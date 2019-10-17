Как сложилась судьба маркизы де Помпадур — женщины, которая была признана самой влиятельной фавориткой в истории

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Жанна-Антуанетта Пуассон, более известная как маркиза де Помпадур, была одной из самых популярных королевских фавориток. Сегодня имя маркизы ассоциируется с женской хитростью и коварством. Благодаря своему характеру, интеллекту и умелым интригам, из рядовой любовницы она превратилась в фактическую правительницу Франции. Но как же ей это удалось?

Мы в AdMe.ru разобрались в тонкостях биографии маркизы де Помпадур, чтобы выяснить, как же она смогла завоевать сердце короля и половины Франции.

Жанна-Антуанетта Пуассон — будущая маркиза де Помпадур — родилась 29 декабря 1721 года. Ее отец, Франсуа Пуассон, был нечистым на руку финансистом: он торговал зерном на черном рынке и проворачивал фиктивные сделки. В результате своей нечестной деятельности он задолжал 232 тыс. ливров (в переводе на современные деньги — 4 млн евро). За столь тяжкое преступление ему грозили суд и смертная казнь. Франсуа оставил жену и 3-летнюю дочку и пустился в бега. Имущество семьи было опечатано и продано за долги. Денег не хватало даже на еду. Семью Пуассон под опеку взял друг отца Ле Норман де Турнем, который сыграл в судьбе Жанны-Антуанетты не последнюю роль. Вскоре он женился на мадам Пуассон и стал отчимом будущей маркизы де Помпадур. Благодаря Ле Норману 5-летнюю Жанну-Антуанетту отдали на обучение в пансион при женском монастыре. Но из-за коклюша она не смогла закончить образование, и ее забрали домой.

Мать маркизы де Помпадур Мадлен де ла Мотт и отчим Ле Норман де Турнем.

Когда Жанне-Антуанетте исполнилось 9 лет, ее отвели к гадалке. Малышке предрекли невероятное будущее. Она должна была покорить сердце короля и стать негласным правителем Франции. Турнем решил всерьез заняться образованием падчерицы: то ли он поверил в предсказание, то ли загорелся идеей породниться с королем, неизвестно. Но с тех пор и до совершеннолетия девочку воспитывали как будущую жену аристократа. Лучшие педагоги Франции обучали Жанну-Антуанетту музыке, живописи, ораторскому мастерству, сценической игре и танцам.

Шарль-Гийом д’Этиоль, единственный законный муж маркизы де Помпадур.

Когда девушке исполнилось 19 лет, ей стали подыскивать супруга. Жанна-Антуанетта была юна, хороша собой и образована. Она дружила с известными философами, художниками и политиками и была вхожа в самые известные городские салоны. Вот только желающих стать мужем первой красавицы не находилось. Всему виной дурная слава родного отца. Но и тут ей помог отчим. Турнем сосватал девушку за своего племянника Шарля-Гийома д’Этиоля. Ему было обещано все дядюшкино наследство и материальное обеспечение в первые года брака. Отношения Шарля и Жанны-Антуанетты из экономически выгодных перетекли в любовные. Мужчина был без ума от своей красавицы-жены и исполнял все ее прихоти.

Жанна-Антуанетта превратилась в достопочтенную мадам и стала всеобщей любимицей. Она была желанным гостем на светских приемах. Слухи о ее красоте и интеллекте дошли до Людовика XV, сам Вольтер восхищался красотой и умом, влюбленный супруг одаривал нарядами и драгоценностями, но Жанна-Антуанетта не чувствовала себя счастливой. Ей не давало покоя предсказание гадалки. Она во что бы то ни стало решила завоевать сердце правителя Франции. В 1745 году в Версале состоялся бал-маскарад, куда пригласили и семью д’Этиоль. Для Жанны-Антуанетты это была единственная возможность завоевать внимание монарха. И она ее не упустила. Как бы случайно девушка столкнулась с королем и обронила свой платок. Весь вечер Людовик XV не спускал с красавицы глаз. Через месяц Жанна-Антуанетта переехала во дворец в статусе фаворитки. Так она стала маркизой де Помпадур.

Людовик XV и его жена Мария Лещинская.

