Как сложилась жизнь счастливчиков, которые сорвали джекпот, но не сумели потратить деньги с умом

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Люди редко задумываются о том, на что они могут потратить $ 10 млн, потому что у большинства их нет. Но благодаря лотереям самый обычный человек может вдруг стать сказочно богатым. К сожалению, грамотно распорядиться выигрышем, приумножив его и оставив потомству, под силу далеко не всем.

AdMe.ru подготовил истории, которые лишний раз доказывают, что суммы с 6 нулями не всегда являются гарантией счастья.

1. Эдриан и Джиллиан Бейфорд зря купили особняк с собственным садом

Выигрыш: £ 148 млн.



Эдриан Бейфорд разносил почту и держал небольшой магазинчик с виниловыми пластинками. А потом стал крупнейшим победителем лотереи «Евромиллионы», выиграв разом £ 148 млн. Он купил себе особняк XIX века, устроил 2 рок-фестиваля прямо у себя в саду и нанял садовника, который вскоре приглянулся его жене. Бейфорд переехал ногу садовника на машинке для гольфа (сам он утверждает, что это случайность), развелся с женой и продолжил тратить свой выигрыш. Одной из своих новых возлюбленных, увлекавшейся верховой ездой, он купил табун лошадей, а потом и целую конную арену, а после сделал предложение. Об этом писали многие британские СМИ. Девушка сперва согласилась, но вскоре не выдержала внимания прессы и сбежала. Личная жизнь не складывалась. Последним ударом для Бейфорда стало счастливое замужество его бывшей жены. Бейфорд распродал лошадей, магазины и выставил свою усадьбу на продажу. Он собирается уехать в Австралию, где его никто не знает, и начать там новую жизнь.

2. Мартин Тотт и его жена целый месяц искали потерянный билет в квартире

Выигрыш: $ 3 млн. Как быстро потратил: даже не держал в руках. Мартин и Кей Тотт — победители хит-парада везучих неудачников. Они выиграли $ 3 млн, но не смогли найти свой билет. В этой лотерее участники сами вписывали числа в билеты, и Мартин и Кей были уверены, что выиграли именно они: супруги точно помнили свои числа, так как часто играли и в течение года вписывали одни и те же цифры (дни рождения и другие памятные даты). В итоге организаторы лотереи уже готовы были пойти им навстречу, ведь факт покупки билета подтверждался компьютерной базой данных, но потом дали задний ход из-за сроков. Мартин и Кей потребовали деньги через месяц, но это было слишком поздно по правилам розыгрыша. Разгорелся скандал, на сторону семьи Тотт встали другие победители, которым выигрыш выдавался, несмотря на пропажу билета. В поддержку высказывался даже премьер Тони Блэр. Однако организаторы лотереи были непреклонны. Красивая жизнь утекла сквозь пальцы. Мартин впал в депрессию и маниакально искал различные способы воздействовать на организаторов, а Кей хотела продолжать жить дальше. В итоге они развелись. Их деньги стали самым крупным невостребованным выигрышем за всю историю лотереи. Сегодня Мартин занимается производством видеороликов и короткометражных фильмов.

3. Шэрон Тирабасси не привыкла к роскошной жизни

Выигрыш: $ 10,5 млн. Как быстро потратила: 10 лет.



Шэрон — многодетная мама из Канады — выиграла $ 10,5 млн в 2004 году. Она купила дом, одежду, 4 машины и много путешествовала. Средства закончились быстрее, чем она ожидала. Ее муж был арестован за вождение в нетрезвом виде и причинение вреда здоровью. Из-за залогов и штрафов Тирабасси лишились купленного дома. У них также осталась всего одна машина, нуждающаяся в ремонте, который они себе уже не могут позволить. Шэрон снова ездит на работу на автобусе или велосипеде. Она говорит, что выросла в бедной семье и не была приучена к тому, как правильно тратить деньги. Это и стало самой большой проблемой. Единственное решение, которым она довольна, — она положила часть выигрыша на счета своих 6 детей. Они смогут воспользоваться деньгами по достижении 26 лет.

4. Тонда Линн Дикерсон заплатила крупный налог за то, что поделилась деньгами с родственниками

Выигрыш: $ 5 млн. Уплаченный налог: $ 1,2 млн. Тонда работала официанткой в кафе, а один из посетителей регулярно покупал лотерейные билеты. Однажды он раздал всем официанткам по конверту с билетом, и билет Тонды оказался выигрышным. Однако коллеги не давали ей спокойно жить и заявляли, будто у них была договоренность разделить выигрыш. Тонда делиться отказалась, и другие официантки подали на нее в суд. Суд решил вопрос в пользу Тонды, ведь договоренность о разделе выигрыша не была подтверждена письменно. Но заплатить Тонде все же пришлось. Она создала фонд и вложила деньги туда, а половину акций передала членам своей семьи. Суд расценил это как подарок и потребовал уплатить налог. После переводов родственникам и уплаты налогов у самой Тонды осталось чуть больше $ 1 млн.

5. Джанет Ли погубила ее щедрость

Выигрыш: $ 18 млн. Как быстро потратила: за 8 лет.



Джанет Ли было 52 года, когда она выиграла $ 18 млн в 1993 году. Сперва она пошла по стандартному пути: брала в аренду роскошные автомобили, покупала одежду люксовых брендов, взяла в ипотеку дом. Но потом Джанет решила помогать и другим. Она много жертвовала на образовательные и социальные программы, политические кампании. Ей даже довелось обедать с Биллом Клинтоном и президентом Южной Кореи. Ее имя украшало библиотеку юридического университета, которому она переводила крупные суммы. Однако уже в 2001 году Джанет пришлось признать свое банкротство. Она не смогла выплатить ипотеку за дом, взяла для этого кредит и влезла в долги. На момент банкротства ее долг составлял $ 2,5 млн.