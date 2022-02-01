Как создавали культовые сумки, которые однажды ворвались в мир и до сих пор остаются мечтой модниц

Многие женщины считают, что сумок, как и обуви, не может быть слишком много. Мы подбираем их под наряд, настроение, время года. Но некоторые модели становятся по-настоящему культовыми, и у известных модных домов есть свои знаменитые представители.

Мы в AdMe.ru вспоминаем истории создания известных сумок, которые были и остаются мечтой многих модниц.

Chanel Flap

Считается, что самая известная модель сумки дома Chanel «родилась из раздражения» Коко Шанель. Модельеру не нравилось, что на приемы нужно ходить с клатчем, который неудобно держать, и она придумала добавить к классическому клатчу ремешок из золотых, черных и серебряных тесемок по отдельности либо переплетенных между собой. В дальнейшем классическим вариантом сумки стала модель именно с переплетенными тесемками. Бордовый оттенок внутренней части сумки Chanel Flap Bag — это намек на католический приют, в котором выросла Коко. Именно там она научилась шить. А еще в некоторых сумках есть необычное скрытое отделение на молнии, которое, по слухам, использовалось Шанель, чтобы прятать любовные письма.

Hermès Kelly

Эта модель сумки дома Hermès была создана для жены Эмиля-Мориса Эрмеса, которая хотела иметь в гардеробе идеальный во всех смыслах аксессуар. Роберт Дюма, дизайнер Hermès, изменил дизайн ранее созданной сумки, создав гламурный и элегантный аксессуар «Sac à dépêches» (первое название Kelly). Это была сумка для независимой и энергичной женщины, символ благородства и сдержанного вкуса. Но культовой сумка стала только в 1956 году благодаря Грейс Келли, принцессе Монако. Она была беременна и сумкой прикрывала от вездесущих фотографов едва намечающийся животик. Фотография попала на первые страницы журналов по всему миру, и именно тогда люди стали называть сумку Hermès «Kelly». Конкретно этот аксессуар до сих пор можно увидеть в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Сегодня знаменитая сумка выпускается в 7 различных размерах шириной от 15 до 40 см. Кроме того, существует мини-сумка и кошелек, известные как Kelly Pochette и Kelly Cut, а также сумки через плечо или дорожные варианты.

Gucci Jackie

Еще одна сумка стала известной благодаря папарацци. Jackie, разработанная домом Gucci в 50-х годах, первоначально называлась Fifties Constance. В 70-х годах Джеки Кеннеди была сфотографирована с ней: именно этим аксессуаром она прикрывалась от назойливых вспышек фотографов. В 2014 году Кейт Мосс «омолодила» рекламную кампанию: супермодель была сфотографирована с сумкой в тот момент, когда ее также преследовали папарацци. Сегодня сумочка доступна поклонникам в разных размерах и цветах. Дизайнеры Gucci по-разному обыгрывают ее внешний вид, сохраняя ностальгическую форму аксессуара.

Louis Vuitton Speedy

Эта модель, по сути, стала первой ласточкой модного дома Louis Vuitton. Сначала она была

исключительно дорожным аксессуаром, предназначенным для личных вещей, которые путешественник хотел держать под рукой. Потом дизайнеры просто уменьшили размер, сохранив удобную форму и прочные ручки. А сделано это было по просьбе Одри Хепберн, которая хотела превратить популярную дорожную сумку Louis Vuitton Keepall в миниатюрную повседневную, чтобы носить ее с собой регулярно. Именно Одри сделала сумку популярной. Эта модель по-прежнему востребована. В 2011 году дизайн немного изменился, сумка выпускается в разных цветах, для удобства покупателей появился длинный плечевой ремень.

Prada Galleria Bag

Модный дом Prada представил Galleria в 2007 году. 14 лет — совсем еще детский возраст для культовой вещи, но есть ощущение, будто бы она была с нами всегда. Секрет успеха в том числе в удачной классической форме — компактный тоут полюбился многим модницам. Название не случайно: таким образом Миучча Прада отдала должное Галерее Виктора Эммануила II, где в 1913 году ее дедушка Марио, основатель бренда, открыл первый магазин.

Ricky Ralph Lauren

Созданную в 2005 году сумку Ральф Лорен назвал в честь жены — Рики. Вместительный аксессуар полюбился многим модницам, тем более что дизайнер подчеркивал: создавая Ricky, он хотел показать легкий стиль своей жены, который не раз вдохновлял его (джинсы, белые рубашки, свободные пиджаки). Сумка стала символом утонченной роскоши. Дизайнер хотел, чтобы женщины покупали ее ради стиля, а потом понимали, насколько она удобная. Изготовление одной сумки занимает до 12 часов: рисуется выкройка, и все детали производятся и крепятся вручную.

Céline Luggage Tote

Легендарная сумка Céline в настоящее время считается одной из самых популярных моделей бренда. Она появилась в 2010 году и сначала не была особо популярной. Но через несколько лет рекламная кампания со звездами сделала свое дело и аксессуар занял достойное место в гардеробе многих модниц. Дизайн сочетает в себе классику и функциональность, поэтому таким популярным он стал неспроста.

Fendi Baguette

Название Baguette — это отсылка к французам, которые носят багет под мышкой: создателями подразумевался именно такой стиль ношения аксессуара. Поначалу дизайн казался не очень удачным: маленькая, пестрая и не слишком функциональная сумка. Но опасения не оправдались — в первый год было продано более 100 000 экземпляров. Baguette стала первой сумкой, которая создала очереди во всех крупных универмагах. А после того как Кэрри Брэдшоу появилась с ней в сериале «Секс в большом городе», модницы считают делом чести иметь такую сумку в своей коллекции. В новом сериале «И просто так» Кэрри снова вывела в свет эту модель: зрители увидели яркий аксессуар фиолетового цвета.

А вам нравятся эти сумки? Может быть, вы счастливая обладательница одной из них?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.