Как сложилась судьба двух лайнеров-близнецов «Титаника», которые чем-то разгневали небеса. Иначе за что им такое

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года мир стал свидетелем крушения роскошного лайнера «Титаник», который затонул, столкнувшись с айсбергом, посреди холодной Атлантики. Однако немногие знают, что у знаменитого парохода были братья-близнецы «Олимпик» и «Британник». Три «непотопляемых» судна были самыми большими кораблями своего времени, но только один из них оставался на плаву больше года.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как сложилась судьба «Олимпика» и «Британника» и была ли она такой же трагичной, как и участь их среднего брата «Титаника».

«Британник», «Титаник» и «Олимпик».

В конце XIX — начале XX века судоходные компании Англии и Германии стремились обойти друг друга и не жалели средств на строительство быстрых и больших кораблей. Руководство британской «Уайт Стар Лайн» в борьбе за пассажиров решило сделать упор на гигантские размеры и небывалую роскошь 3 новых суперлайнеров, которые должны были курсировать по трансатлантическому маршруту. Первый из 3 кораблей этого амбициозного проекта получил название «Олимпик» и был спущен на воду 20 октября 1910 года. Он и его печально известный родственник строились бок о бок на верфях в Белфасте и были спроектированы Томасом Эндрюсом, который находился на борту «Титаника» во время его первого рейса, ставшего последним.

«Олимпик» (слева) и «Титаник» (справа).

Невооруженным глазом «Олимпик» можно было принять за «Титаник», настолько они были похожи. Фотографии 2 кораблей до сих пор путают друг с другом. Например, снимок великолепной парадной лестницы был сделан не на потерпевшем крушение лайнере, а на его брате-близнеце. Такое сходство породило распространение теорий заговора, согласно которым столкнувшимся с айсбергом судном был вовсе не «Титаник», а «Олимпик». И сделано это было в рамках грандиозной страховой аферы. Однако это всего лишь слухи.

Парадная лестница на «Олимпике».

14 июня 1911 года «Олимпик» совершил первое успешное плавание, но неудачи преследовали лайнер одна за другой: небольшие аварии в порту, потеря лопасти винта во время рейса. По иронии судьбы у руля корабля был не кто иной, как Эдвард Джон Смит. Именно он командовал двумя невезучими кораблями: «Титаник» утонул, а его брат-близнец «Олимпик» врезался в крейсер «Хоук». К счастью, последний инцидент обошелся без серьезных потерь.

Эдвард Джон Смит.

В роковую ночь гибели «Титаника» «Олимпик» возвращался из Нью-Йорка. Получив сигнал бедствия, экипаж судна немедленно изменил курс, чтобы прийти на помощь своему близнецу. Но пароход «Карпатия» прибыл на место трагедии раньше и подобрал выживших, поэтому «Олимпик» продолжил движение по своему маршруту. К тому же лайнер выглядел почти один в один как «Титаник», и при виде его уцелевшие пассажиры могли получить дополнительные психологические травмы.

«Титаник». Кадр из фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона.

После событий апрельской ночи 1912 года на «Олимпике» были приняты дополнительные меры безопасности, в том числе увеличено количество спасательных шлюпок, и корабль продолжал перевозить пассажиров через Атлантику. Во время войны лайнер «облачили» в ослепляющий камуфляж и использовали для переброски войск. За верную службу корабль получил прозвище «Старый надежный». В послевоенные годы он вновь вернулся к своим обязанностям — курсировал между Британскими островами и Америкой, а в числе его пассажиров были замечены принц Эдвард и Чарли Чаплин.

«Олимпик».

За год до того, как уйти на заслуженный отдых, корабль снова попал в неприятности: в густом тумане экипаж не заметил плавучий маяк и протаранил его. В 1935 году прослуживший 24 года «Олимпик» был списан. Позже его разобрали и продали на металлолом, а элементы его внутреннего убранства выставили на аукцион. Поэтому отобедать в легендарных интерьерах лайнера можно и сейчас, стоит только посетить отель White Swan, что в британском городке Алник. Третий из братьев «Британник» строился на месте своего старшего брата «Олимпика». Изначально он назывался «Гигантик», но позже был переименован. Внешне он не отличался от 2 других суперлайнеров, но был лучшим из них по комфорту и безопасности. Усовершенствованное судно должно было стать самым непотопляемым в мире. Проектировщики утверждали, что «Британник» сможет удержаться на плаву даже с 6 затопленными носовыми отсеками.

«Британник».

Однако пассажирам так и не было суждено пересечь Атлантику на новом корабле компании «Уайт Стар Лайн». Война ввела свои коррективы — «Британник» был преобразован в плавучий госпиталь и выкрашен в соответствующие цвета, а шикарные столовые и каюты превратились в операционные и палаты. Госпожа фортуна не сжалилась и над «Британником». Во время своего третьего рейса в ноябре 1916 года младший брат «Титаника» подорвался на мине у греческого острова Кея и, вопреки разговорам о безопасности и непотопляемости, ушел на дно в 3 раза быстрее «Титаника». Огромный корабль погружался в море носом, кренясь на правый борт, в точности как его известный родственник. 1 000 человек из числа медицинского персонала и членов экипажа удалось спастись.

«Британник», окрашенный в международные цвета госпитального судна.

Примечательно, что на борту всех 3 лайнеров во время инцидентов служили стюардесса Вайолет Джессоп и кочегар Артур Джон Прист: на «Олимпике» в момент его столкновения с крейсером «Хоук» и на «Титанике» и «Британнике» в их последних рейсах. Им удалось пережить 2 кораблекрушения и остаться в живых, за что Вайолет получила прозвище «Мисс Непотопляемая», а Артур Джон — «Непотопляемый кочегар».

Вайолет Джессоп.

Однако, если стюардесса после инцидентов продолжила свою карьеру на суднах других компаний, то кочегар был вынужден отойти от дел. Никто не хотел плавать бок о бок с мужчиной, который «мог накликать» беду своим присутствием на борту. Так сложилась судьба 3 суперлайнеров, которые должны были стать легендами трансатлантических перевозок. Они и стали, но благодаря своей невезучести. Только «Олимпик» служил верой и правдой 24 года. «Британник» был на плаву 11 месяцев, а «Титаник» — и того меньше, всего 4 дня.