тыс. подписчиков в инстаграме.

Ланея Грейс

Зеленоглазая американка Ланея Грейс начала модельную карьеру в 3 года. Сегодня девочке уже 13 лет. Она снялась в видеоклипе группы Avicii «Wake Me Up» и заключила контракт с компанией Disney. Грейс можно увидеть на упаковке детских «рогов Малефисенты».

Джейд Веббер

Юная модель Джейд Веббер родилась в Гонконге в 2005 году, а сейчас живет в Лос-Анджелесе. Она уже сотрудничала с известными брендами вроде H&M, Forever 21, Someday by Petite Adele, Abercrombie & Fitch. Участвовала в съемке нескольких клипов. Сейчас девочке 12 лет.

Анастасия Безрукова

Анастасия Безрукова (однофамилица знаменитого актера Сергея Безрукова) родилась в 2004 году в Москве. К 10 годам она уже была самым востребованным ребенком-моделью в Европе. Сотрудничала с Benetton, Pinko, Moschino, Incanto, появилась на обложке Vogue Bambini. В прошлом году она сыграла в фильме «Млечный путь» дочь Сергея Безрукова. Сейчас девочке 13 лет.

Елена Геринас

Все помнят хорошенькую голубоглазую девочку на обертке шоколадки «Аленка». Изображение создали на основе фотографии 8-месячной Елены Геринас, сделанной ее отцом. В 2000 году Елена подала в суд на «Красный Октябрь», требуя компенсации в 5 млн рублей за нарушение авторского права. Суд длиною более 2 лет Елена проиграла.

Шарбат Гула

Фото 12-летней Шарбат Гулы сделал журналист Стив Маккарри во время Афганской войны в лагере беженцев в Пакистане. «Афганская Мона Лиза» стала знаменитой, когда ее фото появилось на обложке National Geographic в 1985 году. Разыскать девушку Стиву удалось только через 17 лет. В National Geographic снова появилось ее фото, а вместе с ним история ее жизни.