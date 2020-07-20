Современные ток-шоу ловко управляют подсознанием зрителей. А мы расскажем, как им это удается

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что телевидение в корне изменило жизнь и представление людей о реальности и мире, в котором они живут. Из того многообразия программ, которые сейчас есть на ТВ, особое место занимают ток-шоу. Довольно часто они представляют скандальные сюжеты, не вызывающие положительных эмоций, но это никак не мешает им выходить в прайм-тайм и пользоваться большой популярностью.

Мы в AdMe.ru разобрались в особенностях работы телевизионного потока и сделали несколько выводов, почему всем так нравится смотреть скандальные ток-шоу.

Что такое телевизионный поток?

Телевизионный поток — это, по сути, все то, что мы видим по ТВ. Поток состоит не только из конкретных программ, но и из рекламы, и анонсов предстоящих шоу. Запланированный телевизионный поток предполагает зрелище, которое перебивается рекламой в нескольких местах. Такой поток имеет мозаичную структуру, которая необходима, чтобы обеспечить рациональное соотношение между показываемыми программами и рекламой. Существует даже мнение, что на телевидении главной является именно реклама, а остальные программы — это просто золотая оправа для нее. Таким образом, телевизионный поток — это сплошное зрелище, где нет границ между началом одного видео и концом другого.

Существует ошибочное мнение, что телевидение создано для потребления массами. В каком-то плане это верно, но важно понимать, что оно потребляется не просто массами, а атомизированными массами. Создатели ТВ-программ не думают об огромных группах людей, которые могут посмотреть передачу, они думают об одном человеке, который закрылся у себя дома и сидит перед телевизором. Человек, погружаясь в телевизионный поток, приобретает чувство, что он может что-то упустить. Реклама в передачах всегда появляется на некой интриге, поэтому зритель не отходит от телевизора во время ролика, он продолжает смотреть, потому что боится пропустить нечто важное. И в этом вся суть: мы просто боимся пропустить долгожданный момент, который в итоге так и не наступает.

Телевидение — это драма

Эмоции можно смело назвать «самым общественным» из всех феноменов. Нередко ведь люди объединяются, имея схожее эмоциональное состояние. Телевидение активно пользуется этим, призывая к драматизации. При этом оно преувеличивает важность какого-то события, его серьезность и его драматический, даже трагический характер. Телевизионщики заинтересованы во всем необычном, в событиях, которые нарушают рутину. Именно поэтому существует гонка за сенсациями, ведь всем хочется увидеть и показать новость первыми. Поиск исключительности, который в других местах приводит к оригинальности и уникальности, здесь приводит к единообразию и банальности.

Различные телевизионные передачи, в особенности реалити- и ток-шоу, выступают для человека перед экраном телевизора окном в мир. Экран условно разрушает стену в соседнюю квартиру, позволяя зрителю подсматривать за чужой жизнью. Тем самым телевидение размывает границу между приватным и публичным. Теперь открыто обсуждается все то, что раньше не вышло бы за пределы родного дома. И в таких обсуждениях всегда присутствует публика, которая чаще всего никак не задействована в самой дискуссии, однако она помогает формировать и поддерживать необходимые эмоции.

У телевидения нет цели развлечь или проинформировать

Телевидение, по сути, функционирует для того, чтобы усилить наше эго. Эго представляет собой какую-то идеальную оболочку, которая создается мгновенно. Так работает реклама: показывается паста, которая уже после первого применения улучшает состояние зубов, или какое-то утягивающее белье, способное мгновенно убрать те самые пару сантиметров в талии. Та же ситуация и при просмотре очередной драмы в ток-шоу: создается ощущение, что у меня в жизни все хорошо. Эго в такие моменты усиливается.

Каждый выпуск ток-шоу начинается с небольшого анонса, в котором зрителю рассказывается история героев, суть их проблемы. В анонсе звучат провокационные фразы, которые заставляют думать, что это что-то важное, скандальное, что это секретная информация, которую можно пропустить, если не посмотреть весь выпуск. В большинстве программ по ходу действия появляются надписи. Они содержат информацию о названии телешоу и небольшое резюме о том, что происходит на экране. Обращение к такому приему очень эффективно, потому как рассчитано на зрителей, которые могут присоединиться к просмотру в процессе, и они должны понимать, о чем идет речь. Кроме того, надписи держат телезрителя в тонусе и подогревают накал эмоций. В дневных и вечерних ток-шоу присутствует характерная драматизация. Зрители участвуют в обсуждении каких-то приватных проблем, которые, по сути, не имеют к ним отношения и вряд ли должны их интересовать. Сломанная четвертая стена открывает доступ в чужую квартиру, в чужую жизнь, позволяет наблюдать за трагедией другой семьи, других, совершенно незнакомых людей. Усталому человеку в период прайм-тайм не нужно ничего, что может его излишне напрячь, ему достаточно посмотреть на проблемы других и убедиться, что у него все в порядке. Хорошо сказал один из приглашенных гостей в одном из ток-шоу: «У нас странное общество: мы стали романтизировать трагедию. Вот видим в этом что-то высокое».