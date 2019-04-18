Как сложилась судьба принцессы Маргарет, красавицы и бунтарки, родной сестры королевы Елизаветы

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Среди аристократов и членов королевских семей всегда было много интересных и ярких личностей. А о судьбе принцессы Маргарет, родной сестры королевы Елизаветы II, можно было бы снять душещипательную мелодраму. Эффектная, харизматичная и острая на язык Маргарет была рождена, чтобы сиять, но ее жизнь лишь казалась красивой сказкой.

AdMe.ru расскажет о судьбе одной из самых красивых и неординарных женщин прошлого столетия.

Маргарет Роуз родилась в семье Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон. До некоторого времени их семья не претендовала на престол и жила довольно размеренной жизнью аристократов, но в 1936 году старший брат Георга король Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы вступить в брак с разведенной Уоллис Симпсон. Так отец Маргарет стал королем, а ее сестра Лилибет, как ее называли дома, — прямой наследницей.

Сестры были совершенно разными: правильная до мозга костей, ценившая порядок и традиции будущая королева Елизавета и нарушительница спокойствия Маргарет. Обе дочери были одинаково любимы в семье, но старшую теперь готовили к королевскому титулу, а младшей предстояло навсегда остаться в тени, соблюдать дистанцию и этикет, принимать поклоны после сестры.

Со временем Маргарет превратилась в настоящую красавицу: модные журналы наперебой звали ее позировать для обложек, ее сравнивали с самыми красивыми актрисами Голливуда, а модные дома устраивали специальные показы только для принцессы. Говорят, что среди ее поклонников были художник Пабло Пикассо и писатель Джон Фаулз.

Мир для Маргарет снова пошатнулся, когда неожиданно скончался любимый отец: он как никто другой понимал ее чувства, ведь и сам большую часть жизни прожил в качестве запасного. Елизавета стала королевой, и сестры все сильнее отдалялись друг от друга, а Маргарет вместе с матерью переехала из Букингемского дворца в Кларенс Хаус. Примерно в это же время девушка все больше стала сближаться с молодым капитаном Питером Таунсендом, который служил при дворе.

Во время коронации Елизаветы II Маргарет смахнула пепел с мундира Таунсенда, чем вызвала настоящий скандал: газеты пестрили заголовками о том, что между молодыми людьми завязался роман. Это оказалось правдой, только вот пожениться эти двое никак не могли. Ситуация усугублялась не только разницей в положении и возрасте, но и тем, что капитан был разведен, а значит, он не мог сочетаться браком с принцессой. И если ее сестра, королева Елизавета II, согласилась одобрить брак, то церковь была категорически против.

Капитана решили отправить служить на 2 года в Бельгию, а Маргарет осталась в Лондоне. Все это время влюбленные продолжали поддерживать отношения, но вокруг них витало множество сплетен и слухов. Газетчики называли Питера не иначе как «конюхом», церковь была против брака, да и обычные люди скорее осуждали этот неравный союз. Маргарет была совсем молодой и неопытной девушкой, которой пришлось выдержать очень жесткое давление как со стороны общества, так и со стороны своей семьи. После своего 25-летия Маргарет заявила, что не станет выходить замуж за Таунсенда и выполнит свой долг перед страной. Остается только догадываться, как трудно было молодой девушке навсегда вычеркнуть любовь из своей жизни.

Разрыв с Питером больно ударил по Маргарет, и она окунулась в богемный образ жизни: вечеринки, тусовки и модные приемы следовали друг за другом. Она стала выпивать и, как следствие, говорить лишнее, в том числе и на публике. От ухажеров не было отбоя, но далеко не все они подходили принцессе по статусу.

Спустя четыре года после окончательного разрыва с Питером Маргарет узнала, что он женится, да еще и на девушке, как две капли воды похожей на нее. Недолго думая, принцесса сама предложила пожениться фотографу Энтони Армстронгу-Джонсу, с которым общалась в последнее время. И снова скандал: в последний раз королевская особа выходила замуж за простолюдина 450 лет назад. На этот раз Маргарет не уступила и добилась разрешения на брак. Они поженились в 1960 году.

Платье невеста выбрала простое, но очень красивое и лаконичное. Свадьба была пышной и стала также примечательна тем, что бракосочетание подобного уровня впервые траслировалось в прямом эфире. Вскоре в семье появились двое детей: сын Дэвид и дочь Сара.

Двум ярким и темпераментным личностям было трудно ужиться под одной крышей, да и в целом выйти замуж назло бывшему было не слишком хорошей идеей. Семья окончательно распалась спустя 18 лет, и тем самым Маргарет создала очередной прецедент для королевской семьи: до этого разводы не приветствовались.

C годами характер Маргарет становился все труднее. Например, говорят, что при встрече с актрисой Элизабет Тейлор принцесса отметила, что ее кольцо выглядит вульгарно. Маргарет пристрастилась к алкоголю и сигаретам: несмотря на высокий статус в обществе и финансовое благополучие, в ее душе всегда зияла рана, которую она так и не смогла залечить, и она до конца своих дней ощущала неудовлетворенность жизнью. Кстати, спустя много лет Маргарет и Питер встретились. Это случилось в 90-е годы во время обеда у королевы. Тогда принцесса сказала, что за все эти годы Питер ничуть не изменился, «разве что волосы стали седыми». Принцесса Маргарет скончалась в возрасте 71 года от инсульта. Несмотря на все проблемы, королева Елизавета II всегда любила свою сестру. На похоронах она долго сидела у гроба и не скрывала слез.