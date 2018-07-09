Как сложились судьбы людей, рождение которых возможно примерно раз на миллион

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Человек, который, несмотря на третью ногу, научился играть в футбол, близнецы, которые никогда не разговаривали ни с кем, кроме друг друга, мужчина, в сознании которого жили 24 личности, — имена этих людей можно было бы назвать синонимами к слову «невероятный». Тем не менее их истории вполне реальны и поражают уже не первое поколение.

AdMe.ru уверен, что этот мир полон удивительных людей, но сегодня нам бы хотелось рассказать о судьбах самых необычных из них.

«Лесной человек» Петрус Гонсалвус

Кто из нас не знает сказку о Красавице и Чудовище, полюбивших друг друга. Но мало кто слышал, что у героев этой истории были реальные прототипы. Все началось, когда на испанском острове Тенерифе в 1537 году родился необычный младенец: все его тело было густо покрыто волосами.

Родители решили, что их дитя заражено демонической болезнью (в те времена о гипертрихозе еще никто не слышал), и когда маленькому Педро исполнилось 10 лет, продали его корсарам. Те прозвали мальчика «Лесным человеком» и подарили его Генриху II, королю Франции. Генрих заметил, что необычный мальчишка весьма сообразителен и быстро учится французской речи. Король позаботился о том, чтобы Педро получил хорошее образование. После смерти Генриха II покровительницей Педро стала супруга покойного короля Екатерина Медичи. По некоторым данным, именно она была инициатором свадьбы Педро. Его женой стала фрейлина королевы красавица Катерина Раффелин.

Несмотря на то что пара явно отличалась от большинства светских семей, она никогда не давала повода усомниться в прочности этого брака. У Гонсалвусов родилось шестеро детей, четверо из которых унаследовали особенность своего отца. Самые знаменитые потомки Педро и Катерины — девочки Магдалена и Антуанетта.

Магдалена (Мадлен) Гонсалвус и Антуанетта Гонсалвус.

Но после смерти Екатерины Медичи семья Госалвусов попала в немилость «Суда Франции» и больше не могла оставаться при дворе. Поэтому Педро увез родных в Италию, где какое-то время они жили под покровительством Маргариты Пармской. Через какое-то время семья рассталась со светской жизнью и поселилась в провинции Витербо, где Педро умер в возрасте 81 года (по меркам того времени его можно назвать самым настоящим долгожителем). История Педро не только стала поводом написать сказку о Чудовище, сумевшем покорить сердце Красавицы, но и сподвигла ученых к изучению гипертрихоза.

«Трехногий вдохновитель» Франческо Лентини

Франческо родился в Италии в 1889 году. У него мог быть брат-близнец, но он сформировался неправильно и оказался связан с позвоночником Франческо. В итоге тот родился с тремя ногами.

У Франческо было 11 братьев и сестер, но все они выглядели нормально. Родители вскоре отказались от особенного сына и передали его на воспитание тетушке, которая, в свою очередь, сдала мальчика в приют для детей-инвалидов. Франческо рассказывает, что до этого момента чувствовал себя самым несчастным ребенком на земле, но когда увидел детей, которые не могли слышать и говорить или были умственно отсталыми, он понял, что его недуг серьезен, но не так и страшен, ведь позволяет наслаждаться всеми красками этого мира. Тогда мальчик решил подружиться со своим телом. Он научился ездить на велосипеде и играть в футбол. А в возрасте 8 лет уехал в США, где вырос и стал актером цирка.

Выступления трехногого юноши пользовались небывалой популярностью, которой Франческо решил воспользоваться, чтобы помогать людям примириться с их проблемами. Он издал автобиографическую книгу, которую продавал на выступлениях. Там он писал об особенностях жизни со своим недугом. Например, рассказывал, как покупает обувь. «Я покупаю обычную пару и еще один ботинок выкупаю у моего товарища, который по трагической случайности потерял одну ногу», — писал автор. Кроме того, Лентини пытался разобраться, что могло привести к его неправильному формированию в утробе, и рассказывал женщинам, как вести себя во время беременности, чтобы такого не происходило.

В 30 лет Лентини получил гражданство США и связал себя узами брака с женщиной по имени Тереза Мюррей. У пары родилось четверо здоровых детей. Франческо скончался, когда ему исполнилось 77 лет. Все это время он продолжал выступать.

Потрясающе умный ребенок Кристиан Фридрих Хейнекен

Мальчик, которого до сих пор называют чудо-ребенком, родился в 1721 году в немецком Любеке. Его отцом был живописец и архитектор Пауль Хейнекен, а матерью — художница и алхимик Катарина Элизабет Хейнекен. Уже в 10 месяцев малыш разговаривал, повторяя за взрослыми названия предметов, а иногда и целые предложения.

Кристиан Фридрих Хейнекен. Гравюра, созданная матерью мальчика.

Мальчик обладал феноменальной памятью. По словам очевидцев, уже в год он пересказывал Пятикнижие и цитировал Новый Завет на латыни. В возрасте 3 лет мальчик прочел лекцию об истории Дании при короле Фредерихе IV. И рассказ был настолько подробным и интересным, что придворные пришли в настоящий восторг от маленького гения. К сожалению, прожил Кристиан всего 4 года, так как был болен неизученной тогда целиакией (непереносимостью глютена), а родители кормили его исключительно кашами.

Пара великанов Мартин и Анна Бейтс

Как вы думаете, легко ли найти супруга даме, чей рост больше 230 см? Да еще и такого, чтобы рядом с ним не выглядеть слишком высокой? Наверное, нет, но Анне, родившейся в 1846 году в Канаде, это удалось.

Анна Свон с родителями.

Девушка родилась в обычной семье: ее родители, а также братья и сестры были среднего роста. Но Анна уже в 15-летнем возрасте доросла до 210 см. Тогда она весила около 100 кг и имела примерно 50-й размер ноги. Стоит отметить, что при столь внушительных пропорциях Анна была очень нежной дамой. Когда Анне исполнилось 25 лет, она влюбилась в артиста передвижного цирка Мартина Ван Бюррена Бейтса. Он тоже родился в семье, все члены которой были среднего роста, однако с 6 лет начал ускоренно расти и в 14 лет дорос до 210 см.

Во время знакомства Мартина с Анной рост Бейтса достигал 232 см, а девушка, по заверениям современников, была и того выше (притом что она была младше своего избранника на 9 лет). Пара сыграла свадьбу. Оба супруга были творческими людьми и запомнились окружающим не только своим ростом, но и хорошими актерскими данными, а также способностями к музыке. Пара дважды попыталась завести детей. 19 мая 1872 года Анна родила дочь, которая весила больше 8 кг и умерла при рождении, а через 7 лет в семье Бейтсов появился сын, который родился с весом более 10 кг. Он прожил всего 11 часов, хотя, по словам отца семейства, был совершенным во всех отношениях. Анна умерла через 9 лет после этих печальных событий от сердечного приступа, а Мартин снова женился. На этот раз его избранницей стала женщина среднего роста.

24 личности в одном человеке: Уильям Стэнли Миллиган

Уильям Миллиган страдал редким психическим расстройством, под влиянием которого в его голове уживались 24 полноценные личности, никак не отвечающие за поступки друг друга. Сам Уильям мог контролировать только ту личность, которая принадлежала ему самому (ее, кстати, звали Билли), и никак не мог управлять остальными.

Среди личностей Билли были сильные, которые знали о существовании остальных и даже могли подчинять их себе, и слабые, которые не могли ничего контролировать. Желанные, которые помогали больному справляться с определенными задачами и проблемами, и нежеланные, которых отстранили от владения телом из-за плохого поведения или за ненадобностью. В его голове жили мужчины и женщины, взрослые и дети, люди с разным уровнем интеллекта, отличающимися акцентами и физическими характеристиками. И не все они были дружелюбны. Некоторые совершали преступления, из-за которых Билли попал под суд.

Судья, прислушавшись к мнению специалистов, отправил обвиняемого не в тюрьму, а на принудительное психиатрическое лечение. В клинике Билли провел 10 лет, благодаря чему, согласно мнению психотерапевтов, полностью излечился. После освобождения Билли создал небольшую киностудию, которая обанкротилась, не выпустив ни одного фильма. Вскоре Миллиган оборвал отношения со всеми знакомыми и уехал в не установленном направлении. Известно только, что скончался Билли в доме престарелых, когда ему было 59 лет.

«Верблюжья красавица» Элла Харпер

Элла действительно была очень красивой, но первым в глаза окружающим бросалось не ее милое личико, а странный недуг. Девочка родилась с рекурвацией коленей, из-за чего они были согнуты в непривычную сторону, и могла передвигаться только на четырех конечностях.

В 12 лет девочка присоединилась к цирковой программе Harris’ Nickel Plate, где и получила прозвище «Девочка-верблюд». В рекламных брошюрах ее описывали как красавицу с верблюжьей походкой. На гастролях Элла зарабатывала около 200 долларов в неделю (что эквивалентно 5 000 долларов сейчас). В возрасте 16 лет девушка решила покинуть шоу и пойти в школу. В 35 лет Элла вышла замуж и вскоре после свадьбы забеременела, родила дочь, которая по неизвестным причинам скончалась, не дожив и до года. Когда Элле исполнилось 48 лет, они с супругом удочерили новорожденную, но она тоже внезапно ушла из жизни в возрасте 3 месяцев. Через 3 года Элла скончалась и была похоронена рядом со своими детьми.

Безмолвные близнецы Джун и Дженнифер Гиббонс

В 1963 году на Барбадосе родились близняшки Джун и Дженнифер Гиббонс, которые позже получили славу молчаливых близнецов. Все дело в том, что девочки долгое время казались окружающим немыми: они были очень тихими и ни с кем не контактировали. Но их странность оказалась намного более редкой.

После переезда в Уэльс родители девочек осознали, что те вовсе не являются немыми, а просто разговаривают лишь друг с другом на каком-то только им понятном языке. Девочек пытались разлучить, отправив учиться в разные школы, чтобы они начали общаться с другими людьми, но это только усугубило ситуацию, и, наконец вернувшись домой, Джун и Дженнифер еще скрупулезнее ограждали себя от внешнего мира. Все время они проводили в общей комнате, где много писали. Они создавали стихи, рассказы (у большинства из которых были ужасающие сюжеты) и каждый день делали дневниковые записи. Устав писать о чужих преступлениях, девушки в итоге сами стали нарушать закон. На их счету несколько поджогов и нападений на прохожих, всего 16 эпизодов.

Один из рассказов Джун, «Пепси-кольные наркоманы».

По решению суда девушек отправили на психиатрическое лечение в больницу строгого режима Бродмур, куда частенько отправляли маньяков и других душевнобольных убийц. Девушек содержали по отдельности, но они вызывали страх у медперсонала тем, что, не общаясь, вели себя абсолютно одинаково, даже одновременно занимали одни и те же позы в своих камерах. В течение 11 лет за девушек боролась журналистка Марджори Уильямс, и она все-таки смогла добиться перевода близнецов в обычную больницу. Перед переездом Дженнифер ни с того ни с сего сказала журналистке: «Марджори, Марджори, мне придется умереть». На вопрос «почему» девушка ответила: «Потому что мы так решили». И она действительно внезапно скончалась при переезде.

Джун Гиббонс в подростковом возрасте.

По словам журналистки, одной из девушек пришлось покинуть этот мир, чтобы вторая смогла жить свободно. Ведь, как оказалось, отношения близнецов не были столь безоблачными. Они одновременно и любили, и ненавидели друг друга. И писали об этом в дневниках. «Моя сестра — темная тень, лишающая меня света, — писала Дженнифер. — Мы стали смертельными врагами в глазах друг друга. Мы чувствуем, как раздражающие смертельные лучи выходят из наших тел, жаля кожу друг друга. Я говорю себе: могу ли я избавиться от собственной тени? Без моей тени я умру? Без моей тени я получила бы жизнь и свободу или была бы обречена? Без моей тени, которую я отождествляю с нищетой, враньем и гибелью». После смерти сестры Джун начала общаться с родственниками и даже одно время работала в благотворительном магазинчике.