Как сложилась судьба сестер принцессы Дианы, у одной из которых она увела жениха

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В августе весь мир вспоминает принцессу Диану, которая трагически погибла в автокатастрофе 22 года назад. Однако леди Ди не единственная представительница знатного рода Спенсер. И если про королеву людских сердец, благодаря биографам и журналистам, мы знаем почти все, то про ее сестер известно до обидного мало.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как сложилась судьба Сары и Джейн Спенсер.

Семья Спенсер

У виконта Джона Спенсера была бурная семейная жизнь. Конечно, по нынешним меркам 2 брака и 4 детей никого не шокируют, но в 50–60-е семья Спенсер считалась довольно скандальной. В 1954 году Джон женился на юной красавице Фрэнсис Рут Рош и закатил шикарную свадьбу, на которой присутствовали все члены королевской семьи. А все потому, что Спенсеры — весьма знатное семейство. Они приходятся родственниками Уинстону Черчиллю и герцогам Мальборо. Джон и Рут стали родителями 4 детей: Сары, Джейн, Дианы и Чарльза Спенсер. Через много лет Диана расскажет, что брак родителей был кошмарен: «Мои родители были заняты выяснением отношений. Я помню, как плакала моя мама».

Диана и Чарльз Спенсер, 1986 год.

Спустя 13 лет токсичных отношений Рут сбежала от мужа-тирана и оставила детей отцу. В том же году Рут снова вышла замуж и в воспитании дочерей и сына больше не участвовала. Впрочем, Джон Спенсер тоже не был примерным отцом — он активно устраивал личную жизнь и через несколько лет привел в дом вторую жену. А девочек, как это принято у английских аристократов, устроил в школу-интернат.

Леди Сара Маккоркодейл

Леди Сара Спенсер родилась в 1955 году и, как все дочери семейства Спенсер, училась в школе-интернате для девочек (позже эту школу выкупит отец возлюбленного Дианы Доди Аль-Файеда, Мохаммед). Леди Сара была самой обаятельной, дерзкой и, по признанию окружающих, самой симпатичной среди детей Джона Спенсера. Ей неплохо давались школьные дисциплины. Правда, не обошлось без подростковых проблем: Сара страдала нервной анорексией. В одном интервью девушка призналась, что употребляла алкоголь и заводила романы, что вполне обычно для бунтарки ее возраста, но не позволительно английской леди, чье семейство мечтает породниться с Виндзорами. А Спенсеры-старшие страстно желали, чтобы одна из девушек вышла замуж за представителя правящей династии.

В 1977 году Сара все же начала встречаться с принцем Чарльзом Уэльским. Сегодня, глядя на 68-летнего принца, сложно представить, что он был отъявленным сердцеедом. Но в 70-х Чарльз был стройным спортивным парнем, а главное — завидным женихом. Роман Чарльза и Сары продлился недолго, в основном по вине самой девушки. Слава так вскружила голову Саре Спенсер, что на одной из встреч с журналистами девушка рассказала о своих проблемах с алкоголем, анорексии и «тысяче бывших парней». Сара объявила, что любит Чарльза так сильно, что вышла бы за него замуж, даже будь он мусорщиком, а не принцем. Принц такого своеобразного комплимента не оценил, разорвал отношения с девушкой и стал ухаживать за ее младшей сестрой леди Дианой. Сара Спенсер сама поспособствовала сближению Дианы и Чарльза: она пригласила младшую сестру в гости на охоту и познакомила будущих супругов. Впрочем, сама Сара ни капельки не обиделась на Диану и позже сказала, что сыграла роль Купидона, соединив сердца влюбленных. Сара недолго оставалась одинокой и в 1980 году вышла замуж за Нила Маккоркодейла, с которым живет и по сей день. У пары 3 детей и есть внуки. После свадьбы Сара с мужем переехали в поместье в Линкольншире, где она заняла чисто декоративную должность верховного шерифа графства. А в 2010 году стала мастером охоты на лис. Это своеобразный цеременоиймейстер, который следит за порядком и улаживает организационные вопросы на охоте. Некоторое время в прессе циркулировали слухи о вражде Сары и Дианы. Однако между сестрами установились ровные, хоть и не слишком доверительные отношения. Сара часто сопровождала Диану в поездках в качестве фрейлины, а после ее смерти прилетела в Париж, чтобы забрать тело на родину.