Мария Лещинская — жена Людовика XV — была не против любовных похождений мужа. Как-то раз она заявила: «Раз уж королю непременно нужна любовница, пусть это лучше будет мадам де Помпадур, чем кто-нибудь другой». Женщина была набожна и на внимание супруга не претендовала. Ее основная обязанность — рожать наследников. В браке у Марии и Людовика родилось 10 детей. Чтобы не мешать своему супругу, она покинула семейную спальню и жила уединенно, получая пособие на свое содержание.

Завоевать внимание короля оказалось проще простого, а вот удержать его стало задачей не из легких. Чтобы Людовик XV не потерял к ней интерес, маркиза де Помпадур решила приглашать ко двору интересных гостей. Так Эдме Бушардон получил должность королевского скульптора, Шарль-Андре ван Лоо стал главным художником государства, а писатель Дени Дидро избавился от преследований церкви. Французская культура не видела ранее такого подъема. 20 лет Жанна-Антуанетта патронировала деятелей искусств. Она построила фабрику, которая и по сей день выпускает знаменитый на весь мир севрский фарфор. Ремесленники трудились под ее неусыпным руководством, а дворцы Версаля стали жемчужиной Европы и образцом для всех королевских дворов. Но не одним лишь меценатством была знаменита де Помпадур.

Она приобрела большое влияние при дворе. Без ее рекомендации нельзя было получить повышение по службе и материальную поддержку. Расчетливая Жанна-Антуанетта смекнула, что у нее есть безграничное влияние на правителя и его окружение. Она подсказывала королю, кого назначить министром, а кого отстранить от должности, пользовалась своим положением и назначала родственников на лакомые должности. Не забыла девушка и об отчиме. Турнем стал генеральным директором ведомства, заведовавшего строительством. Она умела находить болевые точки Людовика XV. Он рано осиротел, и маркиза мастерски этим пользовалась, окружив возлюбленного теплотой и заботой. Де Помадур могла резко ответить вельможам или прервать совещание, которое утомляло короля. Однажды министр по делам военно-морского флота Жан-Фредерик Фелиппо слишком долго зачитывал свой доклад. В какой-то момент маркиза вскочила со своего места и закричала: «Все! Хватит! От вас у короля уже лицо стало желтым... Прием окончен! До свидания». Господин Фелиппо был вынужден удалиться.

В 1751 году маркизе де Помпадур исполнилось 30 лет. Соревноваться с юными и красивыми барышнями становилось все сложнее. Проблемы со здоровьем, перенесенный в детстве коклюш, бронхиты и нервные тики давали о себе знать. Она сумела убедить короля, что из-за ее болезни им придется прекратить любовную связь. Из роскошной спальни в версальском дворце она переехала в скромное место, которое назвала «Олений парк». Однако Людовик XV не смог позабыть свою любимую маркизу и продолжал одаривать ее подарками. Монарх пожаловал ей титул герцогини — теперь де Помпадур стала аристократкой. Но и этого королю показалось мало. Он купил ей землю, на которой повелел построить дворец, осыпáл дорогими подарками и даже уговаривал вернуться обратно. Маркиза была непреклонна.

Портрет герцогини де Помпадур, написанный незадолго до ее смерти.

Спустя 6 лет де Помпадур вернулась в Версаль. Теперь она не хотела быть любовницей или другом короля. Жанна-Антуанетта желала получить должность первого министра. Чтобы избавиться от амплуа любовницы, она решила стать фрейлиной королевы. Мария была не против, даже наоборот. Она была рада видеть в своем окружении столь образованную и эрудированную даму. С 8 февраля 1756 года де Помпадур стала фрейлиной королевы. В ее обязанности входило сопровождение в церкви и на официальных мероприятиях. Но планам не суждено было сбыться: Жанна-Антуанетта заболела. Ее мучал удушливый кашель, который не давал спать, есть и принимать гостей. Королю каждый день докладывали о состоянии здоровья возлюбленой, к ней посылали лучших врачей Европы. Но все было тщетно. Герцогиня де Помпадур скончалась от туберкулеза в возрасте 42 лет.

Хоронили Жанну-Антуанетту скромно, без пышных церемоний. Свое состояние она завещала брату, слугам и знакомым. И хотя прожила де Помпадур довольно яркую жизнь, вся ее биография уместилась в эпитафии: «Здесь покоится та, которая 20 лет была девственницей, 10 лет — шлюхой, а 13 лет — сводницей». Так чего же на самом хотела макриза де Помпадур — личного счастья, власти или богатства?