Как сложилась судьба талантливых женщин, чьи заслуги присвоили мужчины

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Эффект Матильды — это отрицание вклада женщин в науку и приписывания их заслуг коллегам-мужчинам. Знали ли вы, что основоположниками кинематографа были отнюдь не братья Люмьер? Они просто снимали сценки из жизни. А вот идея писать сценарии и ставить трюки первой пришла в голову обычной секретарше Алис Ги. Но ее имя осталось в памяти лишь самых преданных фанатов кино.

AdMe.ru внимательно изучил биографии выдающихся женщин, чьи имена долгое время оставались в тени мужчин.

Фанни Мендельсон, которая писала музыку за брата

Фанни родилась в 1805 году. Она была старшим ребенок в семье Мендельсон. Вместе с братом Феликсом девочка стала обучаться музыке, как оказалось, небезуспешно. Она писала небольшие пьесы, пела и играла на скрипке и фортепиано. Лучшие музыканты Германии восторгались талантом Фанни, а ее волшебному голосу Гете посвятил несколько стихотворений.

Когда девушке исполнилось 15, отец запретил ей заниматься музыкой. Фанни готовили к тому, чтобы стать примерной женой и матерью. Втайне от родителей она продолжила писать песни, но показывала их только брату и публиковалась под его именем. Замужество стало для Фанни глотком свежего воздуха. Муж Вильгельм был покорен талантом жены. Он настаивал на том, чтобы она продолжила заниматься музыкой, и даже открыл для любимой музыкальный салон. И пока свои произведения девушка играла в узком кругу родных и близких, они звучали в лучших концертных залах мира. Феликс Мендельсон выдавал произведения сестры за свои. Такое положение дел устраивало саму Фанни, ее родителей и, конечно же, Феликса. Они считали, что не женское это дело — писать музыку.

Читатели не верили в то, что Мэри Шелли написала готический роман о Франкенштейне

Мэри Шелли вошла в историю мировой литературы как автор произведения о докторе Викторе Франкенштейне, который создал человекоподобное чудовище. Первая публикация романа вышла в свет в 1818 году. Несмотря на то что роман был анонимным, читатели сразу же присвоили авторство Перси Биши Шелли, мужу Мэри. Девушке было всего 18 лет, а Перси успел зарекомендовать себя хорошим поэтом. Возникла такая путаница из-за того, что адресовано произведение было отцу девушки Уильяму Годвину.

Эль Фэннинг в роли Мэри Шелли.

Второе издание романа вышло уже под именем Мэри Шелли. Читатели и критики не поверили в то, что столь юная особа смогла написать пугающий готический роман. Но черновики говорят об обратном. Написаны они рукой Мэри, а Перси просто редактировал книгу жены.

Нетти Стивенс открыла тайну рождения, но ее заслуги присвоил коллега

Нетти была одной из первых женщин-генетиков. В начале ХХ она занималась генетическим исследованием различных насекомых. Изучая мучных червей, ей удалось выяснить, что наборы хромосом зависят от пола: особи мужского пола имеют хромосомы типа XY, а особи женского — XХ. Стивенс сделала вывод, что именно сперматозоиды определяют пол будущего ребенка, а не окружающая среда, питание матери и время зачатия.

Эдмунд Уилсон.

Исследователь Эдмунд Уилсон параллельно проводил аналогичную работу и пришел к выводам гораздо позже Нетти. Под влиянием ее открытия Уилсон даже отредактировал свои труды. Но вся слава досталась, конечно же, ученому-мужчине. Коллеги Стивенс не воспринимали ее открытие всерьез и считали женщину простой лаборанткой.

Как у Элизабет Мэги украли «Монополию»

Элизабет Мэги родилась в 1866 году в США. Она придумала настольную игру «Землевладелец», которая была предшественником «Монополии». Суть игры заключалась в том, чтобы показать негативное влияние на общество монополии на землю. «Землевладелец» быстро стал популярным среди знакомых Элизабет, поэтому она запатентовала игру в 1903 году. В 1921 году патент закончился, а Мэги не спешила его продлевать. «Землевладелец» быстро стал популярным, а студенты некоторых колледжей самостоятельно изготавливали его копии.

Патент на игру «Землевладелец». Оригинальная игра, к сожалению, не сохранилась.

Спустя 13 лет, в разгар Великой депрессии, некий Чарльз Дэрроу показал компании «Паркер Бразерс» проект «Монополии», которая вскоре стала самой продаваемой игрой в США. Элизабет Мэги была сильно возмущена, но все права на игру принадлежали Чарльзу. В качестве компенсации «Паркер Бразерс» выпустила несколько настольних игр Элизабет.

У родоначальницы кинематографа Алис Ги забрали имя

Пионер французского кинематографа Алис Ги сняла более 100 фильмов. Она прошла путь от простой секретарши до художественного руководителя и соучредителя кинокомпании Solax Studios в Нью-Йорке. Ги снимала очень прогрессивные для начала ХХ века фильмы. В ее картинах женщины занимали доминирующее положение, а мужчины были угнетенными.

Экранизация романа Эдгара Аллана По «Колодец и маятник».

Но по иронии судьбы она сама оказалась в тени супруга. Герберт Блаше был назначен на должность президента Solax Studios. Несмотря на то что Алис была основателем киностудии, на всех афишах и страницах газет мелькало имя Герберта. Ему же приписывали фильмы, снятые талантливой женой. После развода с Блаше Ги удалось выйти из тени супруга.

Почему Камилла Клодель зависела от Огюста Родена

Творческий союз Огюста Родена и Камиллы Клодель можно было назвать идеальным. Она — талантливая студентка, он — известный скандальный художник. Камилла обладала невероятной способностью — вдохнуть жизнь в свои творения. Но критики были убеждены: не может женщина быть таким гениальным скульптором.

Камилла Клодель за работой.

Камилла стала работать в мастерской Родена. Она была для него всем: другом, натурщицей, музой, любовницей, но только не женой. Он никак не мог разойтись с Розой Бере. Клодель стала тенью своего знаменитого любовника. Девушка оказалась финансово зависимой от Родена. Она не могла найти деньги для того, чтобы купить материалы для работы, а инвесторы не спешили вкладывать свои средства в женское творчество.

Огюст Роден в мастерской.

Критики находили сходства между скульптурами Огюста и Камиллы. Девушка утверждала, что Роден ворует у нее идеи и пользуется ее талантом. Она порвала с художником и жила уединенно в своей мастерской.

Ли Краснер писала картины за Джексона Поллока

Имя художника Джексона Поллока известно многим любителям современного искусства. Но мало кто знает о существовании его жены Ли Краснер, благодаря которой Поллок стал знаменитым. Они познакомились на вечеринке Союза художников. Вскоре они стали жить вместе. Ли нравилась необычная манера письма Джексона, и она во что бы то ни стало решила продвигать его творчество в массы.

После свадьбы Краснер бросила занятия живописью и стала прилежной домохозяйкой. Она общалась с владельцами галерей, организовывала Поллоку выставки и финансово поддерживала супруга. Картины продавались плохо, Джексон все чаще прикладывается к бутылке и впадает в депрессию. Ли всячески помогает мужу, она находит слова поддержки и покупает ему краски для работы.

Выставка картин Ли Краснер.

Вскоре Поллок придумывает знаменитую «льющуюся» технику письма. Художник моментально становится знаменитым. О нем пишут журналы, снимают документальные фильмы, а картины резко взлетают в цене. Джексона все чаще видят в компании молодых девиц. Он погиб в автокатастрофе, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии. После смерти мужа Ли Краснер вновь начала писать. Она быстро стала успешной художницей. Критики назвали ее одной из ключевых фигур абстракционизма. Долгое время публика воспринимала Ли как жену Поллока. А тем временем Джексон воплощал ее идеи на полотнах. Краснер дорисовывала картины за мужа и приводила их в порядок.

Как у Элис Бол украли изобретение

В начале XX века у чернокожих женщин в США практически не было возможности построить научную карьеру. Но Элис Бол повезло. Она получила степень бакалавра химии и фармакологии. Работая над диссертацией, она изучала свойства масла чаульмугра. Масло использовалось при лечении проказы. Оно помогало больным, но у него было много побочных эффектов. Элис смогла выделить вредные вещества и сделать масло безопасным для больных. Бол отравилась парами хлора в лаборатории и умерла в 24 года. Президент Гавайского колледжа, в котором работала Элис, опубликовал ее работу под своим именем. Лекарство оказалось настолько эффективным, что его использовали не один десяток лет, пока не изобрели препараты нового поколения.

Эмили Шиндлер о подвиге, который забыли

Драма Стивена Спилберга «Список Шиндлера» получила премию «Оскар» за лучший фильм в 1994 году. Основана она на реальной истории фабриканта Оскара Шиндлера, который спас почти 1 200 евреев в период холокоста. Ему удалось убедить членов СС в Кракове, что заключенные из концлагерей нужны для работы на его заводе посуды и столовых приборов. Но мало кто знает, что жена Оскара, Эмили, была не просто его спутницей. Она также принимала активное участие в освобождении заключенных из Освенцима.

Оскар и Эмили Шиндлер в фильме «Список Шиндлера».

Вместе с мужем она подкупала охранников концлагеря, чтобы они выдали семейству Шиндлеров нескольких людей для работы на заводе. Эмили продавала свои украшения и приданое, чтобы обеспечить «рабочих» едой и одеждой. Она заботилась о больных, покупала на черном рынке медицинское оборудование и лекарства. После войны Эмили и Оскар уехали жить в Аргентину. Через 10 лет после эмиграции Шиндлер вернулся обратно в ФРГ, он много путешествовал по миру, встречался со спасенными людьми и читал лекции. А его жена жила недалеко от Буэнос-Айреса в полном одиночестве. Компанию ей составляли только домашние животные.