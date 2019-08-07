Как сложилась судьба Олив Оатман — девушки с индейской татуировкой на лице

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В 1850 году семья по фамилии Оатман путешествовала по американскому континенту, стремясь попасть в Калифорнию. По дороге на них напала группа воинственных индейцев. В живых удалось остаться лишь троим — Олив, ее сестре Мэри и брату Лоренцо. Мальчик смог добраться до ближайшего поселения, а потом 4 года безуспешно пытался отыскать сестер.

AdMe.ru вдохновился книгой «Жизнь среди индейцев», которую написали сразу после возвращения Олив из плена. Книга мгновенно стала бестселлером, и о девушке заговорила вся Америка.

Олив стала дочкой вождя

Попав в чужое племя, Олив думала, что местные хотели принести их с сестрой в жертву, однако обошлось без смертоубийства. Из пленных американок сделали рабынь, которые должны были готовить, смотреть за костром, носить воду и быть послушными. Через год обеих девочек выкупило более процветающее племя мохаве, и они неожиданно оказались в тесном кругу семьи вождя. У него было две супруги, которые привязались к маленьким американкам и воспитывали их как собственных дочерей.

Так выглядят инструменты для нанесения тату.

Вождь даже выделил девочкам участки для возделывания земли, а чуть позже сестрам сделали синие татуировки на подбородках, которые символизировали принадлежность к племени. Тату делали примитивным способом: остро заточенной палочкой прокалывалась кожа до крови, а потом палочку обмакивали в синий сок из трав и каменного порошка и наносили на раны. Согласно местным поверьям, каждый татуированный член общины получал право на счастливую загробную жизнь. К сожалению, Мэри скончалась вместе с большей частью племени во время засухи 1855 года. Олив признавалась позже, что ей удалось выжить только благодаря своей приемной матери, которая ее подкармливала. Девушка с благодарностью отзывалась о семье вождя, хотя через много лет почему-то отказалась от своих слов и утверждала, что ее удерживали насильно.

Спустя 4 года власти Америки вызволили пленницу

Когда Олив исполнилось 19 лет, местные американские власти узнали, что в индейском племени проживает белая девушка. Под угрозой военной расправы они вынудили вождя вернуть пленницу. Интересно, что индейцы пытались скрыть Олив. Ее даже обмазали глиной, чтобы она могла сойти за темнокожую. В итоге американку обменяли на несколько лошадей и пару теплых одеял. Первое, что попросила Олив у американцев, — цивилизованная одежда. Дело в том, что женщины племени мохаве носили юбки, сплетенные из жесткой травы, а верхняя часть тела оставалась неприкрытой. Есть мнение, что сама Олив возвращаться домой не хотела, поскольку успела выйти замуж за индейца и родить ему двоих сыновей. Эту информацию предоставила ее подруга, а сама Олив отрицала, что вообще имела связь с местными мужчинами. Впрочем, она и не могла сказать ничего другого: в то время даже простой разговор с индейцем запятнал бы репутацию приличной дамы.

О жизни Олив написали книгу, а гонорары позволили ей получить образование

Олив после возвращения домой. Татуировка скрыта под слоем декоративной косметики.

Возвращенную американку встречали аплодисментами, а через пару дней после прибытия ей удалось встретиться с братом Лоренцо. Их воссоединение в то время было одним из самых громких и обсуждаемых событий на континенте. Практически сразу вышла и книга о злоключениях девушки в индейском племени, которую написал местный пастор. Издание мгновенно стало бестселлером и разошлось в 30 тысячах экземпляров. Любопытно, что гонорар от продаж пошел на обучение Олив и Лоренцо в университете. Позже героиня вышла замуж за состоятельного американца, вместе с которым они удочерили новорожденную девочку-сироту. Олив прожила долгую по тем временам жизнь и скончалась в возрасте 65 лет от сердечного приступа в 1903 году.

Жизнь Олив оставила след в истории и культуре Америки

История Олив попала на широкие экраны — в 2011 году в США вышел сериал «Ад на колесах». Его главная героиня по имени Ева частично списана с Олив: ее похитила группа индейцев, а на подбородке у девушки красуется та самая татуировка.

Американский фантаст Филипп Мейер написал роман «Сын» о мальчике, чью семью погубили индейцы. Прототипом главного героя также стала Олив Оатман. А в 2017 году по книге сняли сериал с одноименным названием, где главную роль сыграл Пирс Броснан.

В штате Вирджиния даже установили памятник похищенной девушке за авторством Марка Клайна.