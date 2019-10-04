Как страна, в которой мы родились, влияет на наш характер

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Мы без труда можем отличить сдержанных англичан от экспрессивных испанцев, закрытых скандинавов от гостеприимных кавказцев. У каждой нации есть свои очень характерные особенности, и объясняются они не только общеизвестными стереотипами, к которым мы привыкли.

AdMe.ru решил разобраться в вопросе, что же это за феномен такой — национальный характер — и как он формируется.

Мы уже затрагивали подобную тему, рассматривая героев русской литературы, где особенности русской души раскрываются под влиянием многих факторов. А в главе о национальном характере в Википедии можно найти научную точку зрения. Почитав разные источники, мы попробовали разобраться, как складывались стереотипы и формировались различия той или иной нации. Есть знаменитый европейский анекдот, в котором описывается рай, где все повара — французы, все полицейские — англичане, все инженеры — немцы, все банкиры — швейцарцы, а все любовники — итальянцы. Откуда взялись эти стереотипы? Качества, определяющие национальный характер, сформировались в ходе эволюции человека, изменения условий его жизни, взаимодействия между представителями разных народов, стран, континентов. На них также влияли культурные особенности, свойственные членам крупных сообществ. Другими словами, все народы разные и имеют свои черты. Например, у иностранцев существует определенное представление о поведении русского человека за границей. Но неужели мы действительно самая большая туристическая напасть, как решили некоторые представители других национальностей, пару раз встретив невоспитанных русских? Может быть, мы просто любим отдыхать на широкую ногу? И это всего лишь один из примеров интерпретации широкого явления национального характера. Помните фильм «300 спартанцев» про накачанных красавцев? Еще лучше, если вы восстановите в памяти, что это история о том, как 300 воинов героически защищали границы родного города до последнего вздоха (девушки, возьмите на заметку мужество греческих мужчин). Так вот, уже в V в. до н. э. Геродот, «отец истории», задумывался о различиях народов. Он писал, что греков из всего «варварского мира» выделяет любовь к свободе. В те времена еще не ставился акцент на разрез глаз и цвет кожи, оценивались лишь выдающиеся достижения того или иного народа. Или Геродот просто любил греков. Он же был греком...

Если обобщить все многочисленные факторы, которые можно было бы связать с влиянием на формирование национального характера, то можно разделить их на 2 категории — географические и социокультурные. Географические: условия природной среды; особенности земли, на которой проживает та или иная нация; размер территории; климат; географическое положение; строение ландшафта.

Социокультурные: особенности развития общества в ходе истории; традиции, религиозные убеждения, идеология; фольклор (в том числе народные легенды и мифы); классовое строение общества; особенности воспитания в семье и т. д. Рассмотрим некоторые факторы подробнее.

Территория

Размер территории и строение ландшафта сказываются на психологии народа, проживающего в их пределах. Узкие горы или широкая равнина, огромное поле или небольшое побережье — это те факторы, которые либо способствовали активной коммуникации людей, либо, наоборот, ее усложняли. В случае плотной заселенности в небольших областях земного шара люди были вынуждены жить в постоянном контакте с другими, это побуждало их адаптироваться и налаживать общение. Ну или объединяться против общих угроз, становясь более сплоченными, рассчитывая друг на друга. Островитяне — более дружное и организованное сообщество, менее склонное к экстраверсии, чем жители больших территорий. Поэтому мы можем наблюдать, как развита внутренняя культура у островных народов. Племенные традиции сложно распространять за пределы земли, окруженной водой. Поэтому жаждущие новизны отчаянные островитяне давно уже уехали осваивать чужие земли.

Плотность населения в цифрах. Считается, что в больших городах человек чувствует себя более одиноко.

В случае разреженной заселенности человеку не приходится активно с кем-то взаимодействовать, он не ощущает дополнительной тяжести выбора, так как думает в первую очередь о себе, а не о коллективе. Это значит, что он не чувствует ответственности перед кем-то другим. Нам с вами, жителям мегаполисов, хорошо известны правила «выживает сильнейший» и «каждый сам за себя». А вот горные народы проживают в немного изолированной от окружающего мира среде и должны держаться вместе: необходимость ведения совместного хозяйства их сближает и порождает определенные ожидания от соплеменников, солидарность, взаимоподдержку. Мы знаем, что миграции населения происходили на протяжении многих тысяч лет, народы завоевывали друг друга, смешивались культуры. Европа в итоге стала одной большой семьей. Несколько лет назад учеными была создана генетическая карта Европы. Что интересно, на ней оказалось 2 «генетических острова» — Италия и Финляндия. Италия была отделена от Европы горным массивом. Нам хорошо известно, что в Италии существовало множество отдельных регионов, каждый из которых развивался обособленно от других, в том числе они отличались культурой и языком. А островные жители: сицилийцы, сардинцы и прочие — вообще к итальянцам себя причисляют с болью в душе. Финны же оказались в такой изоляции из-за того, что изначально их количество было очень мало (считается, что популяция восточной Финляндии развилась из племени, насчитывающего всего 1 500 человек). И сейчас мы можем наблюдать не только уникальность их генов, но и самобытность культуры, резко отличающейся от европейской. Мечта финна — маленькая сауна на берегу озера, лодка и сосед, живущий не ближе нескольких километров.

Финны склонны отдыхать летом точно так же, как и зимой: сауна в тишине и покое им слаще шумной компании на берегу моря.

Климат и географическое положение

Многолетний режим погоды на определенной территории, в том числе температура и количество солнечных дней в году, тоже имеет значение. Мы интуитивно можем найти несложную взаимосвязь между климатом и чертами национального характера людей, в этой местности проживающих. Взять тот же витамин D, который вырабатывается на солнце и не только влияет на сохранение молодости и красоты, но и участвует в выработке серотонина. Нехватка солнечного света может привести к эмоциональной неустойчивости. Скажешь «солнце» — и сразу становится хорошо и весело, вспоминается самба. А произнесешь «Туманный Альбион» — и сразу тянет выпить теплого чаю и завернуться в клетчатый плед. Народы, живущие в тепле, более открыты окружающему миру, доброжелательны, оптимистичны: испанцы, итальянцы... Как только думаешь о Средиземноморском побережье, хочется есть вкусную еду и танцевать.

Также можно заметить, что многие представители Европы — оптимисты, а вот мы с вами, привыкшие к суровым зимам, ставням на окнах, постоянным неурожаям из-за непогоды, можем характеризоваться большей угрюмостью, закрытостью или даже скованностью.

Отдельное влияние на «народную психологию» еще оказывает доступ к морям и речным сетям. Живущие на побережье люди могли вдохновляться далекими путешествиями, делать открытия в корабельном деле, вести активную и более эффективную торговлю с другими странами, а значит, могли приоткрывать для себя своеобразный железный занавес того времени. С одной стороны, это вело к развитию дипломатии, а с другой — к уважению собственной национальной идентичности. Это определяло и структуру их хозяйственной жизни, формировало международную специализацию стран, побуждало «отличать» и «отличаться» и по экономическим причинам.

Религия

Религия как одна из основных составляющих социокультурного фактора не только влияет на психологию и характер людей разных стран, но и формирует определенные модели поведения. Они будут присущи целому народу или по крайней мере большинству его представителей. Конечно, необходимо уточнить, что так было в те времена, когда религия объясняла миру значительно больше явлений, чем сейчас. Большое влияние религия имеет и на демографический показатель. В исламских странах и там, где исповедуется буддизм, намного выше уровень рождаемости. А как раз плотность населения формирует национальные черты и накладывает отпечаток на воспитание: прививается уважение к старшему поколению и высоко ценится крепость семьи. Это обусловлено высокой конкуренцией.

В мусульманских странах очень большие семьи. Там старшие дети растят младших (даже если у них совсем маленькая разница в возрасте) и присматривают за стариками.

Протестантство учит трудолюбию. Сторонники этой религии уверены, что проигравший — это человек низшего сорта. Любопытно, что это направление считается материально успешнее других конфессий. Нам ли не знать о немецкой точности и швейцарском качестве. Религия может учить смирению, например христианство, либо объяснять отказ от тех или иных благ человеческой цивилизации, например ислам. Также религия может убеждать в том, что все приходит и уходит в свое время, а значит, нужно освобождать разум от негативных эмоций, как это практикуется в дзен-буддизме («Потерять или приобрести — пусть это будет для нас все равно: давайте принимать все, что приносит нам карма»).

Исследования вопроса

Есть ряд научных дисциплин, а также исследований, посвященных изучению вопроса особенностей национального характера. К примеру, межкультурная коммуникация — поддисциплина, которая тесно связана с философией, антропологией, культурой и бизнесом. В бизнесе эти изыскания очень важны, так как предполагают изучение не только потребительского рынка, но и культурных нюансов делового взаимодействия.

По результатам таких исследований, например, можно увидеть, что южные культуры ориентированы преимущественно на действие; северные — на опыт; восточные — на рефлексию; западные — на знания.

А если мы обратимся к потребительскому рынку, то нам будет важно знать, в каких странах улыбка является инструментом клиентоориентированного подхода. Кстати, такие показатели никак не связаны с уровнем улыбчивости страны в целом. На количество улыбающихся людей могут влиять такие факторы, как коррумпированность государства: чем выше этот показатель, тем меньше население улыбается. Мало улыбаются в восточных странах: там это считается показателем глупости. А если вы иммигрант, то вы будете чаще улыбаться, чтобы расположить к себе, ну и, соответственно, страны с большим количеством приезжих имеют более высокий показатель улыбчивости. С течением времени такие данные наслаиваются на общенациональный характер. Теперь мы точно можем сказать, почему американцы показывают все свои 32 белоснежных зуба.

Оценки данных категорий могут быть разными, ведь и свое отношение к затрагиваемым вопросам описывали люди с различными подходами. В современном мире особенности национального характера могут влиять на целый ряд факторов — от политической системы до развития болезней. Ведь, как мы можем догадаться, в странах с более экспрессивными жителями, высокой плотностью населения и развитой коммуникацией распространение эпидемий имеет больше шансов. Кстати, что интересно: для операции по трансплантации органов нам важно найти своего генетического соплеменника. Поскольку в проведенных недавно исследованиях выяснилось, что костный мозг, взятый у представителей одной национальной группы, приживается значительно лучше, чем полученный от иностранцев. Вполне вероятно, что людям, тем более в давние времена, когда окружающий мир казался более агрессивным и опасным, даже подсознательно нужно было чувствовать себя частью чего-то большего, соотносить себя с какой-то группой людей. Следовательно, можно задуматься о том, что национальный характер — это не только продукт географических или социокультурных факторов, но и общее творение самой нации. В конце концов, мы же все-таки достаточно сильные и независимые, чтобы делать все самостоятельно и не винить в некоторых наших проявления или неудачах какой-нибудь «русский простор».

Как вы считаете, что влияет на особенности национального характера? Поделитесь вашими наблюдениями.