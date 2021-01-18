Как сложилась жизнь императрицы Масако и почему ее называют «японской Дианой»
В 2019 году на японский трон взошла императрица Масако. Задолго до этого ее то и дело сравнивали с британской принцессой Дианой и называли «пленницей Хризантемового трона» (западное название японского императорского престола). Все потому, что в один прекрасный момент она отказалась от блистательной карьеры во имя любви.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо истории «печальной принцессы» и с замиранием сердца проследили за наиболее примечательными событиями ее насыщенной жизни.
Масако Овада с мамой и сестрами-близняшками.
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Масако Овада родилась в Токио в1963 году в семье президента Международного суда ООН Хисаси Овады. Ее отец был дипломатом и по долгу службы часто путешествовал по всему миру. Он брал с собой семью, в том числе и маленькую Масако. Некоторое время девочка посещала московский детский сад, а в 5 лет пошла в детсад в Нью-Йорке.
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В 1971 году семья Овада возвращается в Японию, а будущая императрица поступает в частную римско-католическую школу для девочек в родном Токио. Она обучается игре на фортепиано, теннису, немецкому и французскому языкам, занимается рукоделием и ухаживает за животными, задумывается о карьере ветеринара. В это же время она возрождает местную команду по софтболу и приводит ее к участию в чемпионате округа. Не каждая девушка способна на такое в патриархальной Японии!
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Спустя 8 лет отца Масако приглашают преподавать в Гарвард — семья вновь покидает родину. В новой школе девушка активно занимается математикой, общается во французском клубе, играет в софтбол, пишет стихи на немецком и даже получает за них награду от Общества Гете.
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В 1981 году Масако поступает на экономический факультет Гарвардского университета, который оканчивает с отличием и степенью бакалавра. Как и прежде, она успевает не только учиться: девушка становится председателем школьного японского общества, а на каникулах много путешествует, катается на лыжах.
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В 1986 году будущая принцесса возвращается в Японию и изучает право в Токийском университете. Это требовалось, чтобы пройти конкурс в Министерстве иностранных дел Японии: Масако мечтала пойти по стопам своего отца. В тот год в конкурсе участвовало 800 кандидатов, пройти все испытания смогли лишь 28 человек, в том числе и юная Овада.
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Она работает в отделе, который занимается отношениями Японии с международными организациями. Масако прекрасно владеет разговорным английским, а также овладевает кулинарным искусством. Все это помогает ей производить благоприятное впечатление на иностранцев.
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В том же году происходит судьбоносная для Масако встреча: во время чайной церемонии по случаю визита испанской принцессы Елены молодая японка знакомится с наследным принцем Нарухито. На этой встрече кронпринцу предстояло выбрать себе невесту: молодому человеку было уже 26 лет, а претендентки на его сердце все не находилось.
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Ходили слухи, что имя Масако Овада в список приглашенных внесли в последний момент. Однако в Управлении императорского двора давно приметили девушку, ведь она соответствовала канонам: ей еще не было 30, рост был меньше 165 см, она была невинна. К тому же дочь видного дипломата отличалась умом и уже успела проявить себя на выбранном поприще.
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Лишь одно обстоятельство заставило сомневаться достопочтенных сватов. Дедушка Масако по материнской линии был косвенно причастен к экологической катастрофе. Несмотря на это, тогда, на приеме, Масако околдовала молодого принца Нарухито. «Хотя она очень скромна, она всегда говорит то, что думает, и очень умна», — так отозвался о ней наследник престола.
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Но наша героиня не спешила выскочить замуж за венценосную особу. Она успела повидать мир, и детство в семье дипломата дало свои плоды: Масако прекрасно понимала, чего будет стоить ей такой завидный жених. Ради него ей пришлось бы отказаться от вольной жизни и путешествий в угоду участию во всевозможных церемониях (встречах иностранных послов, вручении наград, открытии учреждений, и не только).
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Принц дважды предлагал ей руку и сердце, но Масако отказала ему, потому что самодостаточная девушка не была готова пожертвовать тем, к чему так привыкла, ради любви. К тому же она мечтала вернуться в Гарвард и получить степень магистра, однако из-за бюрократических проволочек была вынуждена выбрать другое направление.
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Она изучала международные отношения в колледже Баллиол Оксфордского университета. Возможно, выбранная специальность оказалась не слишком интересной — Масако так и не закончила диссертацию и в 1990 году вернулась в Японию.
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При дворе не печалились отказу чрезмерно свободолюбивой молодой женщины, ведь наготове был внушительный список претенденток из знатных японских династий. Годы шли, а принц все не мог забыть возлюбленную. Нарухито хотел быть с той женщиной, которая сможет его понять, оценить подлинную красоту, а не дорогие безделушки, ту, что имеет свое мнение и прекрасно ладит с людьми.
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О будущем браке принца вовсю писали газеты, об этом переживали и обычные японцы. Отец Нарухито же, взошедший на престол в 1989 году, призвал прессу «тихо наблюдать» за ситуацией с женитьбой сына.
