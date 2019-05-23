Как сложилась судьба самой знатной женщины мира, купившей у своих детей право выйти замуж

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В последние годы ее жизни имя самой знатной женщины в мире герцогини Каэтаны Альбы не сходило со страниц СМИ. Многие откровенно издевались над ней: 85-летняя дама вышла замуж за мужчину, который был младше ее на 24 года! За показной эпатажностью герцогини и острыми заголовками как-то забылось, что это не просто светская львица, но подруга Елизаветы II, танцовщица фламенко, сумевшая восстановить один из красивейших дворцов Мадрида, и просто влюбленная женщина, отказавшаяся от всех титулов и сокровищ ради своего счастья.

Мы в AdMe.ru считаем, что герцогиня заслуживает в свою честь захватывающего романа или фильма, но, к сожалению, в наших силах пока только посвятить ей пост.

Детство и юность

Мария дель Росарио Каэтана Альфонса Виктория Евгения Франциска Фитц-Джеймс-Стюарт-и-Сильва — единственная дочь Хакобо Фитц-Джеймса Стюарта, 17-го герцога Альба, близкого друга испанского короля Альфонсо VIII. Дон Хакобо женился в возрасте 42 лет на 20-летней придворной даме королевы Испании Виктории Евгении. Через 6 лет после заключения брака, в 1926 году, у них родилась дочь Каэтана. Герцог мечтал о наследнике, но его жена вскоре после родов заболела туберкулезом. Чтобы оградить дочь от заражения, женщина не подпускала ее к себе, поэтому девочка почти не помнила свою маму. В 1934 году молодая герцогиня умерла.

Когда Каэтане было всего 10 лет, в Испании началась гражданская война. Коммунисты захватили и разрушили дворец Лирия в Мадриде, принадлежавший семье Альба. Дону Хакобо и его дочери пришлось спешно покинуть Испанию. Вскоре к власти пришел генерал Франко. Он предложил герцогу Альбе стать послом в Великобритании, и тот согласился. Несколько лет Каэтана провела в Лондоне, и это время пришлось как раз на Вторую мировую войну. Девочка на всю жизнь запомнила ночные бомбардировки и бегство в подвал во время налетов. Но, пожалуй, еще больше ее тяготил климат: она мечтала вернуться на родину и не могла представить, что может жить еще где-то. Одиночество маленькой испанки скрашивала принцесса Лиззи, которая сейчас известна как королева Елизавета II. Детская дружба длилась всю жизнь. По количеству титулов Каэтана опередила свою британскую подругу, поэтому часто можно встретить информацию о том, что Ее Величество якобы должна была кланяться герцогине, однако это не так, ведь титула выше королевского нет. Тем более что герцогиня Альба была монархисткой и даже в преклонном возрасте всегда делала реверанс перед особами королевской крови.

В 16 лет Каэтана впервые влюбилась. Во время одной из поездок в Испанию она познакомилась с тореадором Пепе Луисом Васкесом и потеряла голову. Ее чувство было взаимно. Торреро даже собирался попросить руки девушки, дождавшись ее 18-летия, но ее отец, узнав про эти отношения, отослал дочь обратно в Лондон.

Первый брак, 6 детей, фламенко и неудавшийся портрет кисти Пикассо

Каэтана не была красавицей в классическом понимании этого слова, однако ее привлекательность трудно оспорить: пухлые губы, пышные волосы и осиная талия. В придачу к этому в ней была особая изюминка, сводившая мужчин с ума. Она выбрала Луиса Мартинеса де Ирухо — инженера и потомка испанских грандов. Его кандидатуру отец одобрил: еще бы, ведь жених был знатного рода, к тому же монархист. Это не был договорной брак между благородными семействами. Каэтана и Луис были влюблены и счастливы. На их свадьбу герцог Альба потратил порядка $ 300 тыс. (около € 3,5 млн на наши деньги). Это был 1947 год, и Европа, включая Испанию, переживала не лучшие времена. Спустя месяц состоялась свадьба наследницы британского престола Елизаветы, и она выглядела очень скромно на фоне торжества Альбы. В браке с Луисом Каэтана родила 5 сыновей и дочь, которая стала ее любимицей. Детей могло быть и больше: молодая женщина пережила 5 выкидышей.

Несмотря на статус жены и многодетной матери, Каэтана продолжала быть настоящим ураганом. Она увлеклась фламенко и научилась танцевать его едва ли не лучше всех в Испании. Ее хобби стало причиной слухов о том, что 4-й сын герцогини, Фернандо, родился от танцовщика Антонио Эль Байларина, сама глава дома Альба опровергала эти домыслы. Луис благосклонно относился к увлечению молодой супруги танцами и не обращал внимания на сплетни.

Но когда Пабло Пикассо предложил ей написать ее обнаженный портрет, подобно тому, как Гойя когда-то написал ее прапрапрабабушку, в честь которой Каэтана и выбрала одно из своих имен в качестве основного, муж герцогини ответил категоричным отказом. Об этом Альба жалела до конца своих дней.

Каэтана прожила в браке с Луисом почти 26 лет. Мужчина умер от лейкемии. По решению герцогини ему до последнего не говорили о диагнозе.

Замужем за бывшим священником

В 1978 году 52-летняя герцогиня снова вышла замуж. Ее избранником стал 41-летний Хесус Агирре — бывший иезуитский священник, который оставил сан из-за социалистических идей. Новые отношения Каэтаны высший свет не принял, но молодой король Хуан Карлос не смог отказать самой знатной женщине Испании и дал разрешение на брак. Со вторым супругом глава дома Альба прожила 23 года, но и его у нее забрал рак.

Герцогиня лечила депрессию косметическими операциями, но они не пошли ей на пользу. Тогда Альба, стремясь сбежать от старости, стала выбирать все более экстравагантные наряды. Даже ее дети стали укорять ее за не подобающее возрасту поведение, но испанцы любили ее. Ей присвоили титул «Любимая дочь Андалусии» за вклад в развитие Севильи и культуры региона, в том числе и за то, что в возрасте более 70 лет и с больными ногами Каэтана продолжала танцевать фламенко.

Последняя любовь герцогини

От депрессии Каэтану спас Альфонсо Диес, с которым они были знакомы уже 30 лет. Государственный служащий, который был младше герцогини на 24 года, признался ей в любви и сделал предложение. Женщина согласилась, и тут на нее вновь ополчился весь высший свет. На этот раз особо активны были дети Каэтаны, которые считали, что Альфонсо охотится за деньгами и ценностями дома Альба. На телевидении выходили многочисленные репортажи, порочащие избранника герцогини и высмеивающие пожилую леди. Испанский король не хотел давать влюбленным разрешение на брак, но не смог противостоять столь знатной особе и разрешил ей выйти замуж — при условии, что дом Альба останется в руках прямых наследников.

В 2011 году Каэтана передала детям все свое состояние, которое оценивалось примерно в € 3,5 млрд, и вышла замуж за Альфонсо. На своей свадьбе 85-летняя невеста станцевала фламенко. Молодой супруг довольно быстро доказал, что ему не нужны деньги герцогини. Именно он уговорил Каэтану, которая передвигалась в инвалидной коляске, сделать операцию. Из клиники женщина вышла своими ногами и чуть позже вместе с молодым мужем поехала отдыхать на Ибицу, где порадовала папарацци своим бикини в цветочек. Кстати, во время последнего замужества герцогиня не раз привлекала внимание прессы своими нарядами: это было и платье цвета красного вина, открывающее ноги в цветных колготках, и мини-юбки, и чулки в сеточку. Альба признавалась, что чувствует себя молодой и хочет одеваться соответственно.