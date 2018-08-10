Этот парень был самым высоким человеком в истории, но ему вряд ли можно позавидовать

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Все люди, чей рост выше среднего, знают: быть высоким ой как непросто. Приходится постоянно нагибаться, уворачиваться от норовящих влепиться в лоб дверных косяков, а покупка брюк, подходящих по длине, может стать настоящим квестом. А теперь представьте, как живется человеку, чей рост составляет целых 272 см? Именно таким был рост Роберта Першинга Уодлоу, самого высокого человека на планете.

AdMe.ru рассказывает вам историю Роберта, которого друзья и знакомые называли «Нежный гигант».

Роберт Уодлоу родился в 1918 году в городе Олтон штата Иллинойс (США). При рождении он был вполне обычным младенцем, однако вскоре начал быстро расти и уже к году весил около 20 кг, а длина его тела составляла чуть больше 90 см. К 8 годам мальчик перерос своего отца, а в 9 лет мог спокойно поднять того вверх по лестнице на руках. Причина столь стремительного роста заключалась в нарушении работы гипофиза и чрезмерной выработке гормона роста. Несмотря на особенность Роберта, родители старались обеспечить ему нормальную для ребенка его возраста жизнь. В начальной школе для него сделали специальную парту, а в 13 лет мальчик, как и многие его сверстники, стал бойскаутом. Форму, палатку и спальный мешок тоже делали на заказ.

Роберт Уодлоу в возрасте 10 лет рядом с 11-летним мальчиком нормального роста, 1929 год.

После окончания Олтонской средней школы в 1936 году Роберт поступил в колледж, чтобы изучать право. Тогда же его заметили представители передвижного Цирка братьев Ринглинг (Ringling Brothers Circus), с которым юноша отправился в турне. С этого момента Роберт Уодлоу стал настоящей знаменитостью.

Роберт Уодлоу в Нью-Йорке, 1937 год

В 1938 году мужчина стал лицом Международной обувной компании (International Shoe Company). Специально для него бесплатно шили туфли размера 37AA (по европейской шкале это примерно соответствует размеру 75). В качестве представителя Международной обувной компании Роберт Уодлоу объехал более 800 городов в 41 штате. Для этого его отцу пришлось переделать семейный автомобиль, убрав с него переднее сиденье, чтобы Роберт мог сидеть на заднем, вытянув при этом ноги.

Обувь Роберта Уодлоу по сравнению с мужскими ботинками 44-го размера.

В любом городе, куда приезжал Роберт, он собирал толпы народа. Однажды в Арканзасе на встречу с ним привели местного гиганта, чтобы проверить, кто выше. Результат был очевиден: гигант из Арканзаса едва доставал макушкой до вытянутой руки гиганта из Олтона. А в Миннесоте местные индейцы торжественно приняли его в свое племя, дав имя «Высокая сосна».

Роберт Уодлоу с актрисами Морин О’Салливан и Энн Морис.

В свободное от цирковых выступлений и рекламы обуви время Роберт вел тихую жизнь. Друзья и члены семьи говорили о нем как об очень вежливом и спокойном человеке, благодаря чему он заслужил прозвище «Нежный гигант». Каждый раз, когда Роберт возвращался из очередного путешествия, он привозил полные чемоданы подарков для своих родителей, братьев и сестер. С радостью помогал и с домашними хлопотами, например с легкостью мыл окна с внешней стороны дома.

Роберт Уодлоу со своей семьей в Олтоне, 1936 год.

К сожалению, стремительный рост сильно сказывался на здоровье Роберта: у него была ограниченная чувствительность ног. Чтобы ходить, ему требовались специальные скобы. Во время выступления в городе Манисти штата Мичиган 4 июля 1940 года Роберт повредил ногу, наступив на скобу. Это вызвало инфекцию, на фоне которой быстро развился сепсис. Врачи сделали Роберту срочную операцию и переливание крови, однако спасти его жизнь не удалось: 15 июля 1940 года Роберт Уодлоу умер во сне в возрасте 22 лет. Последнее, что он сказал: «Врачи говорят, что я не вернусь домой на торжества», имея в виду празднование золотой свадьбы его бабушки и дедушки.

Буквально за пару недель до смерти, 27 июня 1940 года, Роберта измеряли специалисты из Вашингтонского университета (Washington Univercity). На тот момент рост мужчины составлял 272 см, вес — около 220 кг. Похоронен гигант из Олтона был в гробу длиной 328 см. Проститься с ним пришло более 40 тыс. человек.

Могила Роберта Уодлоу на Оуквудском кладбище в городе Олтоне. Его памятник в два раза выше остальных на кладбище.