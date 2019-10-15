Как сложилась судьба «принцесс» из клана Кеннеди, которым так и не удалось стать хозяйками Белого дома

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Клан Кеннеди прозвали «королевской семьей Америки», а Белый дом периода президенства Джона Кеннеди — Камелотом. Патриарх семейства и отец будущего главы государства Джозеф едва ли не с колыбели готовил своих детей к большой политике. Этой цели должна была служить и женская половина клана — дочери и жены.

О «королеве Камелота» Жаклин Кеннеди известно многим: о ней снимают фильмы и пишут книги. Мы же в AdMe.ru решили поинтересоваться тем, как жили «принцессы» правящей семьи США в период ее наибольшего могущества.

Представительницы прекрасной половины клана Кеннеди гуляют по Ленинграду в рамках экскурсионной поездки в СССР. Фотограф — Роберт Кеннеди. 1955 год

Этель Кеннеди

Этель была женой младшего брата Джона Кеннеди Роберта — генерального прокурора США. Их семья казалась американцам образцовой: у них родилось 11 детей. Пара была очень влиятельна и за рубежом: в 1962 году супруги по поручению главы государства за 28 дней посетили 14 стран. Хотя поездка не считалась официальной, принимающие стороны воспринимали генпрокурора с супругой как дублеров президентской четы.

Однако в кулуарах Белого дома не все было так радужно. У Этель были очень напряженные отношения с Жаклин Кеннеди. Первая леди считала невестку довольно грубой, и однажды высказалась, что жена генпрокурора «плодит детей, как крольчиха». Этель в свою очередь воспринимала Джеки как слишком рафинированную особу, «которая все время боится испортить макияж».

Конфликт двух ярких и влиятельных женщин обострился после убийства Джона Кеннеди. Этель ревновала мужа, считая, что тот слишком много времени уделяет вдове. В 1968 году Роберт решил баллотироваться на пост президента США от Демократической партии, примерно в это же время Жаклин решила выйти замуж за греческого миллионера Аристотеля Онассиса.

Этель переживала, что новые отношения бывшей невестки повредят репутации мужа и помешают ему выиграть выборы. Она даже безуспешно пыталась убедить Джеки отказаться от брака. Тогда она и не подозревала, что совсем скоро окажется на месте Жаклин. Роберт одерживал победу за победой в праймериз Демократической партии, но перед пресс-конференцией, посвященной очередному успеху, его застрелил 24-летний иммигрант палестино-иорданского происхождения. Рядом с Робертом была Этель, беременная 11-м ребенком. Она держала мужа за руку и отгоняла от него репортеров. Спасти его не удалось.

После смерти Роберта Этель поклялась больше никогда не выходить замуж и сдержала слово. Вся Америка сочувствовала своей любимице, ее даже называли «самой уважаемой женщиной США». Этель использовала свое влияние в общественной деятельности: она основала правозащитный центр имени Роберта Кеннеди и до сих пор занимается проблемами социального неравенства и окружающей среды.

Джоан Кеннеди

Джоан была женой самого младшего брата Джона Кеннеди Эдварда (Теда), который впоследствии стал сенатором США. В своих мемуарах Жаклин Кеннеди писала, что клан просто-напросто выбрал ему подходящую жену, не особо спрашивая его мнения.

Красивая длинноногая блондинка любила классическую музыку и сама прекрасно играла на пианино. Сейчас она профессиональный музыкант. А еще Джоан помогала мужу в предвыборной кампании, занималась его имиджем и организовывала пресс-конференции. Казалось, она была идеальной, но Тед упорно изменял ей.

Джоан очень сблизилась с первой леди. Жена сенатора даже замещала беременную Джеки в одной из поездок Джона Кеннеди по США и по просьбе подруги ни на шаг не отходила от президента, оберегая того от других женщин. Для этого девушке пришлось оставить новорожденную дочь Кару на попечение няни. Джоан не очень этого хотелось, но принадлежность к клану Кеннеди обязывала.

Всего у сенатора и его супруги было трое детей. Кроме Кары у них были двое сыновей — Тедди-младший и Патрик. Еще один мальчик родился мертвым. Джоан хотела еще детей, но у нее было 2 выкидыша. Наконец она забеременела снова, но Эдвард попал в автомобильную аварию, а затем в суд за то, что самовольно оставил место ДТП, в котором погибла пассажирка — сотрудница предвыборного штаба Роберта Кеннеди. Вскоре после этого Джоан перенесла третий выкидыш. На почве семейных неурядиц у девушки начались проблемы с алкоголем. В 1978 году они с Эдвардом развелись. Уже бывшая жена сенатора пыталась найти себя в занятиях благотворительностью и преподавании музыки детям. Кроме того, она продолжала оставаться успешной пианисткой. Но, к сожалению, алкоголь периодически возвращался в ее жизнь и стал причиной серьезных проблем с почками и других осложнений здоровья.

Юнис Кеннеди-Шрайвер

Юнис — 5-й ребенок в семье Кеннеди и 3-я дочь. Старшая — Розмари — страдала расстройством интеллекта, ее развитие постепенно замедлялось. Отец Джозеф Кеннеди решился на проведение девушке лоботомии, после которой уровень ее развития стал как у 2-летнего ребенка. В итоге семья прятала Розмари в клинике до конца ее дней. 2-я старшая сестра Юнис, Кэтлин, вызвала недовольство католика-отца тем, что вышла замуж за протестанта — маркиза Хартингтона. Вскоре после свадьбы ее мужа призвали на фронт, где он погиб. Через 2 года после этого у девушки случился роман с женатым графом Фитцуильямом, который развелся ради нее. После этого семья была готова отречься от Кэтлин, но Джозеф все же согласился встретиться с дочерью и ее избранником в Париже. Однако самолет, на котором молодые люди летели во Францию, разбился. Это случилось в 1948 году.

