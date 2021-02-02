Как сложились судьбы нескольких пассажиров, которые выжили после крушения «Титаника»

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года произошла одна из самых страшных катастроф XX века — роскошный лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом и пошел ко дну. На его борту было более 2 тысяч пассажиров, из которых смогли выжить только чуть более 700. Последняя из тех, кому удалось спастись, ушла из жизни сравнительно недавно — в 2009 году.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как сложилась дальнейшая жизнь некоторых пассажиров, которым посчастливилось уцелеть в этой катастрофе.

1. Мишель и Эдмон Навратили

Братья Мишель и Эдмон Навратили путешествовали на корабле со своим отцом — жителем Франции сербского происхождения. Родители мальчиков были в разводе, но жена позволила бывшему супругу забрать сыновей на пасхальные каникулы. Отец же тайно вывозил Мишеля и Эдмона на «Титанике» — он хотел скрыться с сыновьями в Америке. Матери пришлось искать своих детей после катастрофы целый месяц, так как на корабле они были зарегистрированы под вымышленными именами Луи и Лола. Когда корабль начал тонуть, отец сумел посадить мальчиков в шлюпку, а сам погиб. После спасения про братьев стали писать все СМИ, так как никто не знал, где их родители или опекуны. Мишеля и Эдмона временно забрала к себе другая выжившая пассажирка, пока власти искали их родственников. Проблема заключалась в том, что дети не говорили по-английски, а на любой вопрос французского консула отвечали лишь oui, то есть «да». В это время на другом берегу Атлантики их мать сходила с ума и не могла понять, куда пропали ее дети. Но однажды в газете она случайно увидела их фото и немедленно отправилась в Нью-Йорк, чтобы забрать сыновей.

Мишель прожил долгую жизнь — он поступил в колледж и вскоре женился на однокурснице, а впоследствии получил докторскую степень и стал профессором философии. Мишель ушел из жизни в возрасте 92 лет. Эдмон был дизайнером интерьеров, а потом стал архитектором. Во время Второй мировой войны он попал в плен, и там его здоровье сильно пошатнулось. Эдмон скончался в возрасте 43 лет.

2. Вайолет Констанс Джессоп

Вайолет была стюардессой океанских лайнеров компании White Star Line и выжила в 3 кораблекрушениях. Первый раз она была на борту лайнера «Олимпик», когда тот столкнулся с крейсером «Хоук». Во второй раз девушка пережила крушение «Титаника». Наконец, в 1916 году Вайолет служила сестрой милосердия на борту госпитального судна «Британик», который затонул, подорвавшись на мине. После всех событий Вайолет получила прозвище Мисс Непотопляемая. Несмотря на все эти страшные кораблекрушения, она продолжила работать на лайнерах — ее общий стаж работы стюардессой составил 42 года. За свою жизнь Мисс Непотопляемая совершила 2 кругосветных круиза. Недолгое время она была замужем, но детей не родила. Вайолет скончалась от сердечной недостаточности в 83 года.

3. Элеонора Элкинс Уайденер

Элеонора была американской светской львицей и филантропом. В 1912 году она вместе со своим мужем и старшим сыном отправилась в Париж, чтобы найти шеф-повара для своего нового отеля Ritz-Carlton в Филадельфии. На «Титанике» они отплывали домой. В ночь, когда корабль затонул, они ужинали в ресторане вместе с капитаном корабля. Во время кораблекрушения погибли муж и сын Элеоноры, а также их камердинер. Сама миссис Уайденер и ее горничная спаслись. Вскоре после трагедии Элеонора Уайденер пожертвовала Гарвардскому университету $ 3,5 млн на строительство мемориальной библиотеки в честь своего сына. В свое время он окончил Гарвард и всегда увлекался ценными книгами. Одна из легенд Гарварда гласит, что Элеонора также настаивала на том, чтобы в университете обязательно обучали студентов плаванию. Она не хотела, чтобы кого-то постигла участь ее сына, который не умел плавать. Также миссис Уайденер восстановила протестантскую Епископальную церковь Святого Павла в память о своем муже. Элеонора умерла в возрасте 75 лет в Париже. Она оставила свое состояние в $ 11 млн своим детям — Джорджу и Элеоноре.

4. Дороти Гибсон

Дороти была американской актрисой немого кино, а также моделью и певицей. На «Титанике» девушка была вместе со своей матерью — они возвращались после отпуска в Италии. В ночь трагедии мама и дочь играли в бридж с друзьями в гостиной. Они спаслись в самой первой шлюпке, спущенной на воду. После прибытия в Нью-Йорк менеджер убедил Дороти сняться в фильме о крушении корабля. В итоге девушка написала сценарий к фильму «Спасшаяся с „Титаника“» и снялась в нем в главной роли. Более того, она снималась в той же одежде, в которой была на борту лайнера той ночью, — в белом шелковом вечернем платье с кардиганом и пальто поло. Картина имела большой успех как в Америке, так и в Европе, но, увы, в 1914 году случился пожар и уничтожил все пленки. Недолгое время Дороти продолжала сниматься в кино и даже стала одной из самых высокооплачиваемых киноактрис в мире. Однако в какой-то момент она увлеклась пением и посвятила себя работе в Метрополитен-опере. Дороти Гибсон умерла от сердечного приступа в Париже в возрасте 56 лет.

