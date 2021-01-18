Как сложилась жизнь императрицы Масако и почему ее называют «японской Дианой»

Тем временем из-за многолетнего стресса и давления по поводу рождения мальчика здоровье кронпринцессы ухудшилось. Несколько лет она почти не появлялась на публике, ведь жизнь во дворце истощила ее силы. С 2002 года она практически не исполняла обязанности членов императорской фамилии. Вскоре Масако была госпитализирована, позже ей поставили диагноз «расстройство адаптации».

Попытки приспособиться к новой для себя среде не сразу увенчались успехом. Еще в 1996 году она заявляла: «Временами мне трудно найти баланс между традиционным укладом и собственной личностью». Девушка, которая ради любви отказалась от блестящей карьеры и хобби, была подвергнута жесточайшему давлению со стороны социума. Но принц Нарухито остался верен своим словам в день свадьбы.