Юнис, Кэтлин, Роберт и мать семейства Роуз Кеннеди.

Таким образом Юнис выпала роль старшей сестры Кеннеди. В 1960 году она активно помогала своему старшему брату Джону в организации и проведении успешной президентской избирательной кампании. Но запомнилась Юнис главным образом своей благотворительной и исследовательской работой.

Джон Кеннеди передает Юнис ручку, которой только что подписал указ о борьбе с детской умственной отсталостью за счет улучшения ухода за матерью и младенцем.

Она была очень близка с сестрой Розмари и очень хотела ей помочь. В 1963 году Юнис открыла в своем доме в Мэриленде летний дневной лагерь для детей и взрослых с нарушением интеллекта, чтобы изучить их способности к различным видам спорта. Благодаря сестре президента были организованы Специальные Олимпийские игры, которые впервые прошли в июле 1968 года на Воинском поле в Чикаго. Соревнования проводятся до сих пор. Но главное в деятельности Юнис было то, что она смогла доказать: регулярные занятия физкультурой и участие в спортивных играх помогают умственно отсталым людям приобретать навыки труда и коллективных осознанных действий. Это создает возможности для постепенной адаптации и интеграции в общество.

По воспоминаниям Жаклин, Джозеф Кеннеди говорил, что Юнис энергичнее Джона и Роберта и если бы она была мужчиной, то точно бы возглавила США. При этом она реализовалась и в личной жизни. Ее муж — Роберт Сарджент Шрайвер — видный представитель Демократической партии. В браке у них родилось 5 детей. Ее единственная дочь Мария Оуингс Шрайвер была замужем за Арнольдом Шварценеггером. Юнис прожила 88 лет и умерла в 2009 году, до последнего дня принимая участие в социальной жизни страны.

Патриция Кеннеди

Патриция была 6-м ребенком в семье Кеннеди и 4-й дочерью. Отец высоко ценил ее и говорил, что она единственная из его детей, кто соображает в бизнесе. Но девушка грезила Голливудом. Туда она и отправилась, мечтая стать продюсером. Однако карьера ее не сложилась. В 1949 году Юнис познакомила младшую сестру со своим другом — британским актером Питером Лоуфордом, спустя 5 лет молодые люди поженились. Семейная жизнь началась прекрасно. Патриция и Питер даже успели вместе поработать: девушка сыграла эпизодическую роль в ситкоме мужа «Дорогая Фиби».

Патриция с мужем Питером Лоуфордом.

У пары родилось 4 детей, но напряженность между супругами росла. Патриция была консервативной католичкой строгих взглядов, а ее муж — протестантом с куда более легким отношением к жизни. Он изменял ей, пристрастился к наркотикам и много пил. После убийства Джона Кеннеди злоупотреблять спиртным стала и Пат.

Фрэнк Синатра и Патриция в разгар президентской кампании Джона Кеннеди.

Пара рассталась в 1966 году. Патриция стала первой из клана Кеннеди, кто решился на расторжение брака. Больше замуж она не выходила. После развода женщина долгое время боролась с алкогольной зависимостью. К ее злоключениям добавился рак, который ей удалось победить. Она работала в Национальном центре по борьбе с наркозависимостью, была соучредителем Национального комитета по литературоведению, а также опекала Президентскую библиотеку-музей Джона Ф. Кеннеди. В 2003 году у женщины снова диагностировали онкологию, но она отказалась от лечения. В 2006 году Патриции Кеннеди не стало. Ей было 82 года.

Джин Кеннеди-Смит

Джин — 8-я из 9 детей в семье. Младше ее был только Эдвард. Она была очень застенчивым ребенком, но это не помешало ей сделать отличную карьеру. Как и ее братья и сестры, она начала свой политический путь, помогая Джону, а затем и Роберту. Именно она познакомила своих братьев с их будущими женами и своими подругами Этель и Джоан.

Джин с младшим братом — сенатором Эдвардом Кеннеди.

Так же, как и практически все Кеннеди, Джин стала многодетной мамой: она родила 2 сыновей; кроме того, пара удочерила 2 девочек. Материнство не помешало амбициям Джин. В 1974 году она основала Very Special Arts (VSA) — международно признанную некоммерческую организацию, которая составляет художественные и образовательные программы для молодежи и взрослых с ограниченными возможностями. В 2011 году программы VSA обслуживали около 276 тыс. студентов в 43 штатах и ​​52 странах.

В 1993 году президент США Билл Клинтон назначил Джин послом США в Ирландии — так продолжилась дипломатическая традиция, начатая ее отцом, который был послом Соединенных Штатов в Соединенном Королевстве. Кеннеди-Смит сыграла ключевую роль в мирном процессе в Северной Ирландии. Президент Ирландии Мэри Макэлис даже присвоила ей почетное ирландское гражданство в 1998 году в знак признания ее заслуг перед страной. Сейчас Джин 91 год, и она единственная ныне живущая из 9 детей Джозефа и Роуз Кеннеди.

Президент Джон Кеннеди (в центре) окружен членами своей семьи, 9 ноября 1960 года. Слева направо стоят: сестры Этель, Джин с мужем Джимом Смитом, брат Роберт, сестра Патриция Лоуфорд, муж сестры Юнис Сарджент Шрайвер, жена брата Теда Джоан и британский актер Питер Лоуфорд — муж Патриции. На переднем плане сидят: сестра Юнис, мать семейства Роуз Кеннеди и отец Джозеф Кеннеди, жена Жаклин и брат Тед.

Как вы считаете, быть частью могущественного клана Кеннеди — это невероятный труд и тяжелое бремя или билет в счастливую жизнь, которым надо лишь грамотно распорядиться?