5. Ричард Норрис Уильямc

Ричард родился в Женеве, получил отличное образование и превосходно играл в теннис. На «Титанике» 21-летний юноша путешествовал вместе со своим отцом. Вскоре после столкновения с айсбергом Ричард освободил из запертой каюты одного из пассажиров, взломав дверь. Стюард даже пригрозил оштрафовать молодого человека за повреждение собственности компании. Ричард и его отец оставались на обреченном лайнере почти до самого конца, а потом прыгнули в воду. Отец Ричарда погиб у него на глазах — на него упала одна из дымовых труб корабля. Молодой человек смог забраться на шлюпку. Правда, там он провел несколько часов по колено в ледяной воде. Ричарду даже хотели ампутировать ноги после обморожения, но он восстановился и вскоре выиграл свой первый чемпионат США по теннису, а также Кубок Дэвиса. Уильямс-младший стал успешным банкиром в Филадельфии, а также занимал пост президента Исторического общества Пенсильвании. Он ушел из жизни в возрасте 77 лет.

6. Ева Харт

Еве было 7 лет, когда она вместе с родителями поднялась на борт «Титаника». Изначально семья должна была плыть на другом корабле, но из-за забастовки угольщиков некоторых пассажиров перевели на «Титаник». Вот как Ева описывает свое первое впечатление от корабля: «В тот день мы приехали на поезде. Мне было лет 7, и я никогда раньше не видела корабля. Он выглядел огромным. Все были очень взволнованы, мы спустились в каюту, и именно тогда мать сказала отцу, что не будет спать на этом судне и будет сидеть все ночи напролет. Она решила, что не будет по ночам ложиться спать, и на самом деле не ложилась!» По неизвестным причинам мама Евы почти мгновенно почувствовала беспокойство по поводу «Титаника» и испугалась, что случится какая-то катастрофа. По ее мнению, назвать корабль непотопляемым было неким вызовом Господу. Когда лайнер столкнулся с айсбергом, Ева спала, а ее мама почувствовала удар. Она немедленно сказала мужу, чтобы тот узнал, в чем дело. Узнав о катастрофе, он вывел жену и дочь на верхнюю палубу и посадил их в спасательную шлюпку. Ева помнила, что на прощание он сказал ей: «Будь хорошей девочкой и держи маму за руку». Это был последний раз, когда она его видела.

Ева со своей мамой (справа) по возвращении в Англию после гибели «Титаника».

За свою жизнь Ева успела поработать певицей в Австралии, помощницей в Британской консервативной партии и даже судьей. Также она продолжала активно участвовать в любых мероприятиях, связанных с катастрофой. Она была членом Исторического общества «Титаника», встречалась с другими выжившими, написала подробную автобиографию «Тень „Титаника“ — история выжившего». Ева Харт скончалась в 1996 году в хосписе в Лондоне вскоре после своего 91-го дня рождения. Она никогда не была замужем и не имела детей.

7. Элизабет Глэдис Миллвина Дин

Миллвина Дин была последней выжившей с «Титаника» и самой юной его пассажиркой. На момент катастрофы ей было всего 2 месяца. Родители девочки управляли трактиром в Лондоне, но в какой-то момент решили эмигрировать в Канзас к родственникам мужа. Продав трактир, они купили билет не на «Титаник», а на другой корабль, но опять же из-за забастовки угольщиков попали на борт злополучного лайнера вместе с Миллвиной и ее старшим братом. В момент катастрофы отец Миллвины помог жене одеть детей и вывел семью на палубу. Ему удалось посадить всех в спасательную шлюпку. Спустя годы девочка пришла к выводу, что они спаслись только благодаря проворству отца, ведь они были в числе первых пассажиров 3-го класса, которые успели сесть в шлюпки.

После трагедии семья вернулась в Англию — на новую жизнь в Канзасе не было ни сил, ни денег. Миллвина так и не вышла замуж. Какое-то время она работала картографом, потом служила в отделе закупок инженерной фирмы. Когда Миллвине и ее брату было уже за 70, к ним пришла известность. Они начали давать многочисленные интервью о катастрофе, появлялись в документальных фильмах и на радио, ездили в Нью-Йорк на различные памятные мероприятия. Правда, женщина наотрез отказалась смотреть фильм Джеймса Кэмерона «Титаник». Она вспомнила, что ей снились кошмары после просмотра другого фильма, посвященного этому страшному событию, — «Гибель „Титаника“». Миллвина Дин скончалась от пневмонии в 2009 году в возрасте 97 лет. Ее прах был развеян с катера в порту Саутгемптона, откуда в свое время отправлялся «Титаник».