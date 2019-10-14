Как СМИ могут нас обманывать и что делать, чтобы не попадаться на журналистские уловки

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В 2018 году Оксфордский университет сделал неутешительный вывод: количество пропаганды и манипуляций в средствах массовой информации существенно выросло за последние годы. И действительно, обман в медиапространстве встречается все чаще, а методы его внедрения становятся все изощреннее. Поэтому человеку, который желает защититься от этого произвола, нужны правильные инструменты.

Коллектив AdMe.ru выступает за достоверную и честную журналистику. Поэтому мы решили познакомить наших читателей с техниками, которые позволяют недобросовестным СМИ обмануть невнимательного потребителя. А в конце статьи вас ждет бонус — рекомендации, которые позволят обойти перечисленные махинации.

1. Создание негативных ассоциаций

Пытаясь очернить человека или организацию, некоторые СМИ могут обвинить свою жертву в связях с личностью, явлением или событием, к которым в обществе плохо относятся. Для этого используются «случайные» фотографии рядом с «неправильными» людьми или нахождение в поле проведения «сомнительных» мероприятий. Благодаря таким действиям жертва может лишиться общественной поддержки.

2. Часто повторяемая ложь = правда

«Иногда частого повторения лжи достаточно, чтобы она стала правдой» — эти слова приписывают Йозефу Геббельсу — министру пропаганды Германии и одному из главных сподвижников Гитлера. Эта фраза легла в основу следующего принципа работы СМИ: если распространять одну и ту же ложную новость под разными соусами, периодически обновляя фиктивные аргументы, то в сознании большинства людей сформируется так называемая иллюзия правды. Это происходит оттого, что наш мозг всегда ищет легкие пути для усваивания информации, поэтому предпочитает верить тому, о чем все вокруг постоянно говорят.

3. Избирательное комментирование, или фрейминг

Это освещение конкретного события так, чтобы все смысловые акценты работали на пользу манипулятору. В случае с новостным роликом даже не нужен монтаж, достаточно использовать закадровый текст с нужным посылом. С текстовыми новостями еще проще: правильная картинка и обращение к эмоциям в содержании часто помогают достичь необходимого манипулятору результата.

4. Замалчивание информации

Замалчивание тоже может быть способом манипуляции. И речь не только о том, что в СМИ могут игнорировать серьезные происшествия, чтобы не разрушать популярную позицию «у нас все под контролем». Даже простое утаивание отдельных эпизодов биографии жертвы либо важной детали рассматриваемого события может помочь закрепить в сознании людей нужное мнение.

5. Подготовка к большим событиям

Если есть необходимость прийти к непопулярному решению, то иногда СМИ подготавливают для него почву. Так начинается активный вброс информации, единственной целью которого будет оправдание в головах общественности будущих мер. Логика действий манипулятора не будет вызывать подозрений у людей, которые привыкли бегло просматривать новости.

6. Воздействие на эмоции

Это один из самых часто используемых ресурсов управления общественным мнением. Чем больше эмоций в материале задействует манипулятор, тем больше шансов, что поданную информацию примут за чистую монету. Музыка, лексика, видеоряд, текст — каждый элемент может стать орудием утаивания фактов, их подмены или навязывания нужной точки зрения, если надавит на определенные чувства.

7. Использование влияния авторитетов и фразы «статистика показала»

В медиапространстве часто можно услышать или прочесть такие фразы: «По мнению ФИО, эксперта в области...», «Статистические данные показывают, что такой-то процент людей...». Применяются они потому, что в общественном сознании сильна власть авторитетов (которые можно создать) и официальных данных (которые можно сфабриковать). А по факту далеко не каждый такой эксперт или его данные выдерживают даже беглой проверки.

8. Подмена понятий

Еще один частый прием в СМИ — подмена понятий, котороя предполагает изменение исходного значения слова или смысла явления. Данный метод позволяет манипулятору направить внимание зрителя / читателя по нужному пути или придать «неудобным» словам требуемое значение.

9. Искусственное создание проблемы

Манипулятор создает проблему, ожидая, что люди будут нуждаться в ее решении. Но часто в таком решении могут быть заложены интересы самого манипулятора. Подобная техника позволяет практически сводить на нет градус общественного несогласия, а при необходимости — продвигать спорные идеи и инициативы.

Как бороться с манипуляциями?

Исследуйте источники новости, а если их нет, изучайте другие ресурсы.

Старайтесь найти первоисточник новости, чтобы снизить риск искажения информации.

Постоянно обновляйте и дополняйте свой список источников новостей.

Если видите серьезное и планомерное давление СМИ на людей или организации, ищите тех, кто заинтересован в их плохой репутации.

Анализируйте информацию по обе стороны «медийных баррикад».

Старайтесь подавлять эмоции при просмотре новостей и оценивайте только сухие факты.

Проверяйте авторитетность экспертов и достоверность цифр и исследований.

А какие манипулятивные техники в СМИ замечали вы?