Некоторое время Сара Маккоркодейл была президентом Мемориального фонда принцессы Уэльской, который собрал £ 100 млн для благотворительных целей. Сегодня Сара активно общается с племянниками, Уильямом и Гарри, и их семьями. Особенно часто тетя Сара сопровождала Гарри: она была с принцем на церемонии окончания военной академии и других важных мероприятиях.

Сара и ее дочь Селия Роуз Маккоркодейл.

Баронесса Джейн Феллоуз

Джейн, вторая дочь Джона Спенсера, родилась в 1957 году. Она, так же как и сестры, училась в школе-интернате. Однако, в отличие от сестер, Джейн показала блестящие успехи в учебе и даже стала префектом школы (некто вроде старосты, который следит за порядком). По словам няни девочек, Сара и Джейн были неразлучны и вместе строили козни против своей мачехи Рейн. Сестры прозвали ее Кислотный Дождь (от англ. Acid Rain). В 1978 году Джейн вышла замуж за своего дальнего родственника и очень перспективного молодого человека Роберта Феллоуза. Роберт уже тогда был помощником личного секретаря королевы, и леди Джейн оказалась в самом центре жизни семьи Виндзор: ее сестра вышла замуж за принца, а муж со временем стал личным секретарем Елизаветы II и получил титул барона. Положение Джейн резко поменялось, когда Диана развелась с Чарльзом: теперь с одной стороны был муж, близкий соратник королевы, а с другой — родная сестра, которая оказалась в немилости. Таблоидам со всего света было ужасно интересно, как сложились отношения между сестрами, однако те хранили молчание. В одной из биографий Дианы автор заявляет, что сестры отдалились друг от друга и не разговаривали несколько лет. Однако няня девочек утверждает, что между женщинами не было ни особой любви, ни лютой ненависти. Единственным человеком, с которым ни у одной из сестер не было симпатии, оказался младший брат Чарльз Спенсер. Из-за большой разницы в возрасте Джейн и Сара почти не общались с братом, а с Дианой и вовсе произошла вопиющая история. В процессе развода Диана просила у Чарльза разрешения пожить в поместье родителей, но тот отказал, назвав ее поведение «манипулятивным» и «лживым»: в самое сложное время она осталась без поддержки.

Диана, Сара, Джейн и Чарльз Спенсер.

Джейн Феллоуз — единственная из семьи Дианы, не пожелавшая разговаривать с журналистами о ее смерти. Отец, мать, старшая сестра и брат давали подчас шокирующие своей откровенностью интервью, а Джейн хранила молчание. На похоронах Дианы леди Джейн прочитала щемящее сердце стихотворение Генри ван Дайка:

Время течет слишком медленно для тех, кто ждет, Слишком быстро для тех, кто страшится, Долго тянется для тех, кто в печали, Мигом кажется для тех, кто веселится. А для любящих сердец Время — вечность. Henry Van Dyke

Баронесса Джейн оберегает свою жизнь от любопытных глаз и много лет живет с супругом довольно уединенно. У четы Феллоуз 3 детей и 4 внуков. Из единственного интервью, которое Джейн дала в 2013 году, известно, что она занимается благотворительностью. Баронесса Феллоуз помогает подросткам из неблагополучных семей найти свой путь в жизни.

Сегодня баронесса Джейн Феллоуз и леди Сара Маккоркодейл являются неотъемлемой частью королевской семьи. Дочь Джейн, Лаура, стала крестной принцессы Шарлотты. А сама леди Джейн одной из первых посетила Арчи (сына герцога Гарри и герцогини Меган) и даже опередила Уильяма и Кейт.