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Наследный принц так полюбил дочь дипломата, что ухаживал за ней долгих 6 лет. Только в 1992 году, после третьего предложения, она согласилась стать его женой. «Сейчас ты, вероятно, полна беспокойства по поводу того, хорошо ли тебя примут в моей семье. Уверяю, я буду защищать тебя до конца своей жизни», — такое трогательное обещание дал будущий монарх своей избраннице.
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Свадьбу сыграли в соответствии с национальными традициями, жених и невеста надели свадебные кимоно и тяжелые вощеные парики. Однако для гражданской церемонии принцесса выбрала пышное платье и диадему, а жених — привычный нам костюм.
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Девушку неоднозначно приняла японская аристократия, ведь Масако не отличалась знатным происхождением. Ее предшественница, императрица Митико, тоже была простолюдинкой (хоть и из очень обеспеченной семьи), однако отсутствие голубой крови у монаршей особы все еще воспринималось как нечто непривычное.
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Поддержка мужа потребовалась новоиспеченной принцессе очень скоро. Ей было весьма непросто: дипломатические навыки на новом поприще применить не удалось. Вместо этого ее ждали бесконечные приемы и общение по регламенту.
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Было и еще одно обстоятельство: простые японцы, императорская семья и пресса с замиранием сердца ждали появления наследника. Если Масако появлялась на публике в туфлях на низком каблуке или вовсе пропускала официальное мероприятие, это расценивалось как признак беременности. Принцесса 6 лет не могла выехать за границу, потому что Управление императорского двора запретило ей путешествовать. Там считали, что Масако надлежит сосредоточиться на том, чтобы стать матерью.
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Масако удалось забеременеть лишь в 1999 году, но на 7-й неделе у будущей императрицы случился выкидыш. Наконец в 2001 году на свет появилась принцесса Айко (в переводе ее имя означает «любовь»). Однако японский императорский престол передается только по мужской линии. Порядок престолонаследия даже собирались пересмотреть, но в семье брата Нарухито принца Акисино в 2006 году родился мальчик.
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Тем временем из-за многолетнего стресса и давления по поводу рождения мальчика здоровье кронпринцессы ухудшилось. Несколько лет она почти не появлялась на публике, ведь жизнь во дворце истощила ее силы. С 2002 года она практически не исполняла обязанности членов императорской фамилии. Вскоре Масако была госпитализирована, позже ей поставили диагноз «расстройство адаптации».
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Попытки приспособиться к новой для себя среде не сразу увенчались успехом. Еще в 1996 году она заявляла: «Временами мне трудно найти баланс между традиционным укладом и собственной личностью». Девушка, которая ради любви отказалась от блестящей карьеры и хобби, была подвергнута жесточайшему давлению со стороны социума. Но принц Нарухито остался верен своим словам в день свадьбы.
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В 2004 году на пресс-конференции он попросил минимизировать давление на его жену. Он отметил, что было бы здорово, если бы принцесса могла делать самые разные вещи и быть более свободной, ведь Масако пришлось поставить крест на карьере и приложить усилия, чтобы приспособиться к новой жизни. Обычно члены императорской семьи не делятся подобными откровениями на публике, поэтому его слова были особенно ценны.
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Принцесса Масако лечилась более 10 лет и нечасто появлялась на публике. В 2013 году она впервые за 11 лет побывала за границей, посетив с мужем Нидерланды. Годом позже чета оказалась на банкете голландской королевской семьи.
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Медленно, но Масако пошла на поправку. В 2018 году в свой день рождения она заявила о готовности стать императрицей, несмотря на то что чувствует некоторую неуверенность по этому поводу. «Я хочу посвятить себя счастью людей, поэтому буду прилагать усилия для достижения этой цели и приобретать больше опыта», — сказала она тогда.
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В 2019 году Нарухито взошел на императорский трон, а кронпринцесса стала императрицей. Этот титул наконец-то дал ей большую свободу: теперь она может делать то, о чем так мечтала в молодости — быть полезной своей стране и применять дипломатические способности. С этого времени императрица сопровождает мужа на официальных мероприятиях и даже общается с иностранными партнерами без переводчика.
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Императрицу недаром часто называют «птицей в золотой клетке» и сравнивают с принцессой Дианой. Самопожертвование, публичное давление, стресс — ее судьба не уникальна для патриархальной Японии. В рейтинге 2019 года Страна восходящего солнца заняла 121-е место на шкале гендерного неравенства. Всего в рейтинге 153 позиции. Это рекордно низкое для Японии место.
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Подобно императрице, от неравенства возможностей страдают многие японки. Всего 10,2 % должностей в парламенте заняты женщинами, а зарплата японок в среднем на 25 % ниже, чем у мужчин в стране.
А как бы поступили вы на месте императрицы Масако? Смогли бы пожертвовать карьерой ради любви и высокого титула?