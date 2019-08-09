Как сторонники ЗОЖ обманывают себя и всех вокруг, продолжая портить свое здоровье

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Согласно данным Forbes, люди все чаще обращаются за советами к персональным тренерам, а не врачам, и самостоятельно назначают себе диеты, включая опасные для здоровья. Не говоря уже о том, что они тратят баснословные деньги на спортивное питание и умные гаджеты, без которых легко могли бы обойтись.

AdMe.ru проанализировал основные ловушки, в которые может попасть каждый, кто идет в ногу с модными тенденциями из сферы ЗОЖ.

Выполнение модных упражнений

Если верить статистике, около 90 % людей, которые занимаются спортом, преследуют одну цель – сбросить лишний вес, а заодно подчеркнуть все нужные "впадины" и "выпуклости". В погоне за эффектными формами как женщины, так и мужчины часто забывают о правильном выполнении упражнений и получают травмы. Конечно, не все в состоянии тратить деньги на личного тренера, но каждый может в интернете найти информацию о технике глубокого приседа. В инстаграм-аккаунте любителей просто качать попу обязательно есть фотографии с тренировок, где владелец страницы весь в поту выполняет упражнение в облегающем костюме. Чтобы не терять подписчиков, приходится быть на волне: фотографировать накачанные мышцы, бутылочку для воды с лейблом известной фирмы и завтрак, который состоит из половины грейпфрута и дольки апельсина. К сожалению, эта нездоровая ситуация часто ведет к появлению личностных проблем: потворствуя модным течениям, мы начинаем чувствовать себя загнанными в угол. Мы, может, и рады бы остановиться и быть собой, но тогда наша популярность резко сойдет на нет. Здо́рово и здоро́во только то, когда человек занимается спортом ради себя и для себя, не фиксируя тренировки в инстаграме. Чего не скажешь о фитнес-блогерах и их поклонниках: ежедневно выкладывая в сеть фотографии скудных овощных обедов и придумывая новые "суперэффективные" диеты, они, к сожалению, попадают в замкнутый круг.

Смена питания без консультации с диетологом

О белковых диетах не слышал только ленивый: нужно есть как можно меньше углеводов и как можно больше белка. Механизм запредельно прост: за неимением поступающих углеводов тело начнет изымать энергию из собственных жировых запасов, что в итоге приведет к снижению веса. Оборотную сторону этого явления показали специалисты Европейского общества кардиологов. В течение 10 лет они изучали здоровье 25 тыс. человек, а в 2018 году опубликовали результаты: Вероятность скоропостижно скончаться на 32 % выше у тех, кто не потребляет достаточно углеводов.

Риск гибели от ишемии, патологии сосудов головного мозга и рака у сторонников белкового питания выше на 51, 50 и 35 % соответственно. Важно понимать, что опасность представляют долговременные диеты. А в краткосрочной перспективе такая смена питания может быть полезной: снижает артериальное давление, уровень глюкозы в крови и, конечно, вес. Вот только без консультации с диетологом и сдачи всевозможных анализов менять режим нельзя.

Британский ученый Джеймс Ванг напомнил, что в популярном цветке для украшения смузи, который использует каждый второй поборник ЗОЖ, содержится токсичное вещество ликорин. Этот токсин растворяется в воде, поэтому гипотетически может попасть и в напиток. Из симптомов отравления: тошнота, зуд и отеки.

Сомнительной представляется и мода на детокс – своеобразное лечебное голодание на соках, пюре и кашах из фруктов и овощей. Основная цель – вывод токсинов. Однако на самом деле нет ни одного масштабного исследования, которое бы подтвердило, что такая диета работает. Зато критиков детокса хоть отбавляй: Американское правительство выяснило, что некоторые компании включают в детокс-диеты продукты с вредными для здоровья человека веществами.

Другие фирмы также в США были уличены во лжи: они убеждали покупателей, что диета излечивает серьезные заболевания.

Ни один из производителей детокс-продуктов не смог объяснить, от каких токсинов они очищают организм. Кроме того, нужно помнить о противопоказаниях. Например, человеку с заболеваниями почек не советуют питаться одними соками, так как некоторые из них содержат оксалат, который может ухудшить ситуацию со здоровьем.

А резкий переход на белок, или так называемая сушка, и вовсе может вызвать неконтролируемые изменения вплоть до нарушения менструального цикла. Дело в том, что сушку используют спортсмены непосредственно перед соревнованиями, поскольку выступающий рельеф мышц — это состояние организма на пределе возможностей, которое нельзя поддерживать долгое время.

Увлечение потребительством

На волне энтузиазма практически каждый желающий обрести фигуру Аполлона отправляется в магазин спортивного питания за протеином, а в перерывах поедает специальные батончики. Зимой 2019 года российская организация "Росконтроль" протестировала 8 разных протеинсодержащих батончиков и получила такие результаты: Содержание углеводов во всех случаях оказалось выше, чем указано на упаковке. А белка, соответственно, ниже.

В составе не указаны консерванты, хотя по факту они есть (например бензойная и сорбиновая кислоты).

Сахар есть почти в каждом батончике, даже если производитель говорит, что его нет.

Калорийность, как правило, выше ожидаемой в 1,5–2 раза. Среди женской половины населения более популярны мюсли с пометками fit или slim. Если внимательно рассмотреть составы товара с лейблом и без него, то окажется, что ощутимой разницы между ними нет. Мы просто переплачиваем за название. Ну и редко какая тренировка обходится без фитнес-браслетов, которые считают и пульс, и количество потраченных калорий. К сожалению, данные умных гаджетов бывают неверны: они показывают неправильно количество потраченной энергии и неточно измеряют пульс. В число ненужных аксессуаров можно включить и супердорогие спортивные бутылки, которым равноценна любая пластиковая тара, подходящая для многократного использования.

Опасность «ЗОЖ-сект»

Британская знаменитость Кэти Прайс рекламирует boombod.

В 2018 году в Великобритании появилась компания boombod, которая выпустила новый продукт для похудения — и он мгновенно стал вирусным. Обещание очень заманчиво: через 7 дней вы похудеете так, что вас не узнает родная мама. При этом делать совсем ничего не надо — трижды в сутки разбавляете содержимое пакетика водой и выпиваете. Главный компонент, который помогает сбросить вес, — глюкоманнан. Попадая в организм, он набухает и увеличивается, а вашему желудку кажется, что вы хорошо поели. Если верить отзывам покупателей, это действительно помогает похудеть, однако проблему по сути своей не решает: как только человек отказывается от порошка, вес мгновенно возвращается. Таким образом, подобные продукты сродни наркотикам: чтобы выглядеть хорошо, приходится снова и снова покупать их.

Большинство из тех, кто ходит в зал и ест куриное филе, запивая его протеином, больше заботятся о собственной внешности, нежели о здоровье. Что делают женщины и мужчины в спортзале? Правильно: первые качают попу, а вторые — руки. И те и другие сторонники ЗОЖ рвут себе спину, перегружают суставы, но зато убеждены, что округлые ягодицы и вандаммовские бицепсы помогут им наконец-то обрести свое счастье. К сожалению, это маловероятно, ведь счастье заключается совсем не во внешней красоте. Впрочем, для многих по-прежнему спорт остается залогом отличного здоровья, а не упругих ягодиц. А вы к какой категории относитесь? Или вовсе не ходите в спортзал?