Как сложилась судьба прототипа героини «Мемуаров гейши» и почему она подала на автора книги в суд

Культура Японии всегда была сложна для европейского сознания, но одна из тем, к которым не остывает интерес, — это гейши. Их история, традиции, правила, то, как они «встроены» в современное общество, порядочные это женщины или нет — все это обсуждается, показывается в фильмах и описывается в литературе. Жизнь самой известной и высокооплачиваемой гейши Минэко Ивасаки была описана в книге Артура Голдена «Мемуары гейши», где Минэко выступала в качестве прототипа. Книга произвела фурор, ее издавали крупными тиражами, на ее основе был снят фильм. Но вот сама Минэко пришла от романа в ужас.

Нам в AdMe.ru очень интересна история этой незаурядной женщины, и мы решили узнать подробности ее биографии. А также выяснить, почему она была вынуждена подать в суд на Артура Голдена и написать свою книгу под названием «Настоящие мемуары гейши».

Минэко росла в небогатой семье, и ее судьба была предопределена

Cемья, в которой в 1949 году родилась будущая гейша, не всегда была бедной. Ее отец происходил из семьи разорившихся аристократов. Во время Революции Мэйдзи в 1870 году предки отца Минэко отказались переезжать в новую столицу Токио и потеряли все титулы и привилегии. Когда на свет появился 11-й ребенок, девочка по имени Масако, у ее отца и матери был небольшой бизнес: лавочка, где продавались расписные кимоно. Но этого не хватало, чтобы содержать огромное семейство, да и еще и помогать родственникам. Старших сестер Масако отдали в дом гейш, чтобы хоть как-то заработать денег, и Масако ждала такая же судьба. На самом деле такая продажа дочерей никогда не считалась в Японии чем-то страшным. Это было почетно, и родители могли быть спокойны за будущее ребенка.

Учиться секретам гейш она начала в очень юном возрасте

Покинуть дом родителей Масако пришлось уже в возрасте 5 лет. Она поселилась в Киото в специальном заведении для обучения гейш под названием «окия». Владелица заведения сразу же выделила девочку среди других, увидев в ней грацию, пластику, любовь к танцам. В этой школе гейш учились еще несколько сестер девочки, но удочерить и сделать своей наследницей именитая гейша решила именно Масако. Родители дали согласие, и у малышки изменились статус и имя: она стала Минэко Ивасаки. У нее появилась наставница из числа опытных гейш, и ею оказалась родная сестра. Но это не облегчило жизнь Минэко, так как отношения между сестрами не складывались.

Талант принес Минэко известность, но поначалу она страдала от зависти и козней других учениц

Кадр из фильма «Мемуары гейши», 2005.

Минэко начала прилежно учиться. Больше всего на свете она обожала танцы, к ним у нее был явный талант. Но помимо этого она должна была научиться каллиграфии, игре на традиционных японских музыкальных инструментах, искусству беседы. Кроме того, все девушки должны были приучить себя к определенному поведению, специальному уходу за телом, выработать новые привычки. И узнать все-все тонкости работы гейши, их секреты. Вот что Минэко рассказывала в своей книге «Настоящие мемуары гейши» о повседневных вещах, которые трудно понять европейцу: «После того как я стала майко (3-я ступень обучения искусству быть гейшей — примечание редакции AdMe.ru), я ходила к парикмахеру раз в 5 дней. Чтобы сохранить прическу, я спала на лакированной прямоугольной деревянной подушке с тонкой наволочкой. Поначалу я не могла спать вообще, но вскоре привыкла. В окия существовал прием, предотвращающий передвижение подушки на протяжении ночи. Служанки рассыпали рис вокруг подушки, и, если девушка двигалась, рис застревал в волосах, и наутро ей снова приходилось идти к парикмахеру». Помимо парикмахера Минэко должна была посещать брадобрея, чтобы на лице не оставалось ни одного волоска, даже самого незаметного. «После укладки я пошла к брадобрею, чтобы побрить лицо (так заведено у японских женщин). Когда мне исполнился год, мой отец впервые подстриг мои волосы и побрил мне лицо. С тех пор я делала это раз в месяц». «Тетушка Оима рассказывала мне, что в нашей прическе много предметов с острыми концами, чтобы мы могли использовать их для защиты своих клиентов от нападения. А кораллы, которые мы носим, предназначаются для того, чтобы проверять безопасность саке: они разрушаются, если соприкасаются с ядом».

Чайный домик Итирики, где часто бывала Минэко.

Чтобы стать полноценными гейшами, девушки должны были пройти несколько стадий ученичества. Но Минэко стали приглашать к гостям уже тогда, когда она официально еще даже не считалась ученицей. Она стала лицом школы в 15 лет, и именитые гости выделяли ее среди других. Минэко прекрасно танцевала, отменно вела беседу и развлекала гостей. Слава о новой звездочке стала распространяться по стране. Конечно, такое положение вещей не могло не отразиться на отношениях Минэко с другими гейшами. Ей отчаянно завидовали и подстраивали различные неприятности: на нее нападали на улице, втыкали ей в подол кимоно иголки. Отвергнутые поклонники подкарауливали ее на улице, угрожали, пытались изнасиловать. Чтобы смягчить девушек, Минэко стала брать их с собой на приемы, чтобы они могли зарабатывать не хуже. Но это не слишком помогало — зависть не ослабевала. Минэко пыталась жить отдельно, потом возвращалась в школу. В 29 лет женщина была вынуждена завершить карьеру, потому что под угрозой было ее здоровье. Ведь ее рабочий день начинался в 7:30, а заканчивался далеко за полночь. Остальное время уходило на уход за собой, сборы на мероприятия, обучение. На сон оставалось всего 3–4 часа. У Минэко начались серьезные проблемы с почками, появились воспаления. Она поняла, что нужно спасать себя. К тому времени она была уже самой высокооплачиваемой гейшей Японии: ее доход составлял около $ 500 тыс. в год.

В ее жизни было много встреч с известными людьми, но не все они были приятными

Кадр из фильма «Мемуары гейши», 2005.

О своих встречах с титулованными и просто известными особами Минэко рассказывала в своей книге. Ей приходилось сталкиваться с разным отношением к себе, от предубеждения до восхищения. Но одно из ключевых умений гейши — это способность сглаживать неудобные и неоднозначные ситуации. Как-то Минэко встретилась с Альдо Гуччи, итальянским кутюрье. По неосторожности он вылил на ее крайне дорогое кимоно соевый соус, чем был ужасно смущен. Чтобы отвлечь его, Минэко попросила Гуччи оставить автограф на рукаве ее кимоно, утверждая, что сочтет это за честь. На самом же деле этот автограф не представлял для нее никакой ценности и она думала лишь о том, что больше никогда не сможет надеть это кимоно. Спустя время она даже собиралась отдать его Гуччи, но больше никогда с ним не встречалась. Однажды гейша решила проучить королеву Елизавету II за то, что она проявила неуважение. Она подошла к ее мужу, герцогу Эдинбургскому, и сделала так, что он увлекся разговором с ней, создала видимость интимной беседы. Это стало причиной ссоры между супругами. А все потому, что королева на приеме выглядела очень высокомерно и из принципа не притронулась к блюдам, которые были приготовлены специально для нее. История, связанная с еще одним членом королевской семьи, принцем Чарльзом, оказалась довольно обидной для него. На одном из приемов он попросил Минэко дать ему свой веер. Получив веер, он тут же расписался на нем и вернул его немного растерявшейся гейше. «„Только не это“, — ужаснувшись, подумала я. Я любила этот веер и не могла поверить, что принц расписался на нем, не спросив меня. Мне было неважно, кто он такой. Я считала такой поступок неприличным. Он протянул мне веер обратно, конечно же, думая, что я буду польщена». Минэко хотела отдать веер назад. Принц Чарльз выглядел смущенным тем, что кому-то его автограф оказался неважен, и, конечно, отказался забрать веер. Позже Минэко пришлось просто выбросить испорченную вещь.

Знаменитой на весь мир Минэко сделала книга «Мемуары гейши», но она же заставила ее подать в суд на автора

Кадр из фильма «Мемуары гейши», 2005.

В начале 90-х годов японка согласилась дать интервью американскому писателю Артуру Голдену, который хотел написать книгу о гейшах. Она сделала это на условиях анонимности, но позже поняла, что тот обманул ее несколько раз. Минэко стала прототипом главной героини романа, на страницах книги появилась благодарность, адресованная ей. А когда Минэко ознакомилась с содержанием, она буквально пришла в ужас. В книге гейши ничем не отличались от женщин легкого поведения. Вместо того чтобы показать, что они несут в общество традиции и культуру Японии и не имеют ничего общего с куртизанками, Артур Голден придумал свою историю, чтобы подогреть интерес читателей. И ему это удалось. Книга стала очень популярной, позже по ней сняли фильм. Актриса в фильме «Мемуары гейши» внешне очень похожа на свой прототип, но, к сожалению, она тоже стала заложницей неверного образа, который создал Артур Голден. Ивасаки потребовала, чтобы Голден переиздал книгу, исправив все недочеты. Писатель не стал этого делать, поэтому дальнейшее общение протекало в суде. Гейша выиграла дело и получила солидную компенсацию от автора за причинение морального ущерба.

В своей книге Минэко описала жизнь гейш такой, какой она была на самом деле

Минэко не могла стерпеть то, что книга опорочила честь гейш. Кроме того, в своей книге Артур Голден написал, что главная героиня продала свою девственность, что было вопиющей неправдой. Минэко решила написать свою книгу и сделала это в соавторстве с Рэнд Браун. В «Настоящих мемуарах гейши» она откровенно рассказала о своей жизни и традициях гейш. Эта книга тоже стала бестселлером. По мотивам книги в Японии сняли фильм «Хана-икуса» («Война цветов»).

Кадр из фильма «Хана-икуса» («Война цветов»), 2007.

Как сложилась личная жизнь Минэко и чем она занимается сейчас

Минэко Ивасаки с мужем Дзинъитиро Сато и дочерью Косукэ.

Минэко Ивасаки нашла свое счастье, хотя в период активной работы времени на личную жизнь у нее совсем не было. Впервые она по-настоящему влюбилась в 21 год. Избранником оказался один из ее клиентов — японский актер Синтаро Кацу, который был старше ее почти в 2 раза и к тому же женат. Минэко долгое время отвергала его ухаживания, но все же сдалась. Встречи были тайными и редкими. Актер обещал развестись, но слова не сдержал. После выхода на «пенсию» в 29 лет она познакомилась с художником и реставратором Дзинъитиро Сато. В 1982 году пара сыграла свадьбу, а еще через год у них родилась дочь Косукэ. После свадьбы Сато решил взять фамилию жены. Сегодня супруги живут в пригороде Киото. Минэко, как и ее муж, занялась искусством: теперь она пишет картины и иногда помогает с реставрацией полотен. Семья очень редко дает интервью, но если Дзинъитиро спрашивают о браке с Минэко, то он отвечает лишь одно: «Мне очень повезло».