Как сложились судьбы 13 человек, которые когда-то приняли участие в реалити-шоу, а потом исчезли с радаров

27 октября 2001 года на экраны вышел дебютный выпуск первого российского реалити-шоу «За стеклом». Новый формат быстро обрел популярность у отечественного зрителя. На телеканалах одна за другой стали возникать аналогичные программы. А у молодежи появились новые кумиры — простые парни и девушки, за каждым шагом которых в прямом смысле следила вся страна. Но, увы, испытание славой удалось пройти далеко не всем.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить самых ярких участников реалити-шоу России и выяснили, что с ними стало после участия в нашумевших проектах.

1. «За стеклом»

Жанна Казанская (Рыжова)

После завершения первого российского реалити-шоу победительница проекта Жанна Казанская занялась бизнесом: женщина владеет сетью частных детсадов. Жанна счастлива в браке и воспитывает 5 детей.

Максим Касымов

За отношениями Максима и Марго, участницы того же проекта, следила вся страна. Сразу после завершения проекта влюбленные поженились, у них родился сын. Но счастье длилось недолго: вскоре пара рассталась. Сейчас Максим является успешным дизайнером и владеет собственной студией.

2. «Дом-2»

Степа Меньщиков и Алена Водонаева

Степа Меньщиков и Алена Водонаева были, пожалуй, одной из самых ярких пар телепроекта. Молодые люди расстались еще во время участия в шоу. Тем не менее нужно отдать им должное: обоим удалось построить довольно удачную карьеру после ухода из программы. Степан успел попробовать себя в качестве ведущего, а пару лет назад даже основал авторскую передачу. Алена же — популярный блогер, занимает пост редактора портала Super.ru и ведет колонку в журнале «7 дней». За плечами девушки также несколько успешных проектов, где она выступила в роли ведущей.

Венцеслав Венгржановский

Венцеслав Венгржановский провел на проекте ни много ни мало 3 года. Сейчас мужчина ведет свой блог и изредка появляется в медийном пространстве, радуя поклонников участием в особых проектах. Летом этого года Венцеслав наконец обрел личное счастье, женившись на своей возлюбленной Дарье.

Евгения Феофилактова

За 5 лет своего пребывания на проекте Евгения успела запомниться зрителям как одна из самых ярких участниц телешоу. После ухода из проекта девушка успела попробовать себя в качестве модели, актрисы и даже бизнесвумен. У Евгении есть 8-летний сын Даниэль.

Роман Третьяков

Запомнившийся многим отношениями с Ольгой Бузовой Роман Третьяков сегодня является популярным в узких кругах стендап-комиком. Роман гастролирует по стране с авторской программой, а в своем микроблоге в шутливой форме рассказывает о собственных буднях.

Надежда Ермакова

Надежда пробыла на шоу более 4 лет. За это время девушка успела здорово подняться по карьерной лестнице, превратившись из обычной участницы в шеф-редактора официального сайта «телестройки», а затем и в кастинг-директора проекта. После ухода из «Дома-2» Надежда работала ведущей и пыталась покорить музыкальный олимп, но тщетно.

3. «Большой брат»

Анастасия Ягайлова

После победы в шоу Анастасия Ягайлова успела принять участие в другом нашумевшем проекте — в «Доме-2», правда, пробыла там совсем недолго. Покинув телешоу, девушка полностью исчезла с радаров. Единственное, что известно об Анастасии сейчас, — это то, что она замужем и воспитывает 2 детей.

Олеся Остапенко

А вот другая участница проекта, Олеся Остапенко, предпочла карьеру семье. Девушка снимается в отечественных телесериалах, работает ведущей и выступает в качестве эксперта на популярных ток-шоу.

4. «Каникулы в Мексике»

Диана Макиева

Бурный темперамент и бунтарский дух Дианы помогли ей дойти до финала и стать одной из 2 победителей первого сезона шоу. Сегодня от прежней скандалистки не осталось и следа — после окончания проекта девушка всерьез занялась журналистикой. Сейчас Диана ведет видеоблог, в котором затрагиваются социально-политические вопросы.

Евгения Петрова

Яркая и озорная Евгения боролась за приз в первом сезоне проекта, но, увы, победить ей не удалось. Однако участие в шоу все же положительно повлияло на ее карьеру: девушка некоторое время проработала ведущей на канале MTV, а также попробовала себя в качестве диджея. Евгения замужем и воспитывает дочь.

Анастасия Смирнова

Анастасия не ограничилась одним сезоном проекта. После окончания шоу девушка приняла участие во втором сезоне «Каникул». Потом были проекты «Дом-2», «Инстаграмщицы» и «Холостяк». Сейчас Настя ведет блог в инстаграме и работает